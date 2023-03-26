Экс-владелец «Челси» Бэйтс: «Клубы АПЛ стали либо игрушкой богачей, либо следуют американскому стилю. Титулы не выигрывают, а покупают. Позор, это не футбол»

Теги Челси премьер-лига Англия Кен Бэйтс Футбол

Бывший владелец «Челси» раскритиковал современных собственников футбольных клубов.

«Арабы. Катар, Саудовская Аравия, Дубай, Бахрейн... Клубы АПЛ – это либо игрушка богачей, либо, что еще хуже, пытаются следовать американскому стилю, где пять-шесть национальных видов спорта, в каждом из которых 10-12 клубов. И нет вылета.

И все они принадлежат компаниям по управлению капиталом. Для них это просто инвестиции. Вы больше не выигрываете [титулы], а покупаете их, и я считаю, что это позорно. Это уже не футбол», – сказал Кен Бэйтс.

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16 комментариев

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КрутойЧувак
Ответ Хызыр
Дошли до того, что ЧМ в Катаре шейхи подарили Месси, что бы чемпионат стал знаковым для истории футбола. И все молчат будто не видели судейского произвола в каждом матче
ахахаха)))
Что же тогда шейхи за 10 лет не подарили одной ЛЧ "ПСЖ", который каждый год там позориться?
Что же шейхи не подарили Катару ни одной победы на ЧМ?
Что же судья поставил в финале 2 пенальти в ворота Аргентины, ведь шейхи его купили чтобы он помог Месси выиграть ЧМ?

P.S. Зачем шейхам дарить ЧМ Месси, ведь Мбаппе после такого снова разрыдается и захочет уйти в "Реал"? Не лучше ли было подарить ЧМ для Мбаппе, чтобы он снова продлил контракт с "ПСЖ"?
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Etcetera
То ли дело сам Бейтс. Управлял Челси плохо, продал по нынешним меркам за копейки. Остался в совете директоров клуба, его выперли через год за то что постоянно ворчал и всем мешал.
Потом пришёл в Лидс, обещал вывести клуб в АПЛ, вместо этого команда вылетела из Чемпионшипа. Обещал избавить Лидс от долгов, в результате его махинаций с клуба сняли очки.
Болельщики неоднократно подозревали его в выкачивании денег из клуба ещё в Челси, что подтвердилось в Лидсе - на деньги клуба купил себе самолёт. Набирал по блату детей спонсоров в академию.
С такими управленцами даже титул не купишь, потому что денег в клубе точно не будет.
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ман сити фейк
Только любительском уровне можно выиграть без денег. Профессинальный спорт по любому связан с деньгами
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carlitosway
Ответ градус ненависти
А когда можно было выигрывать титулы, не вкладывая больших денег? В пятидесятые?
ну почему, в 80-х еще можно было выигрывать без больших вливаний чего стоит ноттингем с 2 победами в кч, но конечно в 90 после дела босмана и роста тв контрактов все начало меняться быстро
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Serega Fart
Манчестер Юнайтед в ладоши хлопают про новости о покупке клуба шейхами
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Axs Men
К примеру Сити он плохой, влил столько бабок не только в клуб но и в город, а вот он значит хороший который загнал 2 клуба в долг .
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sacha2
Бейтс - это тот ещё фрукт. Залез с Челси в долги,затем продал. Купил Лидс, довёл его до банкротства... и тоже продал.
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Alex Slobodskikh
Что-то Челси не купил ни одного титула.
Пока лишь беловолосого днаря и ещё несколько подешевше
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несахар
все эти разговоры о том, что клубы стали игрушкой в руках богачей, похожи на разговоры бабок у подъезда.
ну что плохого в том, что клуб благодаря деньгам арабов получает возможность приобрести талантливых футболистов?
а если рассчитывать только на своих воспитанников, не факт, что вырастит суперзвезда, появление которой можно ждать несколько десятков лет.
если бы не деньги арабов, если бы не команды денежные мешки, когда еще можно увидеть столько звезд в одной команде?
но с другой стороны теряется, как бы это сказать, романтика в футболе)
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Экселлент
Ответ Хызыр
Дошли до того, что ЧМ в Катаре шейхи подарили Месси, что бы чемпионат стал знаковым для истории футбола. И все молчат будто не видели судейского произвола в каждом матче
🤦‍♂️
+9
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градус ненависти
А когда можно было выигрывать титулы, не вкладывая больших денег? В пятидесятые?
+10
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carlitosway
Ответ Безумный Макс
и в чем он не прав?
а в чем он прав интересно узнать? и что он предлагает? вернуться в 70,80-х года прошлого века?), просто смешно
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rusichi
Мух отделил бы от котлет. АПЛ и всю остальную лабуду.
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Хызыр
Дошли до того, что ЧМ в Катаре шейхи подарили Месси, что бы чемпионат стал знаковым для истории футбола. И все молчат будто не видели судейского произвола в каждом матче
+24
-21
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Wayne Gretzky 99
В какой американской лиге 10-12 клубов? Деду за 90, он про 30-е года прошлого века, видимо.
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Безумный Макс
и в чем он не прав?
+13
-12
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