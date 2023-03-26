«Барселоне» интересны Амрабат и Роке. Клуб отправил скаута на игру Бразилии с Марокко
Скаут «Барселоны» будет следить за целями клуба на матче Марокко – Бразилия.
Как сообщает Mundo Deportivo, «блауграна» сохраняет интерес к хавбеку Софьяну Амрабату, представляющему «Фиорентину». Она пыталась подписать его зимой, но не сумела.
Вторая цель – форвард Витор Роке, представляющий «Атлетико Паранаэнсе».
Также работник клуба будет смотреть, как сыграют принадлежащие «Барселоне» хавбек Абде Эззальзули (арендован «Осасуной») и Шади Риад (выступает за «Барселону» U19).
Товарищеская игра Марокко с Бразилией начнется 26 марта в 01:00 по московскому времени.
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