Джорджина о Роналду: «Больше не буду дарить ему машины, это неоригинально»

больше не получит автомобилей от .

Девушка дарила футболисту сборной машины на протяжении последних лет: Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G-Class Brabus, Rolls-Royce Dawn.

«Я больше не буду дарить ему автомобили, поскольку это неоригинально», – заявила Родригес в эфире Antena 3, отметив также, что форвард « » «отнюдь не материалист».

Джорджина снова подарила Криштиану машину – уже третью. Что там в семейном автопарке?