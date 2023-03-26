«Барселоне» интересны Амрабат и Роке. Клуб отправил скаута на игру Бразилии с Марокко

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Скаут «Барселоны» будет следить за целями клуба на матче Марокко – Бразилия.

Как сообщает Mundo Deportivo, «блауграна» сохраняет интерес к хавбеку Софьяну Амрабату, представляющему «Фиорентину». Она пыталась подписать его зимой, но не сумела.

Вторая цель – форвард Витор Роке, представляющий «Атлетико Паранаэнсе».

Также работник клуба будет смотреть, как сыграют принадлежащие «Барселоне» хавбек Абде Эззальзули (арендован «Осасуной») и Шади Риад (выступает за «Барселону» U19).

Товарищеская игра Марокко с Бразилией начнется 26 марта в 01:00 по московскому времени.

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3 комментария

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Сурхай Лукманов
Ответ Виталий Ан
Подождите, так Альба ведь еще не согласился!
Тогда на выход
+1
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umnik3
Щас вылезут сливочные глоры из Урюпинсков с тремя рублями в кармане и начнут обсуждать финансовую ситуацию в Барсе))
+5
-1
+4
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Виталий Ан
Подождите, так Альба ведь еще не согласился!
0
-1
-1
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