«Торпедо», вероятно, возглавит тренер из системы клуба

Теги премьер-лига Россия Торпедо отставки Юрий Нагайцев Футбол

Новым главным тренером «Торпедо», вероятно, станет специалист из системы клуба.

Москвичи не ведут переговоры с другими тренерами после отставки Андрея Талалаева, сообщает Metaratings.

В настоящее время обязанности главного тренера «Торпедо» исполняет Юрий Нагайцев, но и он, по данным источника, скорее всего, покинет черно-белых в ближайшее время.

После 20 туров «Торпедо» с 10 очками замыкает таблицу Мир РПЛ.

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4 комментария

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Мосгорсуд
Я бы им Юрана посоветовал....но хозяин барин
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Ovsyankin
Такая тема Мостовому ворваться с двух ног и показать кто тут папа
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Ответ T622222
Дайте Мостовому попробовать! Без лицензии тоже нормальное
Да блэт, он без нижнего уровня лицух не может находиться в раздевалке и на скамейке. (Помогите Саше, счёт номер ....)
Может с трибуны орать скамейке, как бы он сыграл. Впрочем, так и делает, но в эфире матча.
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T622222
Дайте Мостовому попробовать! Без лицензии тоже нормальное
+1
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