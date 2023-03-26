Павлюченко о матче с Ираком: «Уже не хочется красивой игры, хочется просто победу»

хочет, чтобы Россия обыграла , даже если не будет красивой игры.

«После последней игры с Ираном хочется, чтобы наша сборная уже выиграла. Что-то мы уже устали от того, что не видим побед. И так большие проблемы с тем, что сборная нигде не участвует. Сейчас от таких матчей большое ожидание, мы ждем побед.

Уже не хочется красивой игры, хочется просто победу. Я почитал интервью разных специалистов и тренеров после матча с Ираном – немного нашу сборную уничтожают.

Поэтому хочется, чтобы уже принесли победу, и [чтобы] писали хорошо о российской сборной. Красивая игра не нужна – главное, чтобы был результат. Мы уже соскучились», – сказал бывший футболист сборной России.