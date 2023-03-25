Рафаэль Варан: «Уровень АПЛ поражает. Каждая победа приносит огромное удовольствие, поскольку на нее тратится много сил. В Англии ко мне вернулась охота выигрывать»

сравнил силу участников чемпионатов Англии и .

«Уровень конкуренции в АПЛ поражает. Мы играли против команды с пятого места в Ла Лиге (против « » в – прим. Sports.ru) и против команды с последнего места в АПЛ («Саутгемптона» – прим. Sports.ru) на одной неделе, и, честно говоря, сложно сказать, какая игра была тяжелее.

В «Реале» мы так много выигрывали, что еще одна победа воспринималась как нечто естественное, а поражение свидетельствовало о кризисе. В Англии каждая победа приносит огромное удовольствие, поскольку на нее тратится очень много сил. Это другой футбол, он вернул мне страсть, охоту выигрывать каждый матч.

Свою карьеру я завершу или в , или в Манчестере, или в Лансе. Я уверен, что не перейду в новую команду. С «Реалом» все сложно, обычно туда не возвращаются. Самый вероятный вариант – «Манчестер Юнайтед» или «Ланс», – сказал защитник «МЮ».

Варан играет за клуб АПЛ с сезона-2021/22. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.