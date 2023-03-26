«Барселоне» интересны Амрабат и Роке. Клуб отправил скаута на игру Бразилии с Марокко

Скаут «Барселоны» будет следить за целями клуба на матче Марокко – .

Как сообщает Mundo Deportivo, «блауграна» сохраняет интерес к хавбеку , представляющему «Фиорентину». Она пыталась подписать его зимой, но не сумела.

Вторая цель – форвард Витор Роке, представляющий « ».

Также работник клуба будет смотреть, как сыграют принадлежащие «Барселоне» хавбек (арендован «Осасуной») и (выступает за «Барселону» U19).

Товарищеская игра Марокко с Бразилией начнется 26 марта в 01:00 по московскому времени.