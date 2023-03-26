«Барса» хочет вернуть Месси, но будет действовать осторожно. Каталонцы считают, что не смогут соперничать с другими клубами финансово

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Футбол

«Барселона» хочет вернуть Лионеля Месси.

Однако, как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб предпочитает осторожный подход и не будет делать лишних движений. Пока «Барса» следит за ситуацией Месси.

Все зависит от того, продлит ли аргентинец контракт с «ПСЖ». И решит ли сосредоточиться на возращении в «Барселону». Каталонский клуб считает, что не сможет тягаться с другими клубами в плане финансового предложения.

Пока «Барселона» разрабатывает план возвращения Месси. В частности, ему могут предложить маленькую зарплату, но платить процент от доходов, которые принесет его возвращение.

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65 комментариев

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нелюбитель футбола
Ответ Бестрофейник 19/20
Барселона 3 года не могла обыграть Реал в последние сезоны Месси в Барселоне. А после его ухода уже сколько Классико выиграли и уверенно идут к золотому дублю. Все только обрадуются приходу пешехода
И уверенно два года трутся в ЛЕ, не имея возможности выйти там даже в финал... Чего про это забыл?... Или это другое?...Хе.
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Роман
За 2 года на sports фанаты Барселоны уже открещивались от его возвращения. Так как понимают, что игра наладилась.
Но персофаны Месси не устают пристраивать свою абузу.
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нелюбитель футбола
Он никому не говорил, что хочет в Барселону... Он останется в ПСЖ и будет дальше играть в ЛЧ... Это очень "хотят" его хейтеры... Значит так и будет .. Надо ещё за пару лет обязательно забить в ЛЧ 12 мячей и сделать тройку передач... А ещё и побороться за победу в ЛЧ... Тем более теперь ничего больше не будет отвлекать Лео от клубных задач... От этого ЛЧ станет ещё более "любимым" турниром для всем известной португальской дрыг-ноги... Теперь уже и аравийской... Спасибо, Геша, тебе за то, что ты туда слинял и дал возможность Месси после победы на ЧМ, конечно, спокойно трудиться в этом направлении... Мы все знаем, что любители аравийского португала поддержали своего кумира в его желании оставить большой футбол и перебежать в пески... Теперь они, после того, как их идол покончил с большим футболом, старательно доказывают всем, что для них в футболе главное не сам футбол, а кол-во денег, которые ты получаешь за этот процесс... Вот и хорошо... Теперь они пусть считают деньги рунальды, а у всех остальных уже начался обратный отсчёт по приближению Месси к званию лучшего бомбардира и ассистента в ЛЧ... Тик-так, тик-так... Всё как у Овечкина... Одному осталось два сезона до рекорда - и другому... Благодарю за внимание... Бурные апплодисменты!!!... 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏... А-ха-ха-ха...😄💋...
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Игорь Климов
После 18.12.22 года, когда эпично победила сборная Аргентины на Чемпионате Мира где Лео Месси был признан MVP этого турнира, фанатов Реала и поклонников Португальца7 не было слышно, видимо, уже немного оклемались)))
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Butrymovich Mikalai
Ответ RealJon
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что я только что прочитал? какой-то рэп на узбекском?
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RealJon
Ответ Butrymovich Mikalai
за вашим кококо не понять о чем пишете ....
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Butrymovich Mikalai
Ответ Sevuska
Для алчного меркантильного малышки всё упирается в бабло . Поэтому он и ушёл из Барселоны , которая не могла его больше содержать , в катарский мешок , где он еле тянет , но требует самую высокую зарплату .
не , ну ты то , понятно, деньги только у родителей брать привык....
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Butrymovich Mikalai
Ответ RealJon
Охх уж эти "наивные" и лицемерные фанатики меська Все знают что он будет использовать Барсу как дойную корову. В общем, мне бы лично он вернулся, а то надоело проигрыши Реала в Эл Класико )))
за вашим кококо не понять о чем пишете ....
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Александр Бялт
Ответ Flow market Victor Mercedes
Он тебе это лично сообщил по ватсапу?)
ах ну да, наверное Месси за тарелку супа играть в Барселоне будет, мг, проходили. Чего только стоит его ослежний контракт там. до сих пор в себя прийти не могут
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RealJon
Ответ Flow market Victor Mercedes
Еле выиграли разваленную Барсу без обороны, словно играли 11 против 7 и закукарекали во весь голос🤣👍🏻
У глоров бчк же течет из всей щели не дай бог если бчк выиграет что-то.
Блин вы точь-в-точь похоже на неадекватов аргентинцев. Не умеете побеждать, это как бы не для вас
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Рустам Атаев
Ответ Бестрофейник 19/20
Барселона 3 года не могла обыграть Реал в последние сезоны Месси в Барселоне. А после его ухода уже сколько Классико выиграли и уверенно идут к золотому дублю. Все только обрадуются приходу пешехода
мне не нужен бесплатный помощник
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Ответ Экспертное мнение
Так хладнокровно исполнить столько пенальти на такой важной стадии ЧМ мог только Месси - вот что значит настоящий лидер со стальными нервами. Тот же Марадона не забивал пенальти в 1/4 на ЧМ-1990, Баджо не забивал в финале 1994, а это был лишь один пенальти. В то же время Месси забил все свои 6 пенальти в плей-офф ЧМ, включая серию на ЧМ-2014 - вот это глыба плей-офф, 0 промахов на таком уровне. Без шуток, некоторые игроки поменяли бы всю карьеру, но лишь бы забить один "тот самый" пенальти.
Копа Америка.
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Экспертное мнение
Ответ Eden Hazard
6 пенальти в плэй-офф... Вот это глыбы судьи.
3 из них серии пенальти, их ставят судьи?)) Ну а 3 с игры не новость, Эйсебио в 1966 бил 4 пенальти с игры в плей-офф
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Бестрофейник 19/20
Ответ Рустам Атаев
радует меня как глорики светофорики реала кипят что чемпион мира лучший игрок планеты Месси по любому вернётся в Барселону
Барселона 3 года не могла обыграть Реал в последние сезоны Месси в Барселоне. А после его ухода уже сколько Классико выиграли и уверенно идут к золотому дублю. Все только обрадуются приходу пешехода
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Рустам Атаев
Ответ Любезный Коссутий
но дело завели против Барселоны. причем, каталонская прокуратура. что это, если не удар в спину? 🤷‍♂️
это все ерунда малой
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Максим Черкашин
Схватят ночью Месси и увезут в Каталонию.😄
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нелюбитель футбола
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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Ну а чё вам остаётся - только ждать... Ждали, что гелевый в ЛЕ будет "разрывать" шерифы и омонии.. Хе.. Ждали, что Геша под фанфары перейдёт из МЮ в условные Баварии и Реалы.. Хе.. Ждали, что он выстрелит на ЧМ.. Хе.. Ждали, что Месси провалит 22-й год.. Хе.. Ждали, что Франция растопчет Аргентину в финале ЧМ и прочее... 💋... Ждуны вы наши аравийские... А-ха-ха-ха. 😄🤪🐪🐪🐫🐫🐫💃...
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Любезный Коссутий
Ответ Рустам Атаев
таков реал. увы...
но дело завели против Барселоны.
причем, каталонская прокуратура.
что это, если не удар в спину? 🤷‍♂️
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Eden Hazard
Ответ Экспертное мнение
Так хладнокровно исполнить столько пенальти на такой важной стадии ЧМ мог только Месси - вот что значит настоящий лидер со стальными нервами. Тот же Марадона не забивал пенальти в 1/4 на ЧМ-1990, Баджо не забивал в финале 1994, а это был лишь один пенальти. В то же время Месси забил все свои 6 пенальти в плей-офф ЧМ, включая серию на ЧМ-2014 - вот это глыба плей-офф, 0 промахов на таком уровне. Без шуток, некоторые игроки поменяли бы всю карьеру, но лишь бы забить один "тот самый" пенальти.
6 пенальти в плэй-офф... Вот это глыбы судьи.
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Муслим Атангулов
Ответ zagan96@icloud.com
Они Гави не могут зарегистрировать, как они это будут делать с Месси, который запросит зарплату половины команды ?
ты разницу между 6млн в год , и 200тыс в год не видишь?
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superpab
Ничему жизнь не учит
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Рустам Атаев
радует меня как глорики светофорики реала кипят что чемпион мира лучший игрок планеты Месси по любому вернётся в Барселону
+5
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Flow market Victor Mercedes
Ответ RealJon
Ооо, смотрите человек с 2015 года. Готовся, в 2020 корона будет, береги себя. И еше готовся к 2.5 года унижении в Эл Класико, самого длинного в истории этого противостояния )))))
Еле выиграли разваленную Барсу без обороны, словно играли 11 против 7 и закукарекали во весь голос🤣👍🏻
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Рустам Атаев
Ответ Олег Нечаев
Всё бабло на покупку судей потратили?
таков реал. увы...
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Тор 100
Я год пишу что Месси вернётся в Барселону,и планку денежную он поднимать не станет . Барселона это его родное
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