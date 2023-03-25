Фабио Капелло: «Наполи» – это серьезно, он может выйти в финал ЛЧ. У сборной Италии все сложнее, Манчини слишком любит тех, кто выиграл Евро, а они уже не тянут»

считает, что у «Наполи» хорошие шансы сыграть в финале чемпионов.

«Наполи» способен выйти в финал, у него опытный тренер, умелые футболисты, они нашли свою игру. Кварацхелия и Осимхен – определяющие игроки. Один обладает высоким мастерством, другой активно бьется на поле и впечатляюще играет головой.

«Наполи» преуспевает, пока « », «Ювентус», «Рома», «Интер» терпят неудачи. Клуб легко побеждает в Италии, но и в Лиге чемпионов хорош. Первая же игра была против « » – и «Ливерпуль» был обыгран.

«Наполи» – это серьезно. Это очень, очень хорошая команда.

Вот мы говорим о шести клубах, продолжающих играть в еврокубках, а в то же время после матча с Англией сборная Италии возвращается к тому, с чего начинала. В клубном футболе команды Италия может чего-то добиться, но у сборной ситуация более тяжелая.

Манчини слишком любит футболистов, выигравших евро. Нужно быть жестче, выпускать других, потому что те, кто играет, особенно это касается полузащиты, уже не тянут», – сказал бывший главный тренер « ».