Участие Варана в матче с «Ливерпулем» под вопросом – он пройдет фитнес-тест. Магуайр или Линделеф могут выйти вместо него
Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может не сыграть с «Ливерпулем» из-за травмы.
Как сообщает Daily Mail, сегодня днем Варан пройдет фитнес-тест, на основании которого будет сделан вывод о его готовности выйти на поле. В последние дни Рафаэль жаловался на боли в ноге.
Заменить Варана в составе «Манчестер Юнайтед» могут Харри Магуайр или Виктор Линделеф.
В этом сезоне 29-летний защитник сыграл в 24 матчах за «Ман Юнайтед» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.
Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.
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