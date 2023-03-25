Роналдиньо о Месси: «Для меня он лучший. Было бы неплохо, если бы он завершил карьеру в «Барселоне»

хочет, чтобы завершил карьеру в «Барселоне».

«Я друг Месси. Я очень рад за него. Очень радостно видеть, как друзья воплощают мечты. Это делает меня счастливым. Я его друг. Для меня Месси – лучший.

Я бы хотел видеть его счастливым, мне все равно, где он находится. После истории его игры в «Барселоне» было бы неплохо, если бы он смог завершить свою карьеру там», – сказал бывший нападающий каталонской команды.