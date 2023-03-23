Кристенсен получил травму бедра в матче за Данию и был заменен в 1-м тайме
Андреас Кристенсен из-за травмы заменен в первом тайме игры Дании с Финляндией.
У защитника, представляющего «Барселону», возникли проблемы с задней поверхностью левого бедра, сообщает Mundo Deportivo. Он сел на газон на 15-й минуте матча квалификации Евро-2024 и попросил замену.
В текущем сезоне 26-летний футболист провел 16 игр в Ла Лиге и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Обожаю эти "очень нужные" матчи сборных!