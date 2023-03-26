Далер Кузяев: «Питер более добрый, чем Москва, атмосфера более душевная. Здесь жизнь протекает более размеренно»

Теги Зенит премьер-лига Россия ЧМ-2018 FIFA Газпром Арена (Крестовский) стадионы Далер Кузяев Футбол

Далер Кузяев считает, что Петербург душевнее Москвы.

– Вы давно живете в Санкт-Петербурге. Он стал вашим городом?

– Думаю, да. Стал замечать за собой, что влюбился в этот город. Даже несмотря на погоду, хотя в последнее время она тоже улучшилась.

Питер очень атмосферный. Мне кажется, он более добрый, чем Москва, да простят меня москвичи. Атмосфера более душевная. К тому же здесь жизнь протекает более размеренно, чем в столице.

– Что скажете о «Газпром Арене»?

– Играть на крытой арене в такое время года – одно удовольствие. Болельщики с детьми чувствуют себя максимально комфортно и наслаждаются футболом, а не думают о том, как бы себе что-нибудь не промочить или не отморозить.

Не понимаю, почему при подготовке к ЧМ-2018 в России не сделали крыши на всех стадионах, – сказал полузащитник сборной России и «Зенита» в предматчевой программке к игре с Ираком.

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16 комментариев

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LaffyTaffy
Опа, новая серия сериала «Питерцы против москвичей».
Я за попкорном 🍿
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Рейтинг
Питер - это да.
Усы, лапы, хвост и всё отдельно друг от друга)
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Evgeny Trifonov
Ответ Андрей Лоел
Конечно, в Питере все как в провинции.
но лучший футбольный стадион там, лучшая хоккейная арена тоже будет там
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Спартак сила
Москва сила брат
Питер дно полное
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Isa Babaev
«Потому что в Москве грязных киргизов, чеченцев, узбеков много, Москву загрязняют ко ко ко» - по мнению Вани с Мухосранска
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Andreir888
Кто служил в Советской Армии, тот знает, что такое Москва, и что такое Питер!😊 Как говорится - почувствуйте разницу!
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CoMoBo3
Ответ Forrest Gamp
«Мы стали более лучше одеваться»
Найс триггернуло 😎
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Добрый Ретроград
Питер. Красивый город, но провинция.
В Москву ехать надо.
В Москве вся сила.©
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Alexander Baresi
Ох, уж эти закоплексованные горе-футболисты
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Anders_b
Зато в Москве больше разнообразных приезжих, которые через пару дней становятся "коренными москвичами".
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D)e(x
Для меня ритм жизни Питера тоже больше подходит. Хотя почти по всем аспектам Петербург развивается медленнее, чем Москва, но своя фишка в городе все равно есть.
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Бухгалтер2021
пусть зарплаты по всей стране будут как в питере
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Tun
Оба города крутые, самые продвинутые и богатые в нашей стране, хоть для меня и не самые удобные для жизни. К чему тут постоянные споры - не понимаю
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Андрей Лоел
Конечно, в Питере все как в провинции.
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Forrest Gamp
«Мы стали более лучше одеваться»
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Ванька-Манька
ряяяяяяя москва лутшый горат в мири!111 аряяяяяяяя
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