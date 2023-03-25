Роналдиньо о Месси: «Для меня он лучший. Было бы неплохо, если бы он завершил карьеру в «Барселоне»

Теги ПСЖ Барселона Роналдиньо Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Роналдиньо хочет, чтобы Лионель Месси завершил карьеру в «Барселоне». 

«Я друг Месси. Я очень рад за него. Очень радостно видеть, как друзья воплощают мечты. Это делает меня счастливым. Я его друг. Для меня Месси – лучший.

Я бы хотел видеть его счастливым, мне все равно, где он находится. После истории его игры в «Барселоне» было бы неплохо, если бы он смог завершить свою карьеру там», – сказал бывший нападающий каталонской команды. 

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9 комментариев

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прощай Роналду
Они похоже фильм снимают : "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДЛИВОГО ГЕНИЯ" 😁👍🏻👑🇦🇷
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as009595@icloud.com
Несомненно Месси лучший игрок за всю историю Барсу и один из лучших вообще, такие рождаются раз в десять лет
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Ola BP
Ответ Мадрид наказывает!
пиковый чипсоед был посильнее пикового гнома
Да, Андрей Сергеевич GOAT!
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Vlad
Что за глорье постороннее делает на ветке Барсы. Пусть у себя там сидит и г... обливается
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Мадрид наказывает!
пиковый чипсоед был посильнее пикового гнома
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Vlad
Возможно так и будет. Может и не в качестве игрока. Но в любом случае, это будет неплохо.
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T622222
Прекрасные слова! Два великих и как нам всем повезло жить во временя с этими супер героями!
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-1
-1
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Терминатор///Айлбибекович
Так и будет.Если только Тебас сильно палки в колеса сувать не будет.Все адекватные болельщики Барселоны хотели бы этого.
+2
-3
-1
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Raul14
было бы здорово, если бы он вернулся чтобы окончательно угробить судейский проект под названием спотифой-борселона)))
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-2
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