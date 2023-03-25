Инвестор «Химок» Садыгов о 16 клубах в РПЛ: «Это мало. Можно и 36. У нас большая страна»

Теги Химки премьер-лига Россия Спорт-Экспресс регламент Туфан Садыгов Футбол

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов считает, что в Мир РПЛ слишком мало участников. 

– Недавно вы говорили про расширение РПЛ, потому что 16 команд – слишком мало...

– Я не говорил про расширение лиги. Речь шла о том, что у нас мало команд в высшей лиге. Станет больше – увеличится число матчей, лига будет развиваться.

– То есть в следующем сезоне в РПЛ должно быть минимум 18 команд?

– Почему только 18? Можно и 36. У нас большая страна, – сказал Садыгов.

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21 комментарий

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Олег Сагайдачный
Аукцион. Что 36. Даёшь 45.
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RUS-TOMSK
Нуда! У нас большая и богатая страна - но бедный народ - который за всё платит!
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Eridan
Ответ Артемий Дмитриев
Разговоры о расширении чемпионата под конец сезона от команд, которые стоят на грани вылета - классика.
Когда закончились аргументы на футбольном поле...)
А так конечно очень смешно выглядят такие вбросы, когда небесная лига пополняется каждый год.
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Михаил Хромаков
Ответ Quiet Dad
Прямо сейчас медали не главное, только 1 место для Зенита. Остальная спортсоставляющая дело даже не вторичное. Ну и кое кому не вылететь. Торпедо ясно дало понять что в РПЛ ему не интересно в этом сезоне. Остальным всем вообще фиолетово).
медали пойдут в историю, их будут потом вспоминать, а вот ранее еврокубковые 4-5 места сейчас действительно никому не нужны
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equipe
думаешь, если набрать в Премьер-лигу побольше команд, то твой бездарь сынок станет больше забивать?
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tankist231
Обязали бы каждый регион иметь проф.команду по футболу, хотя бы во 2 лиге как минимум, а то у меня в Кузбассе, не бедном по сути регионе, ни одной футбольной команды, обидно
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dzenga 1
Очередная фантасмагория
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Lindeman
На первом этапе предлагаю проводить чемпионаты в каждом регионе страны и победители своих регионов выходят во второй этап где плей-офф определяют чемпиона России
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Bashibuzuck
Этот прикол сделал мой день🤣🤣🤣
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Quiet Dad
И до бана в Европе многим клубам пробиться в зону ЕК задачей не стояло.
Я помню времена когда Монпелье чемпионство взял и его хозяин схватился за голову... Это ж участие в лч и так далее, это говорит такие расходы.... Но там хозяин считает сколько заработает клуб и сколько потратит, каков Профит.
А у нас? Да всем плевать, сколько бюджет насыпет в ведро то и хорошо.
Бюджета завтра не даст губернатор и все, лавочку закрываем. У наших самых нищих клубов бюджеты миллиард+
Вдумайтесь, и так каждый год, нате пожалуйста миллиард рублей. И мало говорят им больше бы надо. Сколько ж у клубов типа Зенита денег представить не могу))
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Элхан Дюшеев
Страна большая, так почему бы не поделить на конференции, а потом сделать плей офф) а то смотреть РПЛ вообще неинтересно, Зенит в одну калитку берёт все
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Evgeny Trifonov
и 2 конференции восток, запад. А потом плей-офф
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Quiet Dad
Ответ Кеша
Кто такой Садыгов ? Давайте разведем колхоз из 36 команд . 10 будут бороться за медали и пятёрку , остальные будут ляшками трясти и договорняки гонять.
Прямо сейчас медали не главное, только 1 место для Зенита. Остальная спортсоставляющая дело даже не вторичное. Ну и кое кому не вылететь. Торпедо ясно дало понять что в РПЛ ему не интересно в этом сезоне. Остальным всем вообще фиолетово).
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Никому_никабельный
Я за 72
+4
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+4
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Amalfitano
Боули номер 2. Только денег и мозгов сильно меньше. Можно 36 команд в ППЛ и чтобы на поле было по 13 человек в команде, а его сын был постояннл в основе.
+14
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Дмитрий9779
Если бы на вылет не стояли то и норм было бы.
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Аталанта расправила плечи
Отрицательный отбор во всей красе.
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Кеша
Кто такой Садыгов ? Давайте разведем колхоз из 36 команд . 10 будут бороться за медали и пятёрку , остальные будут ляшками трясти и договорняки гонять.
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avcgloronalduMU
на всех Газпрома не хватит))
+1
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Артемий Дмитриев
Разговоры о расширении чемпионата под конец сезона от команд, которые стоят на грани вылета - классика.
+45
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+44
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melmi
Ну да ну да..
Пилить так пилить
А с 36 пилить больше и лучше
+5
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