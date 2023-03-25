Инвестор «Химок» Садыгов о 16 клубах в РПЛ: «Это мало. Можно и 36. У нас большая страна»

Инвестор «Химок» считает, что в Мир слишком мало участников.

– Недавно вы говорили про расширение РПЛ, потому что 16 команд – слишком мало...

– Я не говорил про расширение лиги. Речь шла о том, что у нас мало команд в высшей лиге. Станет больше – увеличится число матчей, лига будет развиваться.

– То есть в следующем сезоне в РПЛ должно быть минимум 18 команд?

– Почему только 18? Можно и 36. У нас большая страна, – сказал Садыгов.