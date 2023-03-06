Варан накричал на партнеров и заставил подойти к фанатам «МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Рафаэль Варан Скотт Мактомини Тирелл Маласиа Энтони Эланга Алехандро Гарначо Футбол

Рафаэль Варан заставил партнеров подойти к фанатам после разгрома от «Ливерпуля» (0:7).

После поражения на «Энфилде» часть игроков «Манчестер Юнайтед» сразу направилась в раздевалку. Заметив это, французский защитник накричал на них и потребовал подойти к трибуне болельщиков.

После обращения Варана Алехандро Гарначо и Энтони Эланга сразу пошли к фанатам, Скотт Мактомини и Тирелл Маласиа через непродолжительную паузу тоже вышли из тоннеля.

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19 комментариев

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Геннадий Тимченко
Ответ OSHO - ऊर्जा
Если бы забили, думаю это бы разбудило игроков МЮ, замотивировало бы их, и сплотило. Была борьба, вот что было бы. Например если человеку в место 30$ пообещать 100$ в день, то как бы он работал на складе? Как 18 летний парень! Здесь был бы тот же эффект, если бы забил бы МЮ первым. Я ждал этого, того кто первым забьёт, увы ливеру в этом плане повезло больше, а дальше просто элементарная инерция с не живым соперником. Про то что Мага не вышел во втором и это удача, ну не знаю, не думаю, в таких ответственных матчах Тен Хаг его не выпускал. Все победы были без Маги, а коней на переправе не меняют, по этому Тен Хаг до конца оставлял связку игроков которые были уже сыграны и знакомы друг с другом.
удача для Маги, потому что могли выставить "не фартовым"
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OSHO - ऊर्जा
Ответ Геннадий Тимченко
хз как бы было, если бы забили в первом тайме... но то, что Мага не вышел на поле во втором тайме, это чистое везение 👏👏👏
Если бы забили, думаю это бы разбудило игроков МЮ, замотивировало бы их, и сплотило. Была борьба, вот что было бы. Например если человеку в место 30$ пообещать 100$ в день, то как бы он работал на складе? Как 18 летний парень! Здесь был бы тот же эффект, если бы забил бы МЮ первым.

Я ждал этого, того кто первым забьёт, увы ливеру в этом плане повезло больше, а дальше просто элементарная инерция с не живым соперником.

Про то что Мага не вышел во втором и это удача, ну не знаю, не думаю, в таких ответственных матчах Тен Хаг его не выпускал. Все победы были без Маги, а коней на переправе не меняют, по этому Тен Хаг до конца оставлял связку игроков которые были уже сыграны и знакомы друг с другом.
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Maxim
Ответ DolJun
а где в это время прятался 7хаг?
Правильно писать ТЕН ХА7
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Дима Зезуль
Все по заветам Доменико Торетто, Манчестер СЕМЬя
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Геннадий Тимченко
Ответ OSHO - ऊर्जा
Боюсь себе представить что было бы при нём. Думаю если бы он был, залетело бы не меньше, а то и больше. Но.. тогда бы все списали поражение на него! И бедный парень бы точно не спас карьеру не в одном клубе мира. Пришлось бы сразу заканчивать..
хз как бы было, если бы забили в первом тайме... но то, что Мага не вышел на поле во втором тайме, это чистое везение 👏👏👏
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Андрей Хенто
Ударение вызывает только такое отношение к болельщикам, респект.
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SergScouser
Ответ Роман
Вот, настоящий капитан, а не истеричный Бруну.
Бруну это просто чудо в перьях какое-то)
+7
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DolJun
а где в это время прятался 7хаг?
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OSHO - ऊर्जा
Ответ Дима Зезуль
Магуайер: фуух пронесло
Боюсь себе представить что было бы при нём. Думаю если бы он был, залетело бы не меньше, а то и больше. Но.. тогда бы все списали поражение на него! И бедный парень бы точно не спас карьеру не в одном клубе мира. Пришлось бы сразу заканчивать..
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Дима Зезуль
На лидеров команды это не распространилось видимо
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OSHO - ऊर्जा
Варан красава. Все были в таком смятении потрясении.. Что даже никто не подумал, а некоторые не захотели подходить к тренеру.

А погнал всех кто? Приезжий! Лично я не считаю Варана манкунианцем в том смысле в котором я это понимаю, он всё таки наёмный футболист, но работает с полной отдачей как примерный профессионал! С здесь не придерёшься.

А к своим должен был погнать кто то вроде Рэшфорда, Мактоминей, или Дэ Хэя.
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upuckuH
Варана в первом голе как лоха обыграли, ну куда ты центр открыл, не должен такой чемпион заслуженный так отпускать центральную зону , перекрывая уход во фланг, нужно было наоборот действовать и шансов забить было бы меньше
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Алекс Мелкумян
Это первое, что надо было сделать после такого поражения, второе это естественно биться головой об стену в раздевалке и говорить "мы дебилы".

И ведь Варану надо УГОВАРИВАТЬ кого-то это сделать...вот это печально, игроки не только сами себя предали, а ещё и тех кто это вживую и на экранах смотрел.
+1
-1
0
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Роман
Вот, настоящий капитан, а не истеричный Бруну.
+19
-2
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rigobersong
Лечче с Умтити за 25 игр чемпионата пропустили 29 голов, мю с составом в лярд и Вараном за 25 игр 35 голов:)

Франции с Умтити Чемпионы Мира 2018

Франция без Умтити не Чемпионы Мира 2022

Умтити>Варан
+2
-6
-4
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damondiamond
че-то и 7:0, а настроение вообще не унылое, после 0:5 было гораздо сложнее принять)
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-1
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Adilet Abdyramanov
школа Реала
+4
-1
+3
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Дима Зезуль
Магуайер: фуух пронесло
+14
0
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Тохир Анваров
Настоящий лидер!
+28
0
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