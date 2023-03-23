Быстров об Азии: «Если Европа повернулась к нам задней точкой, нужно куда-то двигаться»

высказался о возможном переходе России в Азию.

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России ответил на вопрос подписчика в своем телеграм-канале.

– Как вы считаете, нам стоит переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию, или же лучше остаться в Европе?

– Если уж так вышло, что Европа повернулась к нам задней точкой, то нужно куда-то двигаться, – написал Быстров.

Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?