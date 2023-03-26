Марсело: «Месси невероятен. Самый сложный соперник, с которым я сталкивался»

назвал невероятным футболистом.

«Месси невероятен. Самый сложный соперник, с которым я когда-либо сталкивался. Мы все знаем, каким классом он обладает даже сейчас, в 35 лет. Раньше было то же самое.

– один из лучших матчей среди тех, которые можно смотреть и в которых можно играть. Мне посчастливилось поучаствовать в одной из лучших эпох класико. Но был не только Месси, а и другие невероятные футболисты», – сказал бывший игрок «Реала».