Мостовой об уходе Талалаева из «Торпедо»: «Цирковая программа, как в «Химках». Будь у меня бумажка тренера, я бы не согласился возглавить команду. По таблице у них шансов нет»
Александр Мостовой прокомментировал уход Андрея Талалаева из «Торпедо».
Московский клуб и тренер вчера расторгли контракт по обоюдному согласию.
«Елки-палки, возвращаемся к тому, о чем я говорил, когда Талалаев только приходил в «Торпедо». Зачем убирали Бородюка? Назначение Талалаева было изначально странным. Бам – ушел из «Ахмата», бам – пришел в московскую команду. Цирковая программа, как в «Химках».
Если бы у меня была корочка, бумажка тренера, я бы не согласился возглавить «Торпедо», не пошел бы сейчас. По итоговой таблице – у них шансов нет», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
А ему года 2 и что-то около 30к долларов.
И эти деньги него есть.
Плюс пробиться легче. Связи таки рулят.
Можно работать помощником главного тренера или каким нить спортдиректором. И все шансы есть, зависит от амбиций.
То есть для него пустая формальность возможное обучение,для бумажки.
Он очень отчётливо иллюстрирует довольно значительный пласт поколения 45+
Абрам молиться в Синагоге : Господь ! Дай мне шанс выиграть миллион долларов по лотерее. Проходит день . Господь не дает. Понедельник.... Вторник ... Среда ...Абрам продолжает молиться более усердно. Четверг... Пятница . "Господь ! Дай мне шанс. Прошу тебя!!"
В субботу Господь
не выдерживает и обращается к Абраму: Абрам ! Ну дай и ты мне шанс! Купи хоть один лотерейный билет!