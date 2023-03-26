Экс-владелец «Челси» Бэйтс: «Клубы АПЛ стали либо игрушкой богачей, либо следуют американскому стилю. Титулы не выигрывают, а покупают. Позор, это не футбол»

Бывший владелец « » раскритиковал современных собственников футбольных клубов.

«Арабы. Катар, Саудовская Аравия, Дубай, Бахрейн... Клубы АПЛ – это либо игрушка богачей, либо, что еще хуже, пытаются следовать американскому стилю, где пять-шесть национальных видов спорта, в каждом из которых 10-12 клубов. И нет вылета.

И все они принадлежат компаниям по управлению капиталом. Для них это просто инвестиции. Вы больше не выигрываете [титулы], а покупаете их, и я считаю, что это позорно. Это уже не футбол», – сказал Кен Бэйтс.