Селюк о сборной при Карпине: «11 друзей Оушена», команда отдана на откуп «Ростову». Чистая хрень»
Дмитрий Селюк считает, что нельзя совмещать должности в сборной и в клубе.
«Категорически нельзя совмещать должности в сборной и клубе. Потому что, эти вызовы в национальную команду определенных людей, из определенных команд. А потом происходят метаморфозы, и футбольный клуб «Ростов» вдруг оказывается на втором месте. С 13 пенальти.
Виталий Кафанов говорит по поводу Ильи Лантратова. Якобы не знали, что он перейдет в «Локомотив» и будет играть. Ну это дурость тренера по вратарям. Он и в «Химках» играл хорошо. Получается как? Из одних клубов можно приглашать, а из других – нет?
Мы говорим про вратаря Лантратова, а не про то, в каком клубе он играл. Если Кафанов не разбирается в качестве игры, а приглашает только тех, кто играет в больших клубах, то на хрен нужен Кафанов?!
Получается, сборная отдана на откуп «Ростову». «11 друзей Оушена» – это про сборную России. Это чистая хрень, я считаю.
Я уверен, что Карпин четко идет в «Спартак». В «Ростове» бывает зарплату задержали, еще что-то, а «Спартак» взять в свои руки, и будет готово!» – сказал агент.
Сегодня сборная России проведет товарищеский матч со сборной Ирана в Тегеране. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.
необразованный, некультурный человек.