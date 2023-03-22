Уткин об уходе Талалаева: «Торпедо» вылетит, это тоже будет по соглашению сторон»

высказался об уходе из «Торпедо».

Клуб и 50-летний специалист расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Талалаева уволили из «Торпедо». По соглашению сторон. До того расстались с . Никаких конфликтов, стало быть, по смыслу – по соглашению сторон. Давайте добавлять эту фразу везде. Будет логично.

Например: «Торпедо» подало протест на матч с «Пари НН» и получило техническое поражение. По соглашению сторон. У «Торпедо» нет тренера – по соглашению сторон.

«Торпедо» вылетит, это тоже будет по соглашению сторон», – написал Уткин.

После 20 туров Мир «Торпедо» набрало восемь очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Казаков о «Торпедо» и Талалаеве: «Если отменяете сбор перед отъездом, вы сэкономите деньги, возможно, но тренера надо будет искать нового»

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