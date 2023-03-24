«Бавария» выплатит Нагельсманну 3 млн евро до лета. Потом могут расторгнуть контракт за 12 млн, не требуя компенсации у другого клуба
«Бавария» может сэкономить на расторжении контракта с Юлианом Нагельсманном.
До лета мюнхенский клуб должен выплатить тренеру 3 млн евро – зарплату за остаток сезона.
После этого, по данным Bild, «Бавария» может расторгнуть контракт, выплатив 50% оставшийся по контракту зарплаты – около 12 млн евро.
В этом случае «Бавария» не будет требовать компенсацию за Нагельсманна у будущего клуба тренера.
Ранее сообщалось, что увольнение Нагельсманна может обойтись «Баварии» в 27 млн евро, мюнхенцы за 25 млн забирали его из «Лейпцига».
Одно из самых дорогих наймов-увольнений тренера в топ-клубах.
Вот только за эти деньги не факт что сейчас можно купить игрока старта уровня той же Баварии.
Нойер - вот кто имел зуб на Нагеля. Ману в *законе* он к Улику без стука заходит)
Хасан=Барто.
смысл отпускать к конкурентам
всё остальное предмет для обсуждений
Ах если бы - это всего лишь люди. После всевозможных историй с бюрофаксами такой уверенности нет.