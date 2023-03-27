Нагельсманн – фаворит на пост тренера «Тоттенхэма» по окончании сезона

Экс-главный тренер «Баварии» может возглавить « » по окончании сезона.

35-летний немец – фаворит на пост главного тренера «шпор», который до конца мая будет занимать Кристиан Стеллини, сообщает журналист Иан Эйбрахамс.

Стеллини временно возглавил «Тоттенхэм» после вчерашней отставки Антонио Конте.

Ранее на этой неделе Нагельсманна уволили из «Баварии».

После 28 матчей «Тоттенхэм» занимает в таблице 4-е место.