Фабио Капелло: «Наполи» – это серьезно, он может выйти в финал ЛЧ. У сборной Италии все сложнее, Манчини слишком любит тех, кто выиграл Евро, а они уже не тянут»
Фабио Капелло считает, что у «Наполи» хорошие шансы сыграть в финале Лиги чемпионов.
«Наполи» способен выйти в финал, у него опытный тренер, умелые футболисты, они нашли свою игру. Кварацхелия и Осимхен – определяющие игроки. Один обладает высоким мастерством, другой активно бьется на поле и впечатляюще играет головой.
«Наполи» преуспевает, пока «Милан», «Ювентус», «Рома», «Интер» терпят неудачи. Клуб легко побеждает в Италии, но и в Лиге чемпионов хорош. Первая же игра была против «Ливерпуля» – и «Ливерпуль» был обыгран.
«Наполи» – это серьезно. Это очень, очень хорошая команда.
Вот мы говорим о шести клубах, продолжающих играть в еврокубках, а в то же время после матча с Англией сборная Италии возвращается к тому, с чего начинала. В клубном футболе команды Италия может чего-то добиться, но у сборной ситуация более тяжелая.
Манчини слишком любит футболистов, выигравших евро. Нужно быть жестче, выпускать других, потому что те, кто играет, особенно это касается полузащиты, уже не тянут», – сказал бывший главный тренер «Ювентуса».
И если Наполи возьмёт ЛЧ -Хвича превзойдёт Диего на клубном уровне . Понятно , что на уровне сборной со скромной Грузией это невозможно.
Представляю что творится сейчас в Наполи , и на небесах Диего главный поклонник таланта Хвичи 🙏
Оттого нынешнее поколение у Италии откровенно посредственное.