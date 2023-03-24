«Наполи» может продлить контракт со Спаллетти до 2025-го с повышением зарплаты до 4 млн евро в год

«Наполи» может продлить контракт с .

Новое соглашение может быть рассчитано до 2025 года с повышением зарплаты до 4 миллионов евро в год после уплаты налогов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В актуальном контракте Спаллетти есть опция продления до 2024 года с зарплатой около 3 миллионов в год. Но президент « » хотел бы заключить новое соглашение. Пока переговоры не начались.

Напомним, «Наполи» лидирует в Серии А с отрывом в 19 очков. Команда также продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где встретится с «Миланом» в четвертьфинале.