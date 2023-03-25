Рафаэль Варан: «Уровень АПЛ поражает. Каждая победа приносит огромное удовольствие, поскольку на нее тратится много сил. В Англии ко мне вернулась охота выигрывать»

Теги Ланс Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Бетис лига 1 Франция Ла Лига Лига Европы УЕФА Саутгемптон Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан сравнил силу участников чемпионатов Англии и Испании.

«Уровень конкуренции в АПЛ поражает. Мы играли против команды с пятого места в Ла Лиге (против «Бетиса» в Лиге Европы – прим. Sports.ru) и против команды с последнего места в АПЛ («Саутгемптона» – прим. Sports.ru) на одной неделе, и, честно говоря, сложно сказать, какая игра была тяжелее.

В «Реале» мы так много выигрывали, что еще одна победа воспринималась как нечто естественное, а поражение свидетельствовало о кризисе. В Англии каждая победа приносит огромное удовольствие, поскольку на нее тратится очень много сил. Это другой футбол, он вернул мне страсть, охоту выигрывать каждый матч.

Свою карьеру я завершу или в Мадриде, или в Манчестере, или в Лансе. Я уверен, что не перейду в новую команду. С «Реалом» все сложно, обычно туда не возвращаются. Самый вероятный вариант – «Манчестер Юнайтед» или «Ланс», – сказал защитник «МЮ».

Варан играет за клуб АПЛ с сезона-2021/22. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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Нефанатик
Ответ Radik_2.0
Уорд проуза знаю, Лингарда, Шелви. а вот рандомного игрока какого нибудь эйбара уже не назову. даже не уверен, что он ещё в примере
Ты даже не понял вопроса и решил на него ответить. Болельщик МЮ, а отвечаешь за людей которые не следят за АПЛ
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Нефанатик
Ответ Stivi M.D.
Это понятно и очевидно любому болельщику, АПЛ - это футбольная НБА, а в Испании никто даже имени одного игрока не назовет из подвала таблицы
Глупое заявление. Любителям испанского футбола не трудно назвать игроков клубов из подвала таблицы. А об игроках клубов АПЛ им не известно ничего. Лично я не знаю даже какие команды играют в АПЛ.
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Эдуард Шаталов
а в Испании у него типо пропала охота выигрывать ?
устал бедняга 🤣😂🤣
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Арман Бижанов
Ответ vzi
А кто за пределами фан-клуба АПЛ назовет имя игрока какого-нибудь Саутгемптона или Ноттингема? )
Кейлор Навас
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Арман Бижанов
АПЛ это просто топ! Вообще АПЛ может само просуществовать как отдельная лига типа НБА и НХЛ, даже если клубы АПЛ не будут участвовать в ЛЧ.
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vzi
Ответ REDDEVIL
Кейлора Наваса думаю все футбольные фанаты знают. Из Саутгемптона того же Оршича многие знают по выступлениям за сборную Хорватии
Точно, Кейлор же туда перешел. На старости лет. )

Только не надо рассказывать байки про то, как увлекательны игры между этими командами Ноттс-Саут или Лидс-Брентфорд. За ними следят только в их городах. Глобально это команды-дны. Их игры не интересней Эйбар-Эльче.
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REDDEVIL
Ответ vzi
А кто за пределами фан-клуба АПЛ назовет имя игрока какого-нибудь Саутгемптона или Ноттингема? )
Кейлора Наваса думаю все футбольные фанаты знают. Из Саутгемптона того же Оршича многие знают по выступлениям за сборную Хорватии
+2
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Radik_2.0
Ответ vzi
А кто за пределами фан-клуба АПЛ назовет имя игрока какого-нибудь Саутгемптона или Ноттингема? )
Уорд проуза знаю, Лингарда, Шелви. а вот рандомного игрока какого нибудь эйбара уже не назову. даже не уверен, что он ещё в примере
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Kanan Jarrus
в дворовой лиге много средних команд. потом в лч и ле их унижают испанские клубы
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ vzi
В АПЛ 2-3 команды бьются за чемпионство. Не больше. А бывают годы, когда одна команда просто выносит таблицу, как Сити 2-3 раза и Ливерпуль в 2020. Да, имена иногда чередуются. Но в конкретном сезоне это 2-3 претендента не больше.
И к чему ты повторил суть моего коммента ? В какой лиге из топ 5 за чемпионство борется по 5-10 команд ? 2-3, которые играют на высшем уровне это уже круто. В Испании стабильно по 2. В Италии долгие годы доминировал Ювентус и только, когда он сдал началась какая-то борьба, но это не из-за того, что конкуренты прибавили, а наоборот.
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Yri Yrov
Ответ Доминатор3000
Щас ещё Поттер наколдует. Нагельсманн придёт. Ливерпуль вернётся. Ньюкасл закупится. Скоро в АПЛ станет очень жарко.
над Поттером нельзя смеяться, над Артетой тоже смеялись, время покажет какой тренер Поттер
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vzi
Ответ Бенисио Дель Пьеро
АПЛ - лучшая лига мира. И победы испанцев в еврокубках это никоим образом не изменят. Смотреть Англию намного интереснее и команд, борющихся за чемпионство намного больше. Вот недавно МЮ Ферегюссона боролся с Арсеналом Венгера, потом присоединился Челси. Последние годы Ливерпуль и Сити решают судьбу титула. В этом сезоне Арсенал вновь вернулся на верх таблицы. И при этом команды показывают футбол высшего уровня. В той же Испании из года в год одни Барселона и Реал. Изредка подключается Атлетико.
В АПЛ 2-3 команды бьются за чемпионство. Не больше. А бывают годы, когда одна команда просто выносит таблицу, как Сити 2-3 раза и Ливерпуль в 2020.
Да, имена иногда чередуются. Но в конкретном сезоне это 2-3 претендента не больше.
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vzi
Ответ Stivi M.D.
Это понятно и очевидно любому болельщику, АПЛ - это футбольная НБА, а в Испании никто даже имени одного игрока не назовет из подвала таблицы
А кто за пределами фан-клуба АПЛ назовет имя игрока какого-нибудь Саутгемптона или Ноттингема? )
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Виталий Ан
Ответ Доминатор3000
Щас ещё Поттер наколдует. Нагельсманн придёт. Ливерпуль вернётся. Ньюкасл закупится. Скоро в АПЛ станет очень жарко.
Всегда было жарко. Тем круче было чемпионство Лестера. Это просто не вероятно. С таким количеством топ клубов, выиграть АПЛ.
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Бенисио Дель Пьеро
АПЛ - лучшая лига мира. И победы испанцев в еврокубках это никоим образом не изменят. Смотреть Англию намного интереснее и команд, борющихся за чемпионство намного больше. Вот недавно МЮ Ферегюссона боролся с Арсеналом Венгера, потом присоединился Челси. Последние годы Ливерпуль и Сити решают судьбу титула. В этом сезоне Арсенал вновь вернулся на верх таблицы. И при этом команды показывают футбол высшего уровня. В той же Испании из года в год одни Барселона и Реал. Изредка подключается Атлетико.
+14
-5
+9
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Misunderstood
Да, АПЛ заряжена и игроками, и деньгами, уровень стремится вверх🌚
+9
-1
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Stivi M.D.
Это понятно и очевидно любому болельщику, АПЛ - это футбольная НБА, а в Испании никто даже имени одного игрока не назовет из подвала таблицы
+28
-5
+23
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Доминатор3000
Щас ещё Поттер наколдует.
Нагельсманн придёт.
Ливерпуль вернётся.
Ньюкасл закупится.
Скоро в АПЛ станет очень жарко.
+5
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charly_54
На то она и лучшая лига мира
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DolJun
а как иначе? в лиге испанской водокачки чтобы побеждать нужно играть за барсу или реал, там формула простая. в апл все куда сложнее.
+12
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