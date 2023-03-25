Мостовой за расширение РПЛ: «В России примерно 150 млн жителей, футбол у нас любят. Оптимально – 18 команд, даже 20 можно»

Теги Химки премьер-лига Россия Александр Мостовой регламент Туфан Садыгов Футбол

Александр Мостовой поддерживает идею об увеличении числа клубов в Мир РПЛ.

Ранее инвестор «Химок» Туфан Садыгов заявил о 16 клубах в РПЛ: «Это мало. Можно и 36. У нас большая страна».

– Я согласен, что количество команд нужно увеличить. Я говорил об этом и год, и три года назад.

У нас в стране примерно 150 миллионов жителей, футбол у нас любят. Считаю, что оптимальным было бы 18 команд в РПЛ. При желании даже 20 можно.

– Пока наших клубов нет в Европе стоит ли пойти на эксперимент и сделать новый формат? Например, разбить на две подгруппы после стандартного двухкругового турнира?

– Нет, думаю вполне достаточно и классического календаря, – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной России.

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55 комментариев

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ПАБЛО ПИВАССО
Нужно 10-12 команд и лигу сделать полузакрытой.
Играть могут те у кого есть деньги(частные)
Деньги закончились - до свидания, берем клуб из низшей лиги, и так потихоньку лига откроется, и госбюджет отстранится
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Wiley Fox
Гаденыш какой

Пошла темп спасения бандитских химок и торпедо

РПЛ сокращать с запретом Газпрома и прочего госфутбола
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Iksson
Ответ fisher40
Да, 36 команд, а лучше по количеству регионов, 70-90, даже с районами Крайнего Севера. И для каждого регионального стадиона закупить оборудование для Fanid. Нормальный распил.
Иди в депутаты)!
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nmnackjbxkasbk
Ждем когда предложит нечетное число команд.
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Зубы Дзюбы
Ответ marchellinos
Не 150, а 120-130.
146 было несколько лет назад и население не убывало. Куда вы 20 миллионов спрятали?
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Arty K.
Скажи это Дальнему Востоку
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Любинко Друловича дрель
Царь все правильно говорит
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grom55
Ответ Доктор*
Собрались д######ы в кружок и кумекают какую бы ещё херню сделать... Ведь за 30 лет всеобщего процветания в стране так мало наделали херни.
То ли дело дело 10 лет до этого, во где простор был...
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Максим 1986
У нас и 16 не всегда до конца сезон доиграть могут.
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grom55
Не иначе питает надежду на место у руля. Думается, зря, ибо без бумажки...
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RMPhiery
Ответ Rjbson
По формуле Мостового в высшей лиге Китая должно команд сорок играть.
РФ: население 150 млн - 20 команд в высшей лиге
Китай: населений 1500 млн - 200 команд в высшей лиге
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Доктор*
Собрались д######ы в кружок и кумекают какую бы ещё херню сделать...
Ведь за 30 лет всеобщего процветания в стране так мало наделали херни.
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Ден Ден
У нас на имеющиеся 16 клубов рпл по 3-5к болельщиков приходит, а эти сверхразумы расширять лигу предлагают 🤣
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ash918
Любить-то любят, но издалека в основном сейчас.
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savik-A.M.
Ответ Максим Воеводин
По такой логике ждем 300 клубов в Китайской Премьер-лиге!
Индусы такие , поддержите мой масла чай , 302
+9
-3
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dimamak10
16 клубов , торпедо и химки с остальными в разной весовой категории , факел практически не побеждает , но команда симпатична своими болельщиками. Можно сделать 20 команд чтоб проходных матчей стало еще больше
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Александр Кот
Давно пора
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yrok77
Ответ Adilet Abdyramanov
А спонсировать будет Мостовой? Или условная бабка из гетто Подольска?
зарплаты футболерам надо в несколько раз снизить
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Ola BP
Каждому жителю по команде!
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Michael1969
А я предлагаю увеличить число депутатов Государственной Думы: народу хватит в стране, депутатов у нас любят - мы же за них голосуем, не так ли? - значит, любим.

Что, не хотим расширять убыточное предприятие? Тогда кто будет оплачивать убытки футбольной индустрии?
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marchellinos
Важно не количество клубов, а их качество и чтобы были на самоокупаемости. Иначе бюджету конец будет
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Rjbson
По формуле Мостового в высшей лиге Китая должно команд сорок играть.
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marchellinos
Не 150, а 120-130.
+1
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Спартак сила
Ответ apossym
А Спартак в медиалигу. Клоуны должны быть популярны
глор коней потеряйся
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Максим Новиков
150?
Да 200 чо уж там)
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