Быстров об Азии: «Если Европа повернулась к нам задней точкой, нужно куда-то двигаться»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Владимир Быстров высказался о возможном переходе России в Азию.

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России ответил на вопрос подписчика в своем телеграм-канале.

– Как вы считаете, нам стоит переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию, или же лучше остаться в Европе?

– Если уж так вышло, что Европа повернулась к нам задней точкой, то нужно куда-то двигаться, – написал Быстров.

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51 комментарий

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Алексей Сигаев
Ответ Мари Хуан
Когда, когда уже, сколько еще подождать, есть шанс дожить до этого танца? 1-5-10 лет?
Я об этом не задумываюсь. Проблемы умирающей цивилизации меня заботят очень мало. Главное - победить на Украине, выстроить в районе Винницы стену высотой метров 300, и оставить их там дальше проводить выборы из двух и более кандидатов, и прочий бред.
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Pigmalion
Ответ Phantom1289
Ну да. Именно в нем же проблема. Как только он уйдет, вот тогда заживем. Не надоело это бред нести? Проблема не только в Путине.
Ну Путин - огромный валун на пути России к успеху. Путь этот труден, наверняка впереди еще много препятствий, но это не значит, что мы должны смириться с валуном и не решать эту проблему.
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Pikachu Pikachu
Ответ Алексей Сигаев
В Китае есть много людей (все они явно в обозримом будущем не вымрут и не состарятся) и нет либерализма. В современном мире это самое главное для развития. Ну, и природные ресурсы ещё.
В том-то и проблема, что у Китая огромное население и непонятно как они его собираются прокармливать. Да, какое-то время они протянут на природных ресурсах, которые им Путин будет поставлять по дешевке, но долго это не продлится. При этом у них очень плохие отношения с Индией, которая все больше оттягивает у них производство за счет более дешевой рабочей силы
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Fatty Toni
– Если уж так вышло, что Европа повернулась к нам задней точкой, то нужно ее нагнуть и ̶к̶у̶д̶а̶-̶т̶о̶ хорошенько двигаться, – написал Быстров.
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R Air
Ответ Алексей Сигаев
Туда, куда ты написал, движется Европа и их рабовладельцы США. Потому что с одной стороны уровень потребления населения неадекватно высокий, а с другой - либерализм и неспособность сделать ничего серьёзного. И, как следствие, неспособность обеспечить этот уровень потребления. Россия стратегически развивается совершенно правильно, и вместе с Китаем будет плясать на крышке гроба западной цивилизации.
"Европа и их рабовладельцы США"
Годы идут, а методичка созданная ещё при хрущёве, не меняется.
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Вячеслав Власов
Ответ Алексей Сигаев
Туда, куда ты написал, движется Европа и их рабовладельцы США. Потому что с одной стороны уровень потребления населения неадекватно высокий, а с другой - либерализм и неспособность сделать ничего серьёзного. И, как следствие, неспособность обеспечить этот уровень потребления. Россия стратегически развивается совершенно правильно, и вместе с Китаем будет плясать на крышке гроба западной цивилизации.
Ничего серьезного это Мерседес Адидас, Россияразвилась правильно до Лады Гранты, ну и после визита господина Си мы становимся колонией Китая меняя природные богатства на бусы
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Мари Хуан
Ответ Алексей Сигаев
Туда, куда ты написал, движется Европа и их рабовладельцы США. Потому что с одной стороны уровень потребления населения неадекватно высокий, а с другой - либерализм и неспособность сделать ничего серьёзного. И, как следствие, неспособность обеспечить этот уровень потребления. Россия стратегически развивается совершенно правильно, и вместе с Китаем будет плясать на крышке гроба западной цивилизации.
Когда, когда уже, сколько еще подождать, есть шанс дожить до этого танца? 1-5-10 лет?
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Алексей Сигаев
Ответ Pikachu Pikachu
Перспективы Китая очень туманны - это стремительно стареющее государство с очень низкой рождаемостью, довольно низким средним уровнем жизни и явно замедляющимися темпами развития.
В Китае есть много людей (все они явно в обозримом будущем не вымрут и не состарятся) и нет либерализма. В современном мире это самое главное для развития. Ну, и природные ресурсы ещё.
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Александр Быстров
Хоть и однофамильцы, но как же он раздражает, каждый комментарий испанский стыд
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Pikachu Pikachu
Ответ Алексей Сигаев
Туда, куда ты написал, движется Европа и их рабовладельцы США. Потому что с одной стороны уровень потребления населения неадекватно высокий, а с другой - либерализм и неспособность сделать ничего серьёзного. И, как следствие, неспособность обеспечить этот уровень потребления. Россия стратегически развивается совершенно правильно, и вместе с Китаем будет плясать на крышке гроба западной цивилизации.
Перспективы Китая очень туманны - это стремительно стареющее государство с очень низкой рождаемостью, довольно низким средним уровнем жизни и явно замедляющимися темпами развития.
+3
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Pikachu Pikachu
Ответ Вадим flanec
Раньше Россия входила в Европу через окно, сейчас войдёт через пятую точку (точкуG) 😆
Да нет, сейчас больше Китай входит в Россию через пятую точку
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v.belorussky
Ну если повернулась задней точкой, то наверное, логично туда и двигаться?)
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dalmolchun
Ответ градус ненависти
У посетителя гей клубов всё про жопу
осторожно про гей клубы. Там клубы НХЛ исполняют законы РФ про гей-пропаганду. Футбол следующий:))
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Phantom1289
Ответ Ovi174
Комментарий удален модератором
Ну да. Именно в нем же проблема. Как только он уйдет, вот тогда заживем. Не надоело это бред нести? Проблема не только в Путине.
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Pol Belov
Ответ AERN
Если Европа повернулась к нам задней точкой, пристраиваться мы к ней не будем, мы не такие ))
ну да, просто подставим пятую точку Китаю... все ж Китай это наш "партнер"... как "партнеру" отказать?
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градус ненависти
У посетителя гей клубов всё про жопу
+2
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Алексей Сигаев
Ответ Ovi174
Комментарий удален модератором
Туда, куда ты написал, движется Европа и их рабовладельцы США. Потому что с одной стороны уровень потребления населения неадекватно высокий, а с другой - либерализм и неспособность сделать ничего серьёзного. И, как следствие, неспособность обеспечить этот уровень потребления. Россия стратегически развивается совершенно правильно, и вместе с Китаем будет плясать на крышке гроба западной цивилизации.
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KMR
После 3-х ночей многоходовщика с Си тема очень актуальна
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AERN
Если Европа повернулась к нам задней точкой, пристраиваться мы к ней не будем, мы не такие ))
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Вадим flanec
Раньше Россия входила в Европу через окно, сейчас войдёт через пятую точку (точкуG) 😆
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Ivan Petrov
Низкосракий, задней точкой. похоже у володьки сегодня игривое настроение...
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Victor Kravtsov
Ответ dimon-sm71
Значит надо в эту точку войти с разбега!
Прорубить заросшее окно , так сказать
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Алексей Ненахов
Ответ Извилина Заремы
Всё не может забыть тот инцидент Володька...
Вспомнился Харламов

А в гей клубе ,а в гей клубе тусовался я неделю...вот и стала моя жопа как САДОВОЕ КОЛЬЦО)))
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Ovi174
Комментарий удален модератором
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gelkin
Владимир видит не дальше собственного носа в целом и футболистом таким был
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