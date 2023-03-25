«Торпедо», вероятно, возглавит тренер из системы клуба
Новым главным тренером «Торпедо», вероятно, станет специалист из системы клуба.
Москвичи не ведут переговоры с другими тренерами после отставки Андрея Талалаева, сообщает Metaratings.
В настоящее время обязанности главного тренера «Торпедо» исполняет Юрий Нагайцев, но и он, по данным источника, скорее всего, покинет черно-белых в ближайшее время.
После 20 туров «Торпедо» с 10 очками замыкает таблицу Мир РПЛ.
Может с трибуны орать скамейке, как бы он сыграл. Впрочем, так и делает, но в эфире матча.