У де Йонга травма задней поверхности бедра. Матч «Барсы» с «Реалом» – 5 апреля

« » сообщила, что Френки де Йонг получил травму задней поверхности бедра.

Сроки восстановления 25-летнего хавбека каталонский клуб не назвал.

Ранее де Йонга из-за травмы исключили из состава сборной Нидерландов.

В этом сезоне футболист провел за «Барселону» 34 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.

5 апреля «Барселона» примет «Реал» в ответном полуфинале Кубка Испании (первая игра – 1:0).