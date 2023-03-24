«Бавария» выплатит Нагельсманну 3 млн евро до лета. Потом могут расторгнуть контракт за 12 млн, не требуя компенсации у другого клуба

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До лета мюнхенский клуб должен выплатить тренеру 3 млн евро – зарплату за остаток сезона.

После этого, по данным Bild, «Бавария» может расторгнуть контракт, выплатив 50% оставшийся по контракту зарплаты – около 12 млн евро.

В этом случае «Бавария» не будет требовать компенсацию за Нагельсманна у будущего клуба тренера.

Ранее сообщалось, что увольнение Нагельсманна может обойтись «Баварии» в 27 млн евро, мюнхенцы за 25 млн забирали его из «Лейпцига».

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение