Экс-владелец «Челси» Бэйтс: «Клубы АПЛ стали либо игрушкой богачей, либо следуют американскому стилю. Титулы не выигрывают, а покупают. Позор, это не футбол»
Бывший владелец «Челси» раскритиковал современных собственников футбольных клубов.
«Арабы. Катар, Саудовская Аравия, Дубай, Бахрейн... Клубы АПЛ – это либо игрушка богачей, либо, что еще хуже, пытаются следовать американскому стилю, где пять-шесть национальных видов спорта, в каждом из которых 10-12 клубов. И нет вылета.
И все они принадлежат компаниям по управлению капиталом. Для них это просто инвестиции. Вы больше не выигрываете [титулы], а покупаете их, и я считаю, что это позорно. Это уже не футбол», – сказал Кен Бэйтс.
Что же тогда шейхи за 10 лет не подарили одной ЛЧ "ПСЖ", который каждый год там позориться?
Что же шейхи не подарили Катару ни одной победы на ЧМ?
Что же судья поставил в финале 2 пенальти в ворота Аргентины, ведь шейхи его купили чтобы он помог Месси выиграть ЧМ?
P.S. Зачем шейхам дарить ЧМ Месси, ведь Мбаппе после такого снова разрыдается и захочет уйти в "Реал"? Не лучше ли было подарить ЧМ для Мбаппе, чтобы он снова продлил контракт с "ПСЖ"?
Потом пришёл в Лидс, обещал вывести клуб в АПЛ, вместо этого команда вылетела из Чемпионшипа. Обещал избавить Лидс от долгов, в результате его махинаций с клуба сняли очки.
Болельщики неоднократно подозревали его в выкачивании денег из клуба ещё в Челси, что подтвердилось в Лидсе - на деньги клуба купил себе самолёт. Набирал по блату детей спонсоров в академию.
С такими управленцами даже титул не купишь, потому что денег в клубе точно не будет.
Пока лишь беловолосого днаря и ещё несколько подешевше
ну что плохого в том, что клуб благодаря деньгам арабов получает возможность приобрести талантливых футболистов?
а если рассчитывать только на своих воспитанников, не факт, что вырастит суперзвезда, появление которой можно ждать несколько десятков лет.
если бы не деньги арабов, если бы не команды денежные мешки, когда еще можно увидеть столько звезд в одной команде?
но с другой стороны теряется, как бы это сказать, романтика в футболе)