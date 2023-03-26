«Барса» хочет вернуть Месси, но будет действовать осторожно. Каталонцы считают, что не смогут соперничать с другими клубами финансово
«Барселона» хочет вернуть Лионеля Месси.
Однако, как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб предпочитает осторожный подход и не будет делать лишних движений. Пока «Барса» следит за ситуацией Месси.
Все зависит от того, продлит ли аргентинец контракт с «ПСЖ». И решит ли сосредоточиться на возращении в «Барселону». Каталонский клуб считает, что не сможет тягаться с другими клубами в плане финансового предложения.
Пока «Барселона» разрабатывает план возвращения Месси. В частности, ему могут предложить маленькую зарплату, но платить процент от доходов, которые принесет его возвращение.
Но персофаны Месси не устают пристраивать свою абузу.
Блин вы точь-в-точь похоже на неадекватов аргентинцев. Не умеете побеждать, это как бы не для вас
причем, каталонская прокуратура.
что это, если не удар в спину? 🤷♂️