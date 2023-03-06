Варан накричал на партнеров и заставил подойти к фанатам «МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля»
Рафаэль Варан заставил партнеров подойти к фанатам после разгрома от «Ливерпуля» (0:7).
После поражения на «Энфилде» часть игроков «Манчестер Юнайтед» сразу направилась в раздевалку. Заметив это, французский защитник накричал на них и потребовал подойти к трибуне болельщиков.
После обращения Варана Алехандро Гарначо и Энтони Эланга сразу пошли к фанатам, Скотт Мактомини и Тирелл Маласиа через непродолжительную паузу тоже вышли из тоннеля.
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Я ждал этого, того кто первым забьёт, увы ливеру в этом плане повезло больше, а дальше просто элементарная инерция с не живым соперником.
Про то что Мага не вышел во втором и это удача, ну не знаю, не думаю, в таких ответственных матчах Тен Хаг его не выпускал. Все победы были без Маги, а коней на переправе не меняют, по этому Тен Хаг до конца оставлял связку игроков которые были уже сыграны и знакомы друг с другом.
А погнал всех кто? Приезжий! Лично я не считаю Варана манкунианцем в том смысле в котором я это понимаю, он всё таки наёмный футболист, но работает с полной отдачей как примерный профессионал! С здесь не придерёшься.
А к своим должен был погнать кто то вроде Рэшфорда, Мактоминей, или Дэ Хэя.
И ведь Варану надо УГОВАРИВАТЬ кого-то это сделать...вот это печально, игроки не только сами себя предали, а ещё и тех кто это вживую и на экранах смотрел.
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Франция без Умтити не Чемпионы Мира 2022
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