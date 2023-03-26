Дети с синдромом Дауна выведут на поле игроков России и Ирака

Футболистов сборных России и Ирака на поле выведут дети с синдромом Дауна.

Это благотворительная акция, приуроченная ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна, который отмечался 21 марта.

«В рамках этой акции московские ребята с особенностями побывали на учебно-тренировочном сборе национальной команды в Новогорске, а 26 марта ребята из петербургских команд «Солнце в Зените» и «47 в игре» выведут футболистов команд России и на поле « ».

Стартовый символический удар по мячу нанесет Иван Ясточкин – первый в истории и лучший футболист России по футболу людей с синдромом Дауна», – говорится в сообщении РФС.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.