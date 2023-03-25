Федор Смолов: «Дочитал «Ремесло» Довлатова, Эдгара Аллана По параллельно читал в оригинале. Я бы стал Мартином Иденом на день»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Евгения Медведева книги Футбол

Федор Смолов хотел бы стать Мартином Иденом на день.

– Знаю, что ты много читаешь. Есть ли книга, которая у тебя постоянно лежит на столе и мотивирует тебя?

– Конкретно одну не назову, но есть книги, из которых я что-то черпал или ориентировался на конкретных героев. И это не Гарри Поттер даже (улыбается).

Из последнего дочитал повесть Довлатова «Ремесло». И параллельно читал в оригинале Эдгара Аллана По.

– Каким персонажем ты бы хотел стать на один день?

– В Хогвартс я бы точно с кайфом залетел на денек. Очень сложно выбирать из большого числа персонажей.

Наверное, на день бы стал Мартином Иденом (герой книги Джека Лондона – Sports.ru), когда он уже реально понимал, что превосходит всех и обладает нереальной базой знаний, – сказал нападающий «Динамо» двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

Федор Смолов: «Я фанат серии про Гарри Поттера, но не его самого. Он «чайник» – у него куча заклинаний, а он использует только экспеллиармус»

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23 комментария

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mr kovalsky
Ответ Pb-SE
Ты прав, любой подросток за пару вечеров прочитает По в оригинале.
😂😂
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Recreated
Ответ Дядя ТУРА
да? оказывается вот какой я дурачок и люблю книги Довлатова. Сергей Донатович гений мысли и слова. а что нужно взрослым читать? Донцову?
Не спорь с Алёшкой Терминатором, он лучше знает!
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Дядя ТУРА
Ответ Алексей Сигаев
И Довлатов и По - подростковые книжки. Такое надо один раз прочитать лет в 13 и больше не тратить на это время впустую.
да? оказывается вот какой я дурачок и люблю книги Довлатова. Сергей Донатович гений мысли и слова.
а что нужно взрослым читать? Донцову?
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Recreated
Ты уже Джордан, какой на..Мартин Иден!??
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Алексей Сигаев
Ответ Abu Ibrahim
Хейтеры напряглись 🙂 ведь они читают максимум комментарии на спортсе и Федя для них безмозглый мажор
И Довлатов и По - подростковые книжки. Такое надо один раз прочитать лет в 13 и больше не тратить на это время впустую.
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В Питере Пять
Ответ Ебздрогыч
После вчерашнего интервью с Андреем Мостовым Смолов выглядит как кандидат наук или даже доктор
Зачем так обижать кандидатов и докторов.
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В Питере Пять
Ответ Abu Ibrahim
Хейтеры напряглись 🙂 ведь они читают максимум комментарии на спортсе и Федя для них безмозглый мажор
Нечего напрягаться. Если человек читает книги, это ещё не делает его умным. И Смолов, кстати, яркий тому пример.
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Pb-SE
Ответ Spaten
Борька трезвый и Борька пьяный настолько разные люди, что они даже не знакомы между собой.
— У тебя есть машина? — Ты спроси, есть ли у меня целые носки.
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Pb-SE
Ответ Леван Мкртчян
Не знаю про хейтеров, но весь Джек Лондон и Аллан По -- это , скорее, чтиво для юношеского периода жизни, а не показатель какого-то там особой крутизны для , читающего их произведения, взрослого дяди
Ты прав, любой подросток за пару вечеров прочитает По в оригинале.
+9
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Teodrakis
Ответ Леван Мкртчян
Не знаю про хейтеров, но весь Джек Лондон и Аллан По -- это , скорее, чтиво для юношеского периода жизни, а не показатель какого-то там особой крутизны для , читающего их произведения, взрослого дяди
А чтение книг с крутизной связывают только школьники, вроде тебя.
+15
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Spaten
Борька трезвый и Борька пьяный настолько разные люди, что они даже не знакомы между собой.
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moldfan
Странный выбор, учитывая, что Мартин Иден, был максимально несчастен в тот момент.
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ АРХАТ
Руфь его любила "Когда она увидела его могучую шею, ей хотелось повиснуть на ней. Из под рубашки выпирали могучие бицепсы")
Она не принимала его таким, каким он был. Хотела переделать. Он чернь, а она аристократка.
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АРХАТ
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Ну, Мартин Иден, увы, плохо кончил. Руфь его не любила, Лизи он отверг, Бриссенден вроде свой человек, но суициданулся. Никто не ценил его, когда он начинал, а когда оценили, ему самому пофиг стало.
Руфь его любила
"Когда она увидела его могучую шею, ей хотелось повиснуть на ней. Из под рубашки выпирали могучие бицепсы")
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Sevuska
Хотя Федя похож больше на героев романов Фенимора Купера - весь в наколках он как индеец 😎
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Леван Мкртчян
Ответ Abu Ibrahim
Хейтеры напряглись 🙂 ведь они читают максимум комментарии на спортсе и Федя для них безмозглый мажор
Не знаю про хейтеров, но весь Джек Лондон и Аллан По -- это , скорее, чтиво для юношеского периода жизни, а не показатель какого-то там особой крутизны для , читающего их произведения, взрослого дяди
+13
-10
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Ебздрогыч
После вчерашнего интервью с Андреем Мостовым Смолов выглядит как кандидат наук или даже доктор
+2
-3
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Леван Мкртчян
Эх, если бы Федя читал "Над пропастью во ржи" и "Улисс", то мог бы оригинально и юмором ответить на вопрос про один день
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Kazbek Ilyassovskiy
Ну, Мартин Иден, увы, плохо кончил. Руфь его не любила, Лизи он отверг, Бриссенден вроде свой человек, но суициданулся. Никто не ценил его, когда он начинал, а когда оценили, ему самому пофиг стало.
+5
-3
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АРХАТ
Ну не тот день, когда Мартин Идеи самоубийство совершил.
Хорошая книжка.
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Abu Ibrahim
Хейтеры напряглись 🙂 ведь они читают максимум комментарии на спортсе и Федя для них безмозглый мажор
+28
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Andreir888
Федя и книги! Неожиданно! 😊
Ничего неожиданного, давно известно об этом. Его любимый писатель - Теодор Майклович.
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Andreir888
Федя и книги! Неожиданно! 😊
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-7
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