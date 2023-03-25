Мостовой за расширение РПЛ: «В России примерно 150 млн жителей, футбол у нас любят. Оптимально – 18 команд, даже 20 можно»
Александр Мостовой поддерживает идею об увеличении числа клубов в Мир РПЛ.
Ранее инвестор «Химок» Туфан Садыгов заявил о 16 клубах в РПЛ: «Это мало. Можно и 36. У нас большая страна».
– Я согласен, что количество команд нужно увеличить. Я говорил об этом и год, и три года назад.
У нас в стране примерно 150 миллионов жителей, футбол у нас любят. Считаю, что оптимальным было бы 18 команд в РПЛ. При желании даже 20 можно.
– Пока наших клубов нет в Европе стоит ли пойти на эксперимент и сделать новый формат? Например, разбить на две подгруппы после стандартного двухкругового турнира?
– Нет, думаю вполне достаточно и классического календаря, – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной России.
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Да 200 чо уж там)