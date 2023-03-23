Селюк о сборной при Карпине: «11 друзей Оушена», команда отдана на откуп «Ростову». Чистая хрень»

Теги Спартак Локомотив Ростов Химки премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Дмитрий Селюк Виталий Кафанов Илья Лантратов агенты кино Футбол

Дмитрий Селюк считает, что нельзя совмещать должности в сборной и в клубе.

«Категорически нельзя совмещать должности в сборной и клубе. Потому что, эти вызовы в национальную команду определенных людей, из определенных команд. А потом происходят метаморфозы, и футбольный клуб «Ростов» вдруг оказывается на втором месте. С 13 пенальти.

Виталий Кафанов говорит по поводу Ильи Лантратова. Якобы не знали, что он перейдет в «Локомотив» и будет играть. Ну это дурость тренера по вратарям. Он и в «Химках» играл хорошо. Получается как? Из одних клубов можно приглашать, а из других – нет?

Мы говорим про вратаря Лантратова, а не про то, в каком клубе он играл. Если Кафанов не разбирается в качестве игры, а приглашает только тех, кто играет в больших клубах, то на хрен нужен Кафанов?!

Получается, сборная отдана на откуп «Ростову». «11 друзей Оушена» – это про сборную России. Это чистая хрень, я считаю.

Я уверен, что Карпин четко идет в «Спартак». В «Ростове» бывает зарплату задержали, еще что-то, а «Спартак» взять в свои руки, и будет готово!» – сказал агент.

Сегодня сборная России проведет товарищеский матч со сборной Ирана в Тегеране. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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40 комментариев

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Pertinax Gandi
Да пусть кого хочет приглашает в эту сборную, хоть весь Ростов. В данный период времени это не имеет никакого значения.
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Милитриса Кирбитьевна
Надеюсь, эстонца больше не пустят в Спартак.
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Nur
При всём уважении к Карпину, что-то неохота его в Спартаке видеть...
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Rostov n d
Ответ Противовес
Селюк прав. Очень немногие в Стране рискуют говорить правду о Карпине, сборной и "Ростове",болтавшимся при Валере в прошлые сезоны в конце таблицы,вылетавшим из кубка и ЛЕ в первых же турах,а после совмещения, с куда более слабым составом, вдруг,взлетел на пьедестал (13 пеналей в РПЛ и 4 в кубке). Дюков откровенно тянет прибалта в "успешные" тренеры,что бы он соответствовал должности главного коуча сборной Страны,без трофеев и регалий в тренерской карьере. Ну а у Кафанова уже давно деменция началась, что подтверждает отказ Бердыева от приглашения Виталика в свой штаб, в куда более благополучный "Сочи". Всем доказывал, что лучше и перспективнее Бабурина в России нет и таскал питерского кипера за собой по клубам, а потом, после плевка самовлюбленного прибалта, лизнув Карпухе, слил своего любимца из "Ростова", запев диферамбы спартаковскому пенсионеру Песьякову, мастеру пенок, но при этом "лучшего по цифрам"(авт.Виталя Кофанов). Такая ныне и сборная (НИКАКАЯ) как эти два "героя" с Дона, под крышей газпромовского Дюкова.
Ох уж эти дальневосточники, болеющие за благополучный Сочи с 9-й строчки и гениального бердываева, от которого все клубы шарахаются, как черт от ладана.
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Павел Ермаков
Селюк,один вы во всём разбираетесь.
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nurgali.akzigitov9@gmail.com
В чем-то он прав, один невызов Чалова только чего стоит.
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nick-basil
Да и какая разница? Селюку-агенту надо своих человечков двигать - вот и разоряется
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nick-basil
Если не можешь без футбола - иди сам играй или насладись тем, что есть.
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DanissimoElMagic
Ответ Spaten
Селюк: а надо «10 негритят»
Или «10 Селючат»
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Виктор Кульков
Ответ Противовес
Селюк прав. Очень немногие в Стране рискуют говорить правду о Карпине, сборной и "Ростове",болтавшимся при Валере в прошлые сезоны в конце таблицы,вылетавшим из кубка и ЛЕ в первых же турах,а после совмещения, с куда более слабым составом, вдруг,взлетел на пьедестал (13 пеналей в РПЛ и 4 в кубке). Дюков откровенно тянет прибалта в "успешные" тренеры,что бы он соответствовал должности главного коуча сборной Страны,без трофеев и регалий в тренерской карьере. Ну а у Кафанова уже давно деменция началась, что подтверждает отказ Бердыева от приглашения Виталика в свой штаб, в куда более благополучный "Сочи". Всем доказывал, что лучше и перспективнее Бабурина в России нет и таскал питерского кипера за собой по клубам, а потом, после плевка самовлюбленного прибалта, лизнув Карпухе, слил своего любимца из "Ростова", запев диферамбы спартаковскому пенсионеру Песьякову, мастеру пенок, но при этом "лучшего по цифрам"(авт.Виталя Кофанов). Такая ныне и сборная (НИКАКАЯ) как эти два "героя" с Дона, под крышей газпромовского Дюкова.
Сказачник🤣🤣🤣🤣🤣
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Balt
Команда на 2-м месте в чемпионате. Какие проблемы?
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Честный контроль
Любой нормальный человек против совмещения должности в сборной и в клубе. Предвзятость начинает проявляться,даже если первое время пытаешься быть объективным. Но человеческая природа берет свое.
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Виктор Кульков
Вертухай ты сюлюк.
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Michael_Monza
Ответ осетов - пилот болида смерти
Во во. Как робот. Ни разу не видел чтобы он кому то ответил, общался
Ха, а мой коммент удалили) Ну как бы понятно на чей стороне спортс)
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Противовес
Селюк прав. Очень немногие в Стране рискуют говорить правду о Карпине, сборной и "Ростове",болтавшимся при Валере в прошлые сезоны в конце таблицы,вылетавшим из кубка и ЛЕ в первых же турах,а после совмещения, с куда более слабым составом, вдруг,взлетел на пьедестал (13 пеналей в РПЛ и 4 в кубке). Дюков откровенно тянет прибалта в "успешные" тренеры,что бы он соответствовал должности главного коуча сборной Страны,без трофеев и регалий в тренерской карьере. Ну а у Кафанова уже давно деменция началась, что подтверждает отказ Бердыева от приглашения Виталика в свой штаб, в куда более благополучный "Сочи". Всем доказывал, что лучше и перспективнее Бабурина в России нет и таскал питерского кипера за собой по клубам, а потом, после плевка самовлюбленного прибалта, лизнув Карпухе, слил своего любимца из "Ростова", запев диферамбы спартаковскому пенсионеру Песьякову, мастеру пенок, но при этом "лучшего по цифрам"(авт.Виталя Кофанов). Такая ныне и сборная (НИКАКАЯ) как эти два "героя" с Дона, под крышей газпромовского Дюкова.
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Zenith forever
Ответ Anders_b
Карпин решает свои задачи, а спонсирует все это РФС. Временщик в чистом виде. Печально на сборную смотреть, такого рулевого бесполезного еще не было. Ну может Ярцев еще.
Да все они из одной секты - Романцев, Ярцев, Черчесов, Карпин.
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EVERGREEN
Ответ Michael_Monza
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сколько платят, так и пишет 😄
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forward1988
Весна началась и селюк с бутылкой не расстается,раз ахинею такую несет
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осетов - пилот болида смерти
Ответ Michael_Monza
Комментарий удален модератором
Во во. Как робот. Ни разу не видел чтобы он кому то ответил, общался
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Геннадий Тимченко
Ответ ygcn5c2ty9
Селюк сплошной негатив несет. А поводу Ростова, там ни одного легионера нет, молодые россияне играют, а это сейчас и нужно сборной, в чем проблема?
Селюк, -а, м. значение:
необразованный, некультурный человек.
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Fruch
По Лантратову, на мой взгляд, Кафанов все довольно понятно объяснил. И его решение выглядит вполне логично.
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Peter Parker
У Селюка и один друг вряд ли найдется…
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V_J_I_K
"А ещё ни одного черного в составе сборной,куда это годится!" - добавил Селюк.
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Michael_Monza
Ответ осетов - пилот болида смерти
Хорошо платят на Sports.ru? Вот бы также 10 тысяч каментов настрочить и деньги за это получать
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Arctic
Гогуа в сборной нет, вот он и бесится.
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