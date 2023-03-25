Рафаэль Варан: «Уровень АПЛ поражает. Каждая победа приносит огромное удовольствие, поскольку на нее тратится много сил. В Англии ко мне вернулась охота выигрывать»
Рафаэль Варан сравнил силу участников чемпионатов Англии и Испании.
«Уровень конкуренции в АПЛ поражает. Мы играли против команды с пятого места в Ла Лиге (против «Бетиса» в Лиге Европы – прим. Sports.ru) и против команды с последнего места в АПЛ («Саутгемптона» – прим. Sports.ru) на одной неделе, и, честно говоря, сложно сказать, какая игра была тяжелее.
В «Реале» мы так много выигрывали, что еще одна победа воспринималась как нечто естественное, а поражение свидетельствовало о кризисе. В Англии каждая победа приносит огромное удовольствие, поскольку на нее тратится очень много сил. Это другой футбол, он вернул мне страсть, охоту выигрывать каждый матч.
Свою карьеру я завершу или в Мадриде, или в Манчестере, или в Лансе. Я уверен, что не перейду в новую команду. С «Реалом» все сложно, обычно туда не возвращаются. Самый вероятный вариант – «Манчестер Юнайтед» или «Ланс», – сказал защитник «МЮ».
Варан играет за клуб АПЛ с сезона-2021/22. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
устал бедняга 🤣😂🤣
Только не надо рассказывать байки про то, как увлекательны игры между этими командами Ноттс-Саут или Лидс-Брентфорд. За ними следят только в их городах. Глобально это команды-дны. Их игры не интересней Эйбар-Эльче.
Да, имена иногда чередуются. Но в конкретном сезоне это 2-3 претендента не больше.
Нагельсманн придёт.
Ливерпуль вернётся.
Ньюкасл закупится.
Скоро в АПЛ станет очень жарко.