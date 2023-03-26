Далер Кузяев: «Питер более добрый, чем Москва, атмосфера более душевная. Здесь жизнь протекает более размеренно»
Далер Кузяев считает, что Петербург душевнее Москвы.
– Вы давно живете в Санкт-Петербурге. Он стал вашим городом?
– Думаю, да. Стал замечать за собой, что влюбился в этот город. Даже несмотря на погоду, хотя в последнее время она тоже улучшилась.
Питер очень атмосферный. Мне кажется, он более добрый, чем Москва, да простят меня москвичи. Атмосфера более душевная. К тому же здесь жизнь протекает более размеренно, чем в столице.
– Что скажете о «Газпром Арене»?
– Играть на крытой арене в такое время года – одно удовольствие. Болельщики с детьми чувствуют себя максимально комфортно и наслаждаются футболом, а не думают о том, как бы себе что-нибудь не промочить или не отморозить.
Не понимаю, почему при подготовке к ЧМ-2018 в России не сделали крыши на всех стадионах, – сказал полузащитник сборной России и «Зенита» в предматчевой программке к игре с Ираком.
Я за попкорном 🍿
Усы, лапы, хвост и всё отдельно друг от друга)
Питер дно полное
В Москву ехать надо.
В Москве вся сила.©