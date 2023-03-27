Нагельсманн – фаворит на пост тренера «Тоттенхэма» по окончании сезона
Экс-главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн может возглавить «Тоттенхэм» по окончании сезона.
35-летний немец – фаворит на пост главного тренера «шпор», который до конца мая будет занимать Кристиан Стеллини, сообщает журналист Иан Эйбрахамс.
Стеллини временно возглавил «Тоттенхэм» после вчерашней отставки Антонио Конте.
Ранее на этой неделе Нагельсманна уволили из «Баварии».
После 28 матчей «Тоттенхэм» занимает в таблице АПЛ 4-е место.
Они там на своей волне.
А Нагельсманну лучше создать боевой коллектив.
Где он будет главным.
В Италии денег нет.
В Германии с Баварией точно не потягаться.
В Реал ему рано.
АПЛ самое то.
Тоттенхэм всё ему может дать,что дал Арсенал Артете.
Остальное будет зависить от него.