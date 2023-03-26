«Барса» хочет вернуть Месси, но будет действовать осторожно. Каталонцы считают, что не смогут соперничать с другими клубами финансово

«Барселона» хочет вернуть .

Однако, как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб предпочитает осторожный подход и не будет делать лишних движений. Пока «Барса» следит за ситуацией Месси.

Все зависит от того, продлит ли аргентинец контракт с « ». И решит ли сосредоточиться на возращении в «Барселону». Каталонский клуб считает, что не сможет тягаться с другими клубами в плане финансового предложения.

Пока « » разрабатывает план возвращения Месси. В частности, ему могут предложить маленькую зарплату, но платить процент от доходов, которые принесет его возвращение.