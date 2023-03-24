У де Йонга травма задней поверхности бедра. Матч «Барсы» с «Реалом» – 5 апреля
«Барселона» сообщила, что Френки де Йонг получил травму задней поверхности бедра.
Сроки восстановления 25-летнего хавбека каталонский клуб не назвал.
Ранее де Йонга из-за травмы исключили из состава сборной Нидерландов.
В этом сезоне футболист провел за «Барселону» 34 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.
5 апреля «Барселона» примет «Реал» в ответном полуфинале Кубка Испании (первая игра – 1:0).
игрок получил травму в эль-класико и не поехал в сборную.
Очень важный элемент команды у Хави.