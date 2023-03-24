У де Йонга травма задней поверхности бедра. Матч «Барсы» с «Реалом» – 5 апреля

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании травмы Френки де Йонг Класико Футбол

«Барселона» сообщила, что Френки де Йонг получил травму задней поверхности бедра.

Сроки восстановления 25-летнего хавбека каталонский клуб не назвал.

Ранее де Йонга из-за травмы исключили из состава сборной Нидерландов.

В этом сезоне футболист провел за «Барселону» 34 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.

5 апреля «Барселона» примет «Реал» в ответном полуфинале Кубка Испании (первая игра – 1:0).

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24 комментария

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Раиль Хафизов
Ответ falkao2013
Это уже не смешно. После сборных всегда травмы, хоть не отпускай никого.
хоть не отпускай в клубы. из-за травмы в клубе не приехал в сборную на ОЧЕ с Францией
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Раиль Хафизов
Ответ Никита Роженцов
Да капец, нафига вообще ехать в эти сборные на товарищеские матчи, чтобы там травмироваться
да и не товарняки сейчас, а отборочный матч против сборной Франции. А тут из-за травмы в Барселоне Голландия осталась без лидера
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Темирлан Шаваев
Дела у нас паршивы. Ладно ещё Кристенсен, его худо бедно Алонсо может подменить. Но вот отсутствие трёх главных двигателей команды ( в лице Педри, Де Йонга, Дембеле) это большой удар. У нас не осталось игроков которые могли бы брать на себя продвижение мяча в центре поля.
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Раиль Хафизов
Ответ Никита Роженцов
Да капец, нафига вообще ехать в эти сборные на товарищеские матчи, чтобы там травмироваться
удивительные люди вы)
игрок получил травму в эль-класико и не поехал в сборную.
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Кино Музыка
Ответ B-a-r-c-e-l-o-n-a
Педри не вернется к Реалу, он 3-4 недели пропустит
Тогда это проверка возможностей Хави. Состав глубокий.
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Ja BRITER
интересно: кто с Реалом выйдет? Пабло Торре и Касадо?
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ответ Кино Музыка
Не критично, если вернется Педри. Позиции разные, ось одна.
Педри не вернется к Реалу, он 3-4 недели пропустит
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AnMe
Да вы че ( и Педри сразу после травмы и это Де Йонг теперь
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AnMe
Ответ Кино Музыка
Не критично, если вернется Педри. Позиции разные, ось одна.
Сразу после травмы играть на полную не получается (
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Игорь Климов
Всем игрокам Барселоны полного востановления к Эль-Класико!
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red hikkikomori
Ответ Karl0709
Так он же вроде травмировался в матче с Реалом и на матчи сборных его Барса не отпустила?
так и есть
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Кино Музыка
Не критично, если вернется Педри. Позиции разные, ось одна.
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Karl0709
Так он же вроде травмировался в матче с Реалом и на матчи сборных его Барса не отпустила?
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Сурхай Лукманов
Ответ olander
Нет, конечно. За 10 дней?
Конечно
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olander
Ответ Arman Markosyan 25
Здоровья! Надеемся, что восстановится к класико
Нет, конечно. За 10 дней?
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Barca
ТЫ ИЗДЕВАЕШЬСЯ?!
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Никита Роженцов
Да капец, нафига вообще ехать в эти сборные на товарищеские матчи, чтобы там травмироваться
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moldfan
- 2 игрока...основы. Это только первые матчи.
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falkao2013
Это уже не смешно. После сборных всегда травмы, хоть не отпускай никого.
+2
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ljolik888
Спасибо сборным- Барселона как обычно после их матчей не соберёт пол состава . Френки быстрейшиго выздоровления .
+7
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Miraziz Ergashev
Желаю здоровья. Последнее время очень хорошо играет.
+2
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Blaumerc
да куда уже, остановитесь. Там пол команды уже в лазарете
+26
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Arman Markosyan 25
Здоровья! Надеемся, что восстановится к класико
+13
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Кирилл
Френки здоровья !
Очень важный элемент команды у Хави.
+12
0
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