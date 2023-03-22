Уткин об уходе Талалаева: «Торпедо» вылетит, это тоже будет по соглашению сторон»

Теги Андрей Талалаев Василий Уткин премьер-лига Россия Торпедо Илья Геркус Футбол

Василий Уткин высказался об уходе Андрея Талалаева из «Торпедо».

Клуб и 50-летний специалист расторгли контракт по обоюдному согласию. 

«Талалаева уволили из «Торпедо». По соглашению сторон. До того расстались с Геркусом. Никаких конфликтов, стало быть, по смыслу – по соглашению сторон. Давайте добавлять эту фразу везде. Будет логично.

Например: «Торпедо» подало протест на матч с «Пари НН» и получило техническое поражение. По соглашению сторон. У «Торпедо» нет тренера – по соглашению сторон.

«Торпедо» вылетит, это тоже будет по соглашению сторон», – написал Уткин.

После 20 туров Мир РПЛ «Торпедо» набрало восемь очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Казаков о «Торпедо» и Талалаеве: «Если отменяете сбор перед отъездом, вы сэкономите деньги, возможно, но тренера надо будет искать нового»

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11 комментариев

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korobokchekhova
Да там явно этому многодетному владельцу всея недвижимости пофигу на клуб. Ему квартал достроить и продать. Так что фнл, это давно ясно стало.
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T622222
Что-то личное видимо
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Kit244098
Васисуалий сегодня в ударе))
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red hikkikomori
Ответ Dos Santos
Кому понятно то? Тебе конкретно? Пусть тогда договариваются? Или че ты хотел высрать своим комментом, вася???
Талалаев, ты?
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Александр Кудрявцев
Ответ Фарит Абдрашитов
Вася пьяный чтоли?
Да нее у них там эпидемия идёт
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Александр Кудрявцев
Утя и в хоккей уже залез
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Фарит Абдрашитов
Вася пьяный чтоли?
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Dos Santos
Ответ Очки Дани Алвеса
Приглашать Талалаева в и без того проблемный коллектив, надеясь на спасение, - все равно что тушить пожар водкой.
Правда?)))
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Dos Santos
Ответ red hikkikomori
они в любом случае вылетели бы, и перед тем как талалаев пришел туда это уже было понятно.
Кому понятно то? Тебе конкретно? Пусть тогда договариваются? Или че ты хотел высрать своим комментом, вася???
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Очки Дани Алвеса
Приглашать Талалаева в и без того проблемный коллектив, надеясь на спасение, - все равно что тушить пожар водкой.
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red hikkikomori
они в любом случае вылетели бы, и перед тем как талалаев пришел туда это уже было понятно.
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