Россия не проигрывает 5 матчей – с 2021 года

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России продлила серию без поражений до 5 матчей.

Команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0) в товарищеской игре.

В последний раз национальная команда уступала 14 ноября 2021 года – Хорватии в квалификации ЧМ-2022. С тех пор у нее 2 победы (над Ираком и Кыргызстаном) и 3 ничьих (с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном).

Пиняев – самый молодой автор гола в истории сборной России в 18 лет 4 месяца и 26 дней. Он побил рекорд Сычева

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧакСевернаяКорея
Давайте,давайте,зарывайте головы в песок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gravdaar Iyaad
5 матчей за 1,5 года
Ахаха
Терпеть россияне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий А.
Карпин и Эллардайс. Лучшие тренеры современности.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Плеймейкер87
Статистика может многим сломать правильное понимание ситуации. Сухие цифры без контекста - величайший обман
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barry_Cadny
Зачётный троллинг от sports!^)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Караваев
на Никольскую !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mixalblch
Если ещё реже играть, то можно растянуть такую серию на десятилетия
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TushcanRash
Хейтеры вы где , сборная 2 года не проигрывает , а были ещё такие удачные серия в истории нашего футбола ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
ещё 100 или с Ираком и 20 лет проигрывать не будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xion76
Потому что ни с кем не играет )))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eridan
Скоро побьем все рекорды по числу дней без поражений!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
янетыитынея
У меня от прилива величия фалафель на пол упал.
Надеюсь, что на майские праздники ещё с кем-то сыграем!
И желательно, чтоб была отдача у соперника, как у Ирака во втором тайме.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evincive
Лучше бы промолчали про эту статистику.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rusichi
С победой! Любой нормальный человек, тем более футбольный, должен быть рад победе своей сборной!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Gushka
А вот Казахстан НЕ БУДЕТ играть с Россией до полного снятия санкций, т.е. минимум 7 лет...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pok_Toholo
Ответ Брулин
Комментарий удален пользователем
Ну хватит плакать, смирись
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mihail0910
С двух ног врываемся в азиатскую лигу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Ответ Albert Rrahmani
Предлагаю позвать в соперники дружеские КНДР и Эритрею, глядишь, и до 10 матчей без поражений дойдет.
Какой же ты "баян ист" 😂😂😂
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Albert Rrahmani
Ответ Space666
Кому мы не проигрываем? Всяким постсоветским странам и таким же изгоям? Огромный повод для гордости
Для пуцреотов это называется "гойда". Хотя из всего это списка изгой только россия, потому что остальные участвуют во всех футбольных турнирах.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xm.md
Ответ Space666
Кому мы не проигрываем? Всяким постсоветским странам и таким же изгоям? Огромный повод для гордости
То есть статистку можно рассматривать только как повод для гордости, а не просто как голые цифры?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Ответ Artem Piatkov
Адекватный комментарий Лайк так и потянулся сам поставиться :)
Ага, настоящего любителя футбола сразу видно. ☝🏿
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rubilov
Утритесь хейтеры!)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ 1905vb
Россию с победой! Первый тайм никакой, не было взаимопонимания, ничего не получалось, второй, за счет замен и усталости иракцев, изменили ситуацию в свою пользу и забили хорошие голы. Была мысль, желание, прессинг, чего не было совсем в первом. Пиняева с первым и классным голом!
Матыцин из Китая игру смотрел❓Результатом доволен❓🤔
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
наш стакан наполовину полн... как оказалось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
А ещё гонят на Валеру некоторые не шарящие при чинах. Вон, с 2021 года нет поражений. Последнее только от крутых хорватов и то, сами себе забили. )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий