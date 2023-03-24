Генсек РФС о сборной России: «Южная Корея говорит: «С вами Азиатская конфедерация станет только сильнее»

Теги Сборная Южной Кореи по футболу Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Генеральный секретарь РФС рассказал о позиции Южной Кореи в отношении сборной России.

– УЕФА, ФИФА и национальные ассоциации – футбольная семья – все за то, чтобы Россия играла в футбол.

– Азиатские ассоциации готовы нас принять?

– Среди многих национальных ассоциаций Азии, с которыми мы встречались на разных площадках – на конгрессах ФИФА в Бахрейне и Кигали – очень позитивное отношение к нам и к проведению товарищеских матчей с нами.

И это не только страны Средней Азии, но и государства юго-восточной и восточной Азии, Персидского залива.

– Китай, Индия и Иран?

– Там и Южная Корея, в которой говорят: «Коллеги, с вами Азиатская конфедерация станет только сильнее».

– Как минимум в финансовом плане это будет понижением для РФС.

– А сейчас что? Ничего. О чем мы тогда говорим? – сказал Максим Митрофанов.

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9 комментариев

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Алекс Я
Ответ AdekvaT
Остроумно, просто пинзец....
А что тут остроумного?Северная Корея ничем не отличается от Южной или Японии.
0
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AdekvaT
Ответ Алекс Я
Да хоть и их Северной?
Остроумно, просто пинзец....
+2
-2
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Алекс Я
Ответ avcgloronalduMU
ха-ха-ха правильный перевод то?
А что не так?
+1
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Алекс Я
Ответ rossoneri005
Лол, может это из Северной Кореи коллеги были?
Да хоть и их Северной?
+2
-3
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Алексей Гусев
ааа выгодней ждать у моря погоды? До окончания СВО никто нас не вернет в УЕФА...
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rossoneri005
Лол, может это из Северной Кореи коллеги были?
+8
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СИ
А что уже перешли в Азию и крымские футбольные Федерации уже приняли в состав РФС?
А Южная Корея при чем здесь вообще? О чем речь то идёт?
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three hundred bucks
О, это же тот Митрофанов из Зенита, который по словам голубых весь из себя профи и двигает рос футбол либо вперед, либо выше, либо лучше, кек.

P.S. Посмотрел его профиль на сайте РФС, какой непростой дядя, в 25 лет уже гендиром зенита уселся.
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avcgloronalduMU
ха-ха-ха правильный перевод то?
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