Марсело: «Месси невероятен. Самый сложный соперник, с которым я сталкивался»

Теги ПСЖ Флуминенсе Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Марсело Класико Футбол

Марсело назвал Лионеля Месси невероятным футболистом. 

«Месси невероятен. Самый сложный соперник, с которым я когда-либо сталкивался. Мы все знаем, каким классом он обладает даже сейчас, в 35 лет. Раньше было то же самое.

Класико – один из лучших матчей среди тех, которые можно смотреть и в которых можно играть. Мне посчастливилось поучаствовать в одной из лучших эпох класико. Но был не только Месси, а и другие невероятные футболисты», – сказал бывший игрок «Реала».

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21 комментарий

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AnMe
Ответ udiekemen
"сложный соперник" - они должны были Рона сказать?🗿который был партнёром 🗿
Причем тут вообще Рон? Не все пытаются его задеть, успокойся.
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Добрый Ретроград
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Почти все мадридцы после ухода из Реала называют Лео одним из самых Величайших футболистов.
так это правда.
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Комил Мирзаев
Месси лучше игрок история футбол
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Spiker1606
Ответ Peter Parker
Ты что, Марсело. Мне тут знающие люди сказали, что Месси - пешеход и вообще без Хави и Иньесты никто. А ты тут рассказываешь, что за всю свою карьеру это самый сильный соперник, быть такого не может.
Так он и играл против него во времена Хави и Иньесты
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Терминатор///Айлбибекович
Почти все мадридцы после ухода из Реала называют Лео одним из самых Величайших футболистов.
+4
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Я Гражданин Мира
Ответ Black Phoenix
Высшая степень признания - это когда легенды принципиального соперника (Реала) признают величие отдельно взятого футболиста, и, более того - считают его самым сложным противником на поле. Рамос, Марсело, и так далее не дадут соврать. Месси невероятный топарь.
Соперник не только по реалу, ещё и со сб Бразилии
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udiekemen
Ответ Black Phoenix
Высшая степень признания - это когда легенды принципиального соперника (Реала) признают величие отдельно взятого футболиста, и, более того - считают его самым сложным противником на поле. Рамос, Марсело, и так далее не дадут соврать. Месси невероятный топарь.
"сложный соперник" - они должны были Рона сказать?🗿который был партнёром 🗿
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andr d
Да Марсело тоже был крут чивоуж там
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Oleg
Ответ Peter Parker
Ты что, Марсело. Мне тут знающие люди сказали, что Месси - пешеход и вообще без Хави и Иньесты никто. А ты тут рассказываешь, что за всю свою карьеру это самый сильный соперник, быть такого не может.
Самое смешное что у хейтерни методичка про хавиньесту до сих пор в действии, особенно смешно это на фоне того, что Месси с Аргентиной оформил флеш рояль)
+8
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зак
Ответ Peter Parker
Ты что, Марсело. Мне тут знающие люди сказали, что Месси - пешеход и вообще без Хави и Иньесты никто. А ты тут рассказываешь, что за всю свою карьеру это самый сильный соперник, быть такого не может.
Причём тут Хави, пас на 2 метра? все держалось на Иньесте, как он ушел Месси ни одной ЛЧ не выиграл и без судей которые за любое косание на нем давали жёлтые карточки, вот поэтому он являлся сложным игроком для игроков..
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Goofts
Очень удивительное заявление, Марсело стал не красивым
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Валдис Пельш
Ответ Дмитрий Гудков
Я думал Хавиньеста этого один человек
логика есть, ли)
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Дмитрий Гудков
Ответ Peter Parker
Ты что, Марсело. Мне тут знающие люди сказали, что Месси - пешеход и вообще без Хави и Иньесты никто. А ты тут рассказываешь, что за всю свою карьеру это самый сильный соперник, быть такого не может.
Я думал Хавиньеста этого один человек
+4
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AnMe
Не первый мадридец так отзывается 🤝 не то что некоторые «фанаты». Уважение и признание главного соперника многого стоит
+4
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Леван Мкртчян
Возможно самое техничное противостояние по номинальной позиции в истории футбола. Если как-то возможно было суммировать их технические навыки , то получился бы просто космос
+1
-1
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Goofts
Я правильно понимаю: очердной аргентинец из барселоны?
+8
-1
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Раиль Гайнетдинов
Помню как Месси посадил его на пятую точку 😀
+6
0
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Black Phoenix
Высшая степень признания - это когда легенды принципиального соперника (Реала) признают величие отдельно взятого футболиста, и, более того - считают его самым сложным противником на поле.

Рамос, Марсело, и так далее не дадут соврать. Месси невероятный топарь.
+31
-3
+28
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Фарит Абдрашитов
Может уже хватит про Месси давай про Мудрика с Зинченко.
+2
-3
-1
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melmi
Респект за честный ответ
+15
-3
+12
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Peter Parker
Ты что, Марсело. Мне тут знающие люди сказали, что Месси - пешеход и вообще без Хави и Иньесты никто. А ты тут рассказываешь, что за всю свою карьеру это самый сильный соперник, быть такого не может.
+48
-9
+39
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