Федор Смолов: «Дочитал «Ремесло» Довлатова, Эдгара Аллана По параллельно читал в оригинале. Я бы стал Мартином Иденом на день»
Федор Смолов хотел бы стать Мартином Иденом на день.
– Знаю, что ты много читаешь. Есть ли книга, которая у тебя постоянно лежит на столе и мотивирует тебя?
– Конкретно одну не назову, но есть книги, из которых я что-то черпал или ориентировался на конкретных героев. И это не Гарри Поттер даже (улыбается).
Из последнего дочитал повесть Довлатова «Ремесло». И параллельно читал в оригинале Эдгара Аллана По.
– Каким персонажем ты бы хотел стать на один день?
– В Хогвартс я бы точно с кайфом залетел на денек. Очень сложно выбирать из большого числа персонажей.
Наверное, на день бы стал Мартином Иденом (герой книги Джека Лондона – Sports.ru), когда он уже реально понимал, что превосходит всех и обладает нереальной базой знаний, – сказал нападающий «Динамо» двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.
Федор Смолов: «Я фанат серии про Гарри Поттера, но не его самого. Он «чайник» – у него куча заклинаний, а он использует только экспеллиармус»
а что нужно взрослым читать? Донцову?
"Когда она увидела его могучую шею, ей хотелось повиснуть на ней. Из под рубашки выпирали могучие бицепсы")
Хорошая книжка.