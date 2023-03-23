Мостовой об уходе Талалаева из «Торпедо»: «Цирковая программа, как в «Химках». Будь у меня бумажка тренера, я бы не согласился возглавить команду. По таблице у них шансов нет»

прокомментировал уход из «Торпедо».

Московский клуб и тренер вчера расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Елки-палки, возвращаемся к тому, о чем я говорил, когда Талалаев только приходил в « ». Зачем убирали Бородюка? Назначение Талалаева было изначально странным. Бам – ушел из «Ахмата», бам – пришел в московскую команду. Цирковая программа, как в «Химках».

Если бы у меня была корочка, бумажка тренера, я бы не согласился возглавить «Торпедо», не пошел бы сейчас. По итоговой таблице – у них шансов нет», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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