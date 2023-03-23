Кристенсен получил травму бедра в матче за Данию и был заменен в 1-м тайме

Теги Барселона Ла Лига сборная Финляндии по футболу Сборная Дании по футболу травмы Андреас Кристенсен Здоровье Футбол

Андреас Кристенсен из-за травмы заменен в первом тайме игры Дании с Финляндией.

У защитника, представляющего «Барселону», возникли проблемы с задней поверхностью левого бедра, сообщает Mundo Deportivo. Он сел на газон на 15-й минуте матча квалификации Евро-2024 и попросил замену.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 16 игр в Ла Лиге и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

 

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14 комментариев

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василий иванов
ой, снова из-за этих голимых сборных полсостава в лазарете будет.
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Рэд Уайт
какое бедро ,если за икру держался
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RG26
Здоровья Кристенсену. Но стоит обратить внимание, что игроки Барсы за последнее время очень часто ломаются на матчах сборных. И это уже не похоже на совпадение
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GuruFutbola
А я знал и сказал перед матчем что так будет
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кто-то
3-ты игрок за неделю(
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Barca
Ответ VictorVallecano
Эти "очень нужные" матчи - вообще-то матчи квалификации к Евро, а не товарняки.
Всё равно бесит
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-2
-2
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VictorVallecano
Ответ Barca
ОТЛИЧНО! Обожаю эти "очень нужные" матчи сборных!
Эти "очень нужные" матчи - вообще-то матчи квалификации к Евро, а не товарняки.
+4
-2
+2
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Сурхай Лукманов
Ответ Barca
ОТЛИЧНО! Обожаю эти "очень нужные" матчи сборных!
Теперь понятно почему случайно получили травмы Араухо и де Йонг
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Игорь Климов
Полного выздоровления!
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XavIniesta2008-2015
Ответ Eziiko
Блин жаль очень,а сколько лечение займёт?
В зависимости от тяжести повреждения. После обследования будет понятно
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XavIniesta2008-2015
Только войска Франко отняли у Барселоны больше защитников,чем матчи сборных
+7
-2
+5
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Кирилл Голивец
Снова у датчан тяжелый матч против финнов...
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Barca
ОТЛИЧНО!
Обожаю эти "очень нужные" матчи сборных!
+23
-2
+21
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Eziiko
Блин жаль очень,а сколько лечение займёт?
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