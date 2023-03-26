Джорджина о Роналду: «Больше не буду дарить ему машины, это неоригинально»
Криштиану Роналду больше не получит автомобилей от Джорджины Родригес.
Девушка дарила футболисту сборной Португалии машины на протяжении последних лет: Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G-Class Brabus, Rolls-Royce Dawn.
«Я больше не буду дарить ему автомобили, поскольку это неоригинально», – заявила Родригес в эфире Antena 3, отметив также, что форвард «Аль-Насра» «отнюдь не материалист».
Джорджина снова подарила Криштиану машину – уже третью. Что там в семейном автопарке?
До него, судя по её официальной биографии, она была продавцом в магазине одежды. Вряд ли у обычного продавца магазина будут миллионы подписчиков)
«Не буду дарить авто»
Или
«Он не материалист»