Фабио Капелло: «Наполи» – это серьезно, он может выйти в финал ЛЧ. У сборной Италии все сложнее, Манчини слишком любит тех, кто выиграл Евро, а они уже не тянут»

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Фабио Капелло считает, что у «Наполи» хорошие шансы сыграть в финале Лиги чемпионов.

«Наполи» способен выйти в финал, у него опытный тренер, умелые футболисты, они нашли свою игру. Кварацхелия и Осимхен – определяющие игроки. Один обладает высоким мастерством, другой активно бьется на поле и впечатляюще играет головой.

«Наполи» преуспевает, пока «Милан», «Ювентус», «Рома», «Интер» терпят неудачи. Клуб легко побеждает в Италии, но и в Лиге чемпионов хорош. Первая же игра была против «Ливерпуля» – и «Ливерпуль» был обыгран.

«Наполи» – это серьезно. Это очень, очень хорошая команда.

Вот мы говорим о шести клубах, продолжающих играть в еврокубках, а в то же время после матча с Англией сборная Италии возвращается к тому, с чего начинала. В клубном футболе команды Италия может чего-то добиться, но у сборной ситуация более тяжелая.

Манчини слишком любит футболистов, выигравших евро. Нужно быть жестче, выпускать других, потому что те, кто играет, особенно это касается полузащиты, уже не тянут», – сказал бывший главный тренер «Ювентуса».

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19 комментариев

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NartApsua
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Победа Наполи в нынешнее время сродни чуду. Всё-таки ушла эпоха, когда в финале ЛЧ могли встретиться Порту и Монако, слишком большая разница в доходах между топ-клубами Европы и всеми остальными. У Наполи зарплатная ведомость будет процентов на 60% меньше, чем у Сити или Баварии, поэтому они не могут долго удерживать футболистов мирового уровня.
Наполи в этом году чудо как хорошо. К тому же у них до финала относительно лёгкая сетка. И Милан и Интер/Бенфику должны проходить. Ну а в отдельно взятом матче даже Шериф может Реал обыграть) Так что неаполитанцы вполне могут выстрелить в финале.
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Roman Konstantinovich
Ответ Fark
Интересно, Наполи команда одного сезона или останется таким стабильным хотя бы 2-3 сезона? для Италии нужны сильные клубы в Европе, да и в Серии А высокая конкуренция на пользу чемпионату
Я заметил, что если есть вязка пас гол и более менее стабильная команда, то результат будет пока связка есть.
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Football poet
Ответ Fark
Интересно, Наполи команда одного сезона или останется таким стабильным хотя бы 2-3 сезона? для Италии нужны сильные клубы в Европе, да и в Серии А высокая конкуренция на пользу чемпионату
К сожалению, Наполи это команда одного, ну максимум 2-ух сезонов, так как гиганты АПЛ, Бавария, ПСЖ и Реал с Барсой сожрут костяк их состава после такого сезона, предложив им зарплату минимум в 2 раза выше нынешней, Наполи тупо не сможет потягаться с их условиями контракта, да и сам клуб не устоит от трансферных предложений в районе 100+ млн.
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Michael none
Ага, у Манчини прямо ситуация - выбирай - не хочу. На основу-то не наскрести. Как он еще умудряется бороться с этой сборной.
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Eduard Chekhov
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Победа Наполи в нынешнее время сродни чуду. Всё-таки ушла эпоха, когда в финале ЛЧ могли встретиться Порту и Монако, слишком большая разница в доходах между топ-клубами Европы и всеми остальными. У Наполи зарплатная ведомость будет процентов на 60% меньше, чем у Сити или Баварии, поэтому они не могут долго удерживать футболистов мирового уровня.
Заскриню на всякий)) чтобы потом посмеяться
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Shuller18
Ответ blaugrano
Если посмотреть итальянцев Наполи, то их всего ничего. Регулярно играют Ди Лоренцо и Политано, реже Распадори. Всё. У других итальянских грандов ситуация не лучше. Доля легионеров в СериАле выше 60% - почти как в АПЛ. Оттого нынешнее поколение у Италии откровенно посредственное.
Мерет еще
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Sevuska
Хз , поймал себя на мысли опять , что последний раз так хвалили Наполи во времена Марадоны . И так выделяли кого то в Наполи как Хвичу индивидуальным мастерством последний раз - Марадону .
И если Наполи возьмёт ЛЧ -Хвича превзойдёт Диего на клубном уровне . Понятно , что на уровне сборной со скромной Грузией это невозможно.
Представляю что творится сейчас в Наполи , и на небесах Диего главный поклонник таланта Хвичи 🙏
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mr kovalsky
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Лч вряд-ли, но Серию А должны брать
Мне кажется даже если сильно постараются, то все равно не подучится слить скудето
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blaugrano
Если посмотреть итальянцев Наполи, то их всего ничего. Регулярно играют Ди Лоренцо и Политано, реже Распадори. Всё. У других итальянских грандов ситуация не лучше. Доля легионеров в СериАле выше 60% - почти как в АПЛ.
Оттого нынешнее поколение у Италии откровенно посредственное.
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Spaten
Хорошо бы в финал пробились
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denisnor
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Лч вряд-ли, но Серию А должны брать
Помоему уже взяли
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Fark
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Победа Наполи в нынешнее время сродни чуду. Всё-таки ушла эпоха, когда в финале ЛЧ могли встретиться Порту и Монако, слишком большая разница в доходах между топ-клубами Европы и всеми остальными. У Наполи зарплатная ведомость будет процентов на 60% меньше, чем у Сити или Баварии, поэтому они не могут долго удерживать футболистов мирового уровня.
после прихода нового тренера в Баварию, результаты этого клуба будут сомнительны в этом сезоне. Поменять тренера в клубе со стабильной игрой ставит под вопрос успешность. а Мансити силен, да и Реал команда, рожденная в ЛЧ
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Shuller18
У Манчини типа выбор большой есть?
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denisnor
Наполи ещё не играли с топами ( но они уже красавчики!)
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Fark
Интересно, Наполи команда одного сезона или останется таким стабильным хотя бы 2-3 сезона? для Италии нужны сильные клубы в Европе, да и в Серии А высокая конкуренция на пользу чемпионату
+5
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Пепкины Квадруплы
А может и не выйти. ЛЧ это такой турнир где физруки вроде даже Ди Маттео и Томми Тухеля побеждают.
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Ярик01
Манчини уже скоро из серии Б будет вызывать, мало молодых итальянцев высокого уровня, Тонали, Скальвини и Фраттези и всё.
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ARIGAMI ARIGAMI
Лч вряд-ли, но Серию А должны брать
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Bozqurd_Idel_Ural_
Победа Наполи в нынешнее время сродни чуду. Всё-таки ушла эпоха, когда в финале ЛЧ могли встретиться Порту и Монако, слишком большая разница в доходах между топ-клубами Европы и всеми остальными. У Наполи зарплатная ведомость будет процентов на 60% меньше, чем у Сити или Баварии, поэтому они не могут долго удерживать футболистов мирового уровня.
+7
-4
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