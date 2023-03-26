Павлюченко о матче с Ираком: «Уже не хочется красивой игры, хочется просто победу»
Роман Павлюченко хочет, чтобы Россия обыграла Ирак, даже если не будет красивой игры.
«После последней игры с Ираном хочется, чтобы наша сборная уже выиграла. Что-то мы уже устали от того, что не видим побед. И так большие проблемы с тем, что сборная нигде не участвует. Сейчас от таких матчей большое ожидание, мы ждем побед.
Уже не хочется красивой игры, хочется просто победу. Я почитал интервью разных специалистов и тренеров после матча с Ираном – немного нашу сборную уничтожают.
Поэтому хочется, чтобы уже принесли победу, и [чтобы] писали хорошо о российской сборной. Красивая игра не нужна – главное, чтобы был результат. Мы уже соскучились», – сказал бывший футболист сборной России.
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