Нагельсманн – фаворит на пост тренера «Тоттенхэма» по окончании сезона

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм отставки Кристиан Стеллини Юлиан Нагельсманн Футбол

Экс-главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн может возглавить «Тоттенхэм» по окончании сезона.

35-летний немец – фаворит на пост главного тренера «шпор», который до конца мая будет занимать Кристиан Стеллини, сообщает журналист Иан Эйбрахамс.

Стеллини временно возглавил «Тоттенхэм» после вчерашней отставки Антонио Конте.

Ранее на этой неделе Нагельсманна уволили из «Баварии».

После 28 матчей «Тоттенхэм» занимает в таблице АПЛ 4-е место.

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13 комментариев

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Born is the King
Надеюсь он понимает, что после Тоттенхэма он может рассчитывать на средняк Кальчо. Нужно до лета подождать а там Челси, Реал, ПСЖ освободятся
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1skandeR
Курам на смех)
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Isa Babaev
Ответ Доминатор3000
А куда идти? В Италии денег нет. В Германии с Баварией точно не потягаться. В Реал ему рано. АПЛ самое то. Тоттенхэм всё ему может дать,что дал Арсенал Артете. Остальное будет зависить от него.
Вот именно, а то сделали из Нагельсманна какого то Гвардиолу
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& Co1366
Срочно готовят Гальтье к отставке.
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Доминатор3000
Ответ B_Boris
ПСЖ самое то.
Да его «звёзды» сожрут.
Они там на своей волне.
А Нагельсманну лучше создать боевой коллектив.
Где он будет главным.
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Isa Babaev
Ответ rigobersong
Зачем Нагельсману это шапито, ни один тренер не снимет с ТТХ статус безтрофейника в сегодняшних реалиях:) На месте ПСЖ уже готовил бы Юлиану красную ковровую дорожку:))
Предполагается у него россыпь предложений из Барса и Реалов. Его зовут в топ 4 лучших клубов АПЛ, с топовыми футболистами в составе, и это уж точно выше по статусу чем Лейпциги и Байеры,
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B_Boris
Ответ rigobersong
Зачем Нагельсману это шапито, ни один тренер не снимет с ТТХ статус безтрофейника в сегодняшних реалиях:) На месте ПСЖ уже готовил бы Юлиану красную ковровую дорожку:))
Кстати да, из ПСЖ с их ресурсами сможет сделать аналог Баварии.
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B_Boris
Ответ Доминатор3000
А куда идти? В Италии денег нет. В Германии с Баварией точно не потягаться. В Реал ему рано. АПЛ самое то. Тоттенхэм всё ему может дать,что дал Арсенал Артете. Остальное будет зависить от него.
ПСЖ самое то.
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Victor Victor
Юлиан, ты там не спеши особо, отдохни пока чутка до лета, а там может уже и в Челси местечко будет
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Доминатор3000
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Лучше не нужно себе портить репутацию и карьеру и идти в ТТХ
А куда идти?
В Италии денег нет.
В Германии с Баварией точно не потягаться.
В Реал ему рано.
АПЛ самое то.
Тоттенхэм всё ему может дать,что дал Арсенал Артете.
Остальное будет зависить от него.
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rigobersong
Зачем Нагельсману это шапито, ни один тренер не снимет с ТТХ статус безтрофейника в сегодняшних реалиях:) На месте ПСЖ уже готовил бы Юлиану красную ковровую дорожку:))
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Сижу на факсах Барселоны
Лучше не нужно себе портить репутацию и карьеру и идти в ТТХ
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NickRockStar
Пусть в Челси уж идет тогда
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