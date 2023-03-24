Генсек РФС о сборной России: «Южная Корея говорит: «С вами Азиатская конфедерация станет только сильнее»

Генеральный секретарь РФС рассказал о позиции в отношении сборной России.

– УЕФА, ФИФА и национальные ассоциации – футбольная семья – все за то, чтобы Россия играла в футбол.

– Азиатские ассоциации готовы нас принять?

– Среди многих национальных ассоциаций Азии, с которыми мы встречались на разных площадках – на конгрессах ФИФА в Бахрейне и Кигали – очень позитивное отношение к нам и к проведению товарищеских матчей с нами.

И это не только страны Средней Азии, но и государства юго-восточной и восточной Азии, Персидского залива.

– Китай, Индия и Иран?

– Там и Южная Корея, в которой говорят: «Коллеги, с вами станет только сильнее».

– Как минимум в финансовом плане это будет понижением для .

– А сейчас что? Ничего. О чем мы тогда говорим? – сказал .