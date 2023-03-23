Быстров об Азии: «Если Европа повернулась к нам задней точкой, нужно куда-то двигаться»
Владимир Быстров высказался о возможном переходе России в Азию.
Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России ответил на вопрос подписчика в своем телеграм-канале.
– Как вы считаете, нам стоит переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию, или же лучше остаться в Европе?
– Если уж так вышло, что Европа повернулась к нам задней точкой, то нужно куда-то двигаться, – написал Быстров.
Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?
Годы идут, а методичка созданная ещё при хрущёве, не меняется.
А в гей клубе ,а в гей клубе тусовался я неделю...вот и стала моя жопа как САДОВОЕ КОЛЬЦО)))