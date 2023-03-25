«Торпедо», вероятно, возглавит тренер из системы клуба

Новым главным тренером «Торпедо», вероятно, станет специалист из системы клуба.

Москвичи не ведут переговоры с другими тренерами после отставки Андрея Талалаева, сообщает Metaratings.

В настоящее время обязанности главного тренера « » исполняет , но и он, по данным источника, скорее всего, покинет черно-белых в ближайшее время.

После 20 туров «Торпедо» с 10 очками замыкает таблицу Мир .