Инвестор «Химок» Садыгов о 16 клубах в РПЛ: «Это мало. Можно и 36. У нас большая страна»
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов считает, что в Мир РПЛ слишком мало участников.
– Недавно вы говорили про расширение РПЛ, потому что 16 команд – слишком мало...
– Я не говорил про расширение лиги. Речь шла о том, что у нас мало команд в высшей лиге. Станет больше – увеличится число матчей, лига будет развиваться.
– То есть в следующем сезоне в РПЛ должно быть минимум 18 команд?
– Почему только 18? Можно и 36. У нас большая страна, – сказал Садыгов.
А так конечно очень смешно выглядят такие вбросы, когда небесная лига пополняется каждый год.
Я помню времена когда Монпелье чемпионство взял и его хозяин схватился за голову... Это ж участие в лч и так далее, это говорит такие расходы.... Но там хозяин считает сколько заработает клуб и сколько потратит, каков Профит.
А у нас? Да всем плевать, сколько бюджет насыпет в ведро то и хорошо.
Бюджета завтра не даст губернатор и все, лавочку закрываем. У наших самых нищих клубов бюджеты миллиард+
Вдумайтесь, и так каждый год, нате пожалуйста миллиард рублей. И мало говорят им больше бы надо. Сколько ж у клубов типа Зенита денег представить не могу))
Пилить так пилить
А с 36 пилить больше и лучше