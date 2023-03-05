Участие Варана в матче с «Ливерпулем» под вопросом – он пройдет фитнес-тест. Магуайр или Линделеф могут выйти вместо него

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Рафаэль Варан Харри Магуайр Виктор Линделеф Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может не сыграть с «Ливерпулем» из-за травмы.

Как сообщает Daily Mail, сегодня днем Варан пройдет фитнес-тест, на основании которого будет сделан вывод о его готовности выйти на поле. В последние дни Рафаэль жаловался на боли в ноге.

Заменить Варана в составе «Манчестер Юнайтед» могут Харри Магуайр или Виктор Линделеф.

В этом сезоне 29-летний защитник сыграл в 24 матчах за «Ман Юнайтед» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

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18 комментариев

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Джон Картер
Никто даже не вспомнил легенду - Фила Джонса. Он бы своей кривой рожей всех нападающих Ливерпуля распугал.
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Александр Самбур
Это не зер гуд
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PUNHILL
Линделёф как будто постабильнее смотрится с ним хотя бы не думаешь "блин он щас накосячит"
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red hikkikomori
Вегорст ЦЗ сыграет) Не удивлюсь если и там себя проявит)
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Elik1989
Если выйдет Магуаер, то можно смело ставить на ливерпуль, если только МЮ не забьёт больше раз, чем накосячит это брит, а с его обороной ещё можно и в меньшенстве остаться. Швед получше будет, но и он паражарит не дурно.
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Михаил Столяр
Магуайр должен сыграть у него сегодня юбилей 30 лет исполнилось как не как
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melmi
Не поставит Тен Хаг Магвайера. Он может в кубке выйти , но не в таком матче как с Ливерпулем. Пусть Красные проводят и неудачный сезон , но он не выдержит их прессинга и опять будет мемом после матча
+8
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Muhammad
Можно было бы шоу в центре а маласия слева
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Гегенпрессинг Рангника
Лучше Витю чем холодильника. Ну его нафиг, у ливера одни бегунки
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Марат Кубанов
Если Магуайер выходит, Ливерпуль возьмёт 3 очка.
+7
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Streetbor
Типичный Варан, пол сезона в лазарете. Зато косячник Мага проблем никогда не имеет.
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cektor
Магуайр ахахаха
Ставим на ливер
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Dovran Saparov
Если не Линделёф то давайте в 3 защитника сыграем
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Dm Kznts
вот это плохо
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QWertY
Линда с Личой не такой уж и плохой вариант. Главное, чтобы не Мага
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anti4ex
Надеюсь выйдет Линделëф
+5
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LAVRENT129
Жалко но ладно мы и так выиграем
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Artem Piatkov
Походу не "могут выйти вместо него" а "выйдут" )
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