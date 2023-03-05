Участие Варана в матче с «Ливерпулем» под вопросом – он пройдет фитнес-тест. Магуайр или Линделеф могут выйти вместо него

Защитник «Манчестер Юнайтед» может не сыграть с « » из-за травмы.

Как сообщает Daily Mail, сегодня днем Варан пройдет фитнес-тест, на основании которого будет сделан вывод о его готовности выйти на поле. В последние дни Рафаэль жаловался на боли в ноге.

Заменить Варана в составе «Манчестер Юнайтед» могут или .

В этом сезоне 29-летний защитник сыграл в 24 матчах за « » во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

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