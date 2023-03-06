Варан накричал на партнеров и заставил подойти к фанатам «МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля»

заставил партнеров подойти к фанатам после разгрома от « » (0:7).

После поражения на «Энфилде» часть игроков « » сразу направилась в раздевалку. Заметив это, французский защитник накричал на них и потребовал подойти к трибуне болельщиков.

После обращения Варана Алехандро Гарначо и сразу пошли к фанатам, и Тирелл Маласиа через непродолжительную паузу тоже вышли из тоннеля.

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