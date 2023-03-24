«Наполи» может продлить контракт со Спаллетти до 2025-го с повышением зарплаты до 4 млн евро в год

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Футбол

«Наполи» может продлить контракт с Лучано Спаллетти.

Новое соглашение может быть рассчитано до 2025 года с повышением зарплаты до 4 миллионов евро в год после уплаты налогов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В актуальном контракте Спаллетти есть опция продления до 2024 года с зарплатой около 3 миллионов в год. Но президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хотел бы заключить новое соглашение. Пока переговоры не начались.

Напомним, «Наполи» лидирует в Серии А с отрывом в 19 очков. Команда также продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где встретится с «Миланом» в четвертьфинале.

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9 комментариев

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Злой покупатель
Ответ Joel Campbell
4 миллиона ? Учитывая ,что у него Серия А и большие шансы на полуфинал ЛЧ в кармане ,то это просто копейки Знаю ,что сравнивать разные лиги бессмысленно,но волшебник с синего буса больше 10 получает:)
а Квара с сегодняшней зарплатой в 1,2 миллиона евро тебе как?))) не удержит Де Лаврентис Н кого, ни игроков ни Спала!!!
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Aleks Del Piero
Ответ Joel Campbell
4 миллиона ? Учитывая ,что у него Серия А и большие шансы на полуфинал ЛЧ в кармане ,то это просто копейки Знаю ,что сравнивать разные лиги бессмысленно,но волшебник с синего буса больше 10 получает:)
Да и не надо сравнивать разные лиги, далеко ходить не нужно, водитель черно-белого буса из Турина под 10 получает и ничего, контракт на 4 года)
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DeltaForce
Мне кажется он заслуживает как минимум удвоенную зарплату!
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Михаил1970
Чтобы получать как в Зените, необходимо победить в серии А?
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Abu Ibrahim
Ответ ДМ-1чемпион
Всего 4 за такую прекрасную работу!? Тут минимум 10 надо платить, а то уведут. Создать такую прекрасную команду со средними по меркам супер клубов игроками! Спалетти красавчик!
Если бы в футболе платили за достижения , то да . За твой сезон можно было бы заплатить и 10 млн .
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ДМ-1чемпион
Всего 4 за такую прекрасную работу!? Тут минимум 10 надо платить, а то уведут. Создать такую прекрасную команду со средними по меркам супер клубов игроками! Спалетти красавчик!
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chiga
Синьор лучший! Пламенный привет из Питера! 🤝
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Joel Campbell
4 миллиона ?
Учитывая ,что у него Серия А и большие шансы на полуфинал ЛЧ в кармане ,то это просто копейки
Знаю ,что сравнивать разные лиги бессмысленно,но волшебник с синего буса больше 10 получает:)
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headmaster
Заслужил. Что тут еще скажешь
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