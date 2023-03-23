«Торпедо» подписало 32-летнего бразильского форварда Андре. Он играл за киевское «Динамо», «Бордо» и «Спортинг»

« » объявило о трансфере бразильского нападающего .

Московский клуб и 32-летний футболист заключили соглашение о сотрудничестве. Срок действия контракта не разглашается.

Андре начинал профессиональную карьеру в «Сантосе», позднее выступал за киевское «Динамо», «Бордо», «Атлетико Минейро», «Коринтианс», «Спортинг» и «Гремио». Его последней командой была « ».

Всего на счету нападающего 77 мячей и 13 голевых передач в 265 матчах чемпионата Бразилии.

Фото: https://torpedo.ru/