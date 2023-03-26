Россия не проигрывает 5 матчей – с 2021 года
Сборная России продлила серию без поражений до 5 матчей.
Команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0) в товарищеской игре.
В последний раз национальная команда уступала 14 ноября 2021 года – Хорватии в квалификации ЧМ-2022. С тех пор у нее 2 победы (над Ираком и Кыргызстаном) и 3 ничьих (с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном).
Пиняев – самый молодой автор гола в истории сборной России в 18 лет 4 месяца и 26 дней. Он побил рекорд Сычева
Ахаха
Терпеть россияне
Надеюсь, что на майские праздники ещё с кем-то сыграем!
И желательно, чтоб была отдача у соперника, как у Ирака во втором тайме.