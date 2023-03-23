«Торпедо» подписало 32-летнего бразильского форварда Андре. Он играл за киевское «Динамо», «Бордо» и «Спортинг»

Теги высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Торпедо Андре Куяба Футбол

«Торпедо» объявило о трансфере бразильского нападающего Андре

Московский клуб и 32-летний футболист заключили соглашение о сотрудничестве. Срок действия контракта не разглашается. 

Андре начинал профессиональную карьеру в «Сантосе», позднее выступал за киевское «Динамо», «Бордо», «Атлетико Минейро», «Коринтианс», «Спортинг» и «Гремио». Его последней командой была «Куяба». 

Всего на счету нападающего 77 мячей и 13 голевых передач в 265 матчах чемпионата Бразилии. 

Фото: https://torpedo.ru/

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
moldfan
Супер перспективный чувак когда-то вместе с Неймаром ходил среди главных талантов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Микогазиев
Абелардо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ Spartakus1984
Ну хоть не Абелардо
Быстроногий))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мохнатый55
Помню его в ДК. Считается одним из худших трансферов в истории клуба.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ну хоть не Абелардо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Истинный зенитовец
Торпедо еще рассчитывает остаться в РПЛ или это под ФНЛ усиление?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ренат Маратович
Абелардо!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Под пердив усилились ...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Петров
Абелардо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Взяли на зарплату Талалаева
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serg Irk
Перпективный, молодой, а главное наш
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DynamoUfa
с учетом ТП, есть еще целых 10 матчей, чтоб попасть хотя бы в стыки, думаю что нас ждет огненная борьба за выживание
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Главное, правильно сосчитать, сколько у него жёлтых карточек в Бразилии было. А то мало ли))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Быстренько надо допилить. А то скоро вылет из РПЛ и там совсем другие бюджеты будут. Не напилишься. А так ... Талалаев ушел - можно и пошалить.))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
baran7710771077
У него 4 матча даже за сборную Бразилии основную есть, правда в 2010-2011, но для Торпедо всё равно топ
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aлекс Губанов
Наверное надо было раньше что-то делать для усиления команды. Боюсь что сейчас то уже позновато.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дэннис Молинарев
Сказал, что у Талалаева играть не будет, и вот итог :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Grabenovsky
Ответ antiyankee
Удачи в клубе! Жаже и Рейне будет легче теперь.
в пердиве их все равно не будет
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Один Андре ушел вчера, другой пришел) баланс соблюден
+30
-1
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antiyankee
Удачи в клубе! Жаже и Рейне будет легче теперь.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий