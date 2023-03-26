Павлюченко о матче с Ираком: «Уже не хочется красивой игры, хочется просто победу»

Теги Роман Павлюченко Сборная России по футболу Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Роман Павлюченко хочет, чтобы Россия обыграла Ирак, даже если не будет красивой игры.

«После последней игры с Ираном хочется, чтобы наша сборная уже выиграла. Что-то мы уже устали от того, что не видим побед. И так большие проблемы с тем, что сборная нигде не участвует. Сейчас от таких матчей большое ожидание, мы ждем побед.

Уже не хочется красивой игры, хочется просто победу. Я почитал интервью разных специалистов и тренеров после матча с Ираном – немного нашу сборную уничтожают.

Поэтому хочется, чтобы уже принесли победу, и [чтобы] писали хорошо о российской сборной. Красивая игра не нужна – главное, чтобы был результат. Мы уже соскучились», – сказал бывший футболист сборной России.

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4 комментария

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В коме сапиенс
Я тоже согласен с Павлюченко....мы уже сыты красивой игрой, пора выигрывать)
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СИ
Будет будет победа - если уж у Ирака не выиграют то тогда пускай играют с пингвинами но бесплатно.
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LLiriKK
От сборной Черчесова, не понимая тогда своего счастья, мы с какого-то момента стали требовать и побед, и зрелища. От сборной Пуделя - хотя бы одну завалящую победу, так как поняли, что этот «специалист» никакой игры поставить просто неспособен…
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Vlad Emelin
Кому-то не все равно на эти матчи? Я не посмотрел ни одного матча сборной с момента изоляции)
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