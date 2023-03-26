Джорджина о Роналду: «Больше не буду дарить ему машины, это неоригинально»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Джорджина Родригес Футбол

Криштиану Роналду больше не получит автомобилей от Джорджины Родригес.

Девушка дарила футболисту сборной Португалии машины на протяжении последних лет: Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G-Class Brabus, Rolls-Royce Dawn.

«Я больше не буду дарить ему автомобили, поскольку это неоригинально», – заявила Родригес в эфире Antena 3, отметив также, что форвард «Аль-Насра» «отнюдь не материалист».

Джорджина снова подарила Криштиану машину – уже третью. Что там в семейном автопарке?

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42 комментария

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NikitaNik
А, ну да, не буду дарить ему машины за его же счёт, действительно))
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Андрей Емельянов
А она звезда какого вида спорта?
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Александр Иванов
Ответ Budabuda
она работала продавцом в каком то бутике. продавцы не самые высокоинтеллектуальные люди
бред
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Konstantin Meerov
подарит накладки, чтобы спарринговал с Бадром
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Budabuda
Ответ Александр Иванов
как вы определили уровень её интеллекта? если не секрет.
она работала продавцом в каком то бутике. продавцы не самые высокоинтеллектуальные люди
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Team_Coach
В детстве просил у родителей денег, чтобы купить им подарок.
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Макс Кидалов
Ответ NartApsua
Есть подозрение, что 99% этих самых подписчиков у неё появилось после того, как она стала спутницей Роналду) До него, судя по её официальной биографии, она была продавцом в магазине одежды. Вряд ли у обычного продавца магазина будут миллионы подписчиков)
То что ее подписчики это заслуга Роналду, это правда. Но то что ты написал, она была обычным продавцом в магазине, ты конечно рассмешил меня). В магазине Гучи в центре Мадрида обычных продавщиц не берут на работу, она была моделем и амбасадором гуччи и за одно и работала в этом магазине, там клиенты на такие чеки покупают одежду и причём клиенты там это многие известные звёзды а не простые люди и что она зарабатывала на процентах большие деньги и явно не как обычная продавщица в обычном магазине типо Зары в каком нибудь. Там
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Зачем?
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Макс Кидалов
Ответ elkipalki
Любой дурак может подарить Роналду тачку за его деньги) но не каждый из дураков сможет об этом промолчать)
У неё 50 Лямов в инсте подписчиков, плюс рекламные контракты с брендами и рекламными агенствами, ты реально в полном серьезе, без выпивки, без употребления, в здравом уме, без отклонений, без сотрясения мозга, что думаешь она не может заработать на машины в подарок?
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NartApsua
Ответ Максим Максюша
Правда думаешь, что у неё нет своих денег?)) открой её инст и посмотри, сколько там подписчиков))
Есть подозрение, что 99% этих самых подписчиков у неё появилось после того, как она стала спутницей Роналду)
До него, судя по её официальной биографии, она была продавцом в магазине одежды. Вряд ли у обычного продавца магазина будут миллионы подписчиков)
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Алексей Сметанин
Ответ Black Phoenix
Подарок на деньги мужа - не подарок, как бы это ни называли, и ни обзывали. Вот если бы на свои...
Бабки свои у нее точно есть
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Макс Кидалов
Ответ Black Phoenix
Подарок на деньги мужа - не подарок, как бы это ни называли, и ни обзывали. Вот если бы на свои...
У неё 50 млн подписчиков, ты думаешь что она не может заработать на крутую машину? Да она может хоть 10 Геликов купить только на рекламе в инсте, не говоря о том что у неё большие рекламные контракты с модельными агенствами и брендами
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Дри66линг Нейа
Ответ Max Payne
невероятно!
ахаха у меня в ушах это слово проиграла😅
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Max Payne
Ответ Donald J. Trump
Интересный факт- у Роналду много машин и всё они заднеприводные.
невероятно!
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MURA
Разве "орально" уже неоригинально?
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Александр Иванов
Ответ Dexter Dallas
судя по ее интеллекту. она снежинку из салфетки не вырежет. а ты про шапку тут загнул.
как вы определили уровень её интеллекта? если не секрет.
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Maksat Hasanow
Вот такие вот у людей проблемы
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Максим Максюша
Ответ Black Phoenix
Подарок на деньги мужа - не подарок, как бы это ни называли, и ни обзывали. Вот если бы на свои...
Правда думаешь, что у неё нет своих денег?)) открой её инст и посмотри, сколько там подписчиков))
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Вадим Слуцкий
Конечно, лучше самолёт подари.
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Maksat Hasanow
Ответ андрэ
машину в конце концов
Машина внутри свитера?))
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Dexter Dallas
Ответ Артем Ивашкин
Сделай подарок своими руками. Свитер или шапку свяжи
судя по ее интеллекту. она снежинку из салфетки не вырежет. а ты про шапку тут загнул.
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андрэ
Ответ Артем Ивашкин
Сделай подарок своими руками. Свитер или шапку свяжи
машину в конце концов
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кроссовер Айверсона
Ответ Dark.Babysitter
Откуда вы знаете? Может она больше него, например, в онлифанс зарабатывает. В сегодняшнем мире всякое может быть)
на обедах и карманных экономила.
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Donald J. Trump
Интересный факт- у Роналду много машин и всё они заднеприводные.
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Stivi M.D.
Не знаю где больше кринжа
«Не буду дарить авто»
Или
«Он не материалист»
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