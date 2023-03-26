Дети с синдромом Дауна выведут на поле игроков России и Ирака

Теги Сборная России по футболу РФС Сборная Ирака по футболу Газпром Арена (Крестовский) товарищеские матчи (сборные) Футбол

Футболистов сборных России и Ирака на поле выведут дети с синдромом Дауна.

Это благотворительная акция, приуроченная ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна, который отмечался 21 марта. 

«В рамках этой акции московские ребята с особенностями побывали на учебно-тренировочном сборе национальной команды в Новогорске, а 26 марта ребята из петербургских команд «Солнце в Зените» и «47 в игре» выведут футболистов команд России и Ирака на поле «Газпром Арены». 

Стартовый символический удар по мячу нанесет Иван Ясточкин – первый в истории и лучший футболист России по футболу людей с синдромом Дауна», – говорится в сообщении РФС.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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10 комментариев

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SexyCow
Игроки сборной России выведут детей с синдромом Дауна на поле, так логичней будет
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Бухгалтер2021
а терюшков или терешкова будут с ними?
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Betting Star
Тут речь о детях идет, а шутки такие отвратительные в комментариях...(
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crazy_elky
Соболеву только без особенностей ребенка дадут. Чтобы уравновесить пару.
+14
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crazy_elky
Соболеву только без особенностей ребенка дадут. Чтобы уравновесить пару.
+1
-3
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Барсик Юрана
Кринжу вечно 17
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Алексей Ненахов
Футболисты выведут Терюшкова , жену погребеника , Граната, Роднину и т.п…
А если без шуток , то отличная акция для детей
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MagicWithoutBorders
хорошо, что такие акции проводятся и о детях с особенностями не забывают!
+8
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Казанский парень
Ответ Evgeny Trifonov
Игорь Новиков будет среди них?
только ригоберка
+13
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Evgeny Trifonov
Игорь Новиков будет среди них?
+27
-10
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