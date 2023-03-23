Мостовой об уходе Талалаева из «Торпедо»: «Цирковая программа, как в «Химках». Будь у меня бумажка тренера, я бы не согласился возглавить команду. По таблице у них шансов нет»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой прокомментировал уход Андрея Талалаева из «Торпедо». 

Московский клуб и тренер вчера расторгли контракт по обоюдному согласию. 

«Елки-палки, возвращаемся к тому, о чем я говорил, когда Талалаев только приходил в «Торпедо». Зачем убирали Бородюка? Назначение Талалаева было изначально странным. Бам – ушел из «Ахмата», бам – пришел в московскую команду. Цирковая программа, как в «Химках».

Если бы у меня была корочка, бумажка тренера, я бы не согласился возглавить «Торпедо», не пошел бы сейчас. По итоговой таблице – у них шансов нет», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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28 комментариев

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Quiet Dad
Ответ Duha1967
Такая сильная проблема это бумажка? Честно кто знает объясните, вроде все кому не лень получают эту бумажку
Это для обычного человека получить бумажку около 50к долларов и около 5 лет обучения. Нереально.
А ему года 2 и что-то около 30к долларов.
И эти деньги него есть.
Плюс пробиться легче. Связи таки рулят.
Можно работать помощником главного тренера или каким нить спортдиректором. И все шансы есть, зависит от амбиций.
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Константин Кв
В цирковой программе Мостовой бы органично смотрелся. Выходил бы между номерами с красным носом...
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Лучезарный
Ответ melmi
Подарите ему бумажку Друзья( если у него есть друзья), ну нет у человека денег А он молод и талантлив
Есть конечно! Приходят с пузырем к нему и пилят новости
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Джа-Джа Бинкс
Ответ rarog
То есть Мостовой действительно считает,что не нужно специально учится на тренера,получать какие-то новые знания или обновлять старые-достаточно быть футболистом в прошлом. То есть для него пустая формальность возможное обучение,для бумажки. Он очень отчётливо иллюстрирует довольно значительный пласт поколения 45+
Ай, молодца! Почитал Мостового и всех 45+ приравнял к этому больному.
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Милитриса Кирбитьевна
Черт, опять эта пресловутая бумажка мешает развиваться отечественному футболу.
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Spartakus1984
Ещё как бы согласился,что бы при увольнении получить неустойку
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Александр Комиссаров
Мостовой уже надоел,на словах герой такой,а на деле полный ноль в данный момент,иди учись кто тебе мешает,денег нет,займи у кого нибудь,когда станешь тренером отдашь
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NIK7478
Правильный вопрос - кто убрал Бородюка и почему?! Неадекватные люди в руководстве клуба творят историю "Торпедо" прямо сейчас.
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Duha1967
Такая сильная проблема это бумажка? Честно кто знает объясните, вроде все кому не лень получают эту бумажку
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azax
Царь, у тебя тоже нет шансов получить корочку!
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Valentin Kompaneytsev
Мостовому никто не рискнёт сделать предложения в эти клубы. Его пригласят исключительно в топ -5.
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Император Плутона
"Мостовой отказался возглавить "Торпедо". Так должен был выглядеть заголовок
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Вадим Сидоров
Ответ rarog
То есть Мостовой действительно считает,что не нужно специально учится на тренера,получать какие-то новые знания или обновлять старые-достаточно быть футболистом в прошлом. То есть для него пустая формальность возможное обучение,для бумажки. Он очень отчётливо иллюстрирует довольно значительный пласт поколения 45+
Мостовой: "Любой ленинградец с детства академик").
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Артур Багдасарян
Ответ dreamstep
Ну Талалаев хотя бы не испугался пойти в Торпедо. Другое дело, хозяевам клуба неинтересно быть в РПЛ поэтому и Геркуса убрали, и свободного Дзюбу не взяли, вообщем сделали всё для вылета.
а чего именно он должен был испугаться? это работа, за неё платят деньги, больше чем если сидеть в студии матч тв.
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antiyankee
Если честно после этой новости стало даже как-то легче) Потому что у нас руководство любит нестандартные решения принимать
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d.xoxlov
У него и на шампунь-то денег нет, какая бумажка. Проснитесь, Александр, вы это самое.
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Лёха Жданчик
Бумажка тренера категории Pro ))
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kacnep
Давайте замутим сбор денег Мостовому на лицензию?
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Spaten
Царь : казнить нельзя помиловать
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rarog
То есть Мостовой действительно считает,что не нужно специально учится на тренера,получать какие-то новые знания или обновлять старые-достаточно быть футболистом в прошлом.
То есть для него пустая формальность возможное обучение,для бумажки.
Он очень отчётливо иллюстрирует довольно значительный пласт поколения 45+
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Ovsyankin
Ответ dreamstep
Ну Талалаев хотя бы не испугался пойти в Торпедо. Другое дело, хозяевам клуба неинтересно быть в РПЛ поэтому и Геркуса убрали, и свободного Дзюбу не взяли, вообщем сделали всё для вылета.
Я могу себе представить что там Андрею обещали, Нью Васюки не меньше, а когда уехал Дзюба тот, наверное, и засобирал чемодан
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dreamstep
Ну Талалаев хотя бы не испугался пойти в Торпедо. Другое дело, хозяевам клуба неинтересно быть в РПЛ поэтому и Геркуса убрали, и свободного Дзюбу не взяли, вообщем сделали всё для вылета.
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haymaker
контекстная реклама от мостового
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LifeSpartak
Кто нибудь оплатите ему "бумажку тренера",я хочу посмотреть на этот цирк!
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Ебздрогыч
Ну и по старой-доброй традиции анекдот.

Абрам молиться в Синагоге : Господь ! Дай мне шанс выиграть миллион долларов по лотерее. Проходит день . Господь не дает. Понедельник.... Вторник ... Среда ...Абрам продолжает молиться более усердно. Четверг... Пятница . "Господь ! Дай мне шанс. Прошу тебя!!"
В субботу Господь
не выдерживает и обращается к Абраму: Абрам ! Ну дай и ты мне шанс! Купи хоть один лотерейный билет!
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