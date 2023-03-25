Федор Смолов: «Дочитал «Ремесло» Довлатова, Эдгара Аллана По параллельно читал в оригинале. Я бы стал Мартином Иденом на день»

хотел бы стать Мартином Иденом на день.

– Знаю, что ты много читаешь. Есть ли книга, которая у тебя постоянно лежит на столе и мотивирует тебя?

– Конкретно одну не назову, но есть книги, из которых я что-то черпал или ориентировался на конкретных героев. И это не Гарри Поттер даже (улыбается).

Из последнего дочитал повесть Довлатова «Ремесло». И параллельно читал в оригинале Эдгара Аллана По.

– Каким персонажем ты бы хотел стать на один день?

– В Хогвартс я бы точно с кайфом залетел на денек. Очень сложно выбирать из большого числа персонажей.

Наверное, на день бы стал Мартином Иденом (герой книги Джека Лондона – Sports.ru), когда он уже реально понимал, что превосходит всех и обладает нереальной базой знаний, – сказал нападающий « » двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

Федор Смолов: «Я фанат серии про Гарри Поттера, но не его самого. Он «чайник» – у него куча заклинаний, а он использует только экспеллиармус»