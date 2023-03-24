Генсек РФС о сборной России: «Южная Корея говорит: «С вами Азиатская конфедерация станет только сильнее»
Генеральный секретарь РФС рассказал о позиции Южной Кореи в отношении сборной России.
– УЕФА, ФИФА и национальные ассоциации – футбольная семья – все за то, чтобы Россия играла в футбол.
– Азиатские ассоциации готовы нас принять?
– Среди многих национальных ассоциаций Азии, с которыми мы встречались на разных площадках – на конгрессах ФИФА в Бахрейне и Кигали – очень позитивное отношение к нам и к проведению товарищеских матчей с нами.
И это не только страны Средней Азии, но и государства юго-восточной и восточной Азии, Персидского залива.
– Китай, Индия и Иран?
– Там и Южная Корея, в которой говорят: «Коллеги, с вами Азиатская конфедерация станет только сильнее».
– Как минимум в финансовом плане это будет понижением для РФС.
– А сейчас что? Ничего. О чем мы тогда говорим? – сказал Максим Митрофанов.
А Южная Корея при чем здесь вообще? О чем речь то идёт?
P.S. Посмотрел его профиль на сайте РФС, какой непростой дядя, в 25 лет уже гендиром зенита уселся.