Кристенсен получил травму бедра в матче за Данию и был заменен в 1-м тайме

из-за травмы заменен в первом тайме игры с Финляндией.

У защитника, представляющего «Барселону», возникли проблемы с задней поверхностью левого бедра, сообщает Mundo Deportivo. Он сел на газон на 15-й минуте матча квалификации Евро-2024 и попросил замену.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 16 игр в и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.