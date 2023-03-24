«Бавария» выплатит Нагельсманну 3 млн евро до лета. Потом могут расторгнуть контракт за 12 млн, не требуя компенсации у другого клуба

Теги Бавария бундеслига Германия отставки Юлиан Нагельсманн деньги Футбол

«Бавария» может сэкономить на расторжении контракта с Юлианом Нагельсманном.

До лета мюнхенский клуб должен выплатить тренеру 3 млн евро – зарплату за остаток сезона.

После этого, по данным Bild, «Бавария» может расторгнуть контракт, выплатив 50% оставшийся по контракту зарплаты – около 12 млн евро.

В этом случае «Бавария» не будет требовать компенсацию за Нагельсманна у будущего клуба тренера.

Ранее сообщалось, что увольнение Нагельсманна может обойтись «Баварии» в 27 млн евро, мюнхенцы за 25 млн забирали его из «Лейпцига».

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение  

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39 комментариев

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Etcetera
Ответ Under
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сперва купить что-нибудь ненужное Ньюкасл вряд ли Хау будет менять, клубы типа Эвертона или Астон Виллы вряд ли его заинтересуют из более-менее реальных вариантов - Тоттенхем, но это будет значит уход другого топа, так что общее количество не изменится
Никого не забыл? Там один тренер в АПЛ на 10 месте идёт и абсолютно заслуженно. У Челси впереди почти одни топы и если Поттер хотя бы что-нибудь не покажет за этот период, кто знает что случится.
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che kaif
Не плохо Нагель развел мешок))обычно они разводят а тут их.итого -50 млн на тренера.гениальный менеджмент
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петрович сектор1
Горетцка с Паваром красиво поблагодарили в Инсте Нагеля
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frumkin78
Шикарный тренер, как же хочется чтобы он эту Баварию опустил на миллионов так 27. А следующий его клуб драл эту Баварию всегда. Пусть перейдет в Реал Мадрид.
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Rio (BLR)
Очень символично.
Одно из самых дорогих наймов-увольнений тренера в топ-клубах.
Вот только за эти деньги не факт что сейчас можно купить игрока старта уровня той же Баварии.
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Чефирь со Льдом
Ответ Arthur Morgan
Там тоже не идиоты работают. Вряд-ли в прессе попало всё, из-за чего его уволили. Думаю, были гораздо более серьезные причины. Не удивлюсь, если связанно со сливами.
Хасан самодур,вот единственная причина)
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петрович сектор1
По сценарию жанра Реал должен немедленно уволить Анчи, Ливер - Клоопа и все становимся в очередь за Артета
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Ман Сити
Ответ Имя Фамилия
Тухель заслужил, чтобы его каждый раз вот так с позором выкидывали пинком под зад. Его ни в одном нормальном клубе не будут считать своим, уходя из ПСЖ обосрал всех кого только мог, в Челси то же самое, теперь после Дортмунда переходит в баварию, никакого достоинства у человека нет. По грязному взял подсидел своего бывшего ученика Нагельсманна, ты можешь представить, что бы Гвардиола попёр в Арсенал ломать карьеру Артете, Тухель поступает как редкостная мышь потом удивляется, что с ним так обращаются и строит из себя жертву.
Все так, не могу не согласится. Плюсом ко всему этому то что он играет в автобус. Впрочем видимо Баварка заслужила катастрофу, что на нее теперь свалится.
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Имя Фамилия
Ответ Ман Сити
Через год и этому физруку будут выплачивать. Их не смущают что его вышвыривали со всех клубов? Ну коли богатые, то их проблемы
Тухель заслужил, чтобы его каждый раз вот так с позором выкидывали пинком под зад. Его ни в одном нормальном клубе не будут считать своим, уходя из ПСЖ обосрал всех кого только мог, в Челси то же самое, теперь после Дортмунда переходит в баварию, никакого достоинства у человека нет. По грязному взял подсидел своего бывшего ученика Нагельсманна, ты можешь представить, что бы Гвардиола попёр в Арсенал ломать карьеру Артете, Тухель поступает как редкостная мышь потом удивляется, что с ним так обращаются и строит из себя жертву.
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петрович сектор1
Ответ зак
Понятно что слили его игроки, Сане, Гнабри Новички были не довольны им, только Шупо-Мотинг огорчён..
Только не Сане. Уж его то Нагель никогда не обижал, даже при ужасной форме Лероя. Да и флегма Сане по жизни, никогда не был авторитетом в раздевалке. Новички тоже мимо. Играть он давал всем практически.
Нойер - вот кто имел зуб на Нагеля. Ману в *законе* он к Улику без стука заходит)
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vik444
Вот это капитализм за плохую работу дают золотой парашют.
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Имя Фамилия
Чего все так желают этого Нагельсманна. Он кинул Лейпциг в разгар чемпионской гонки и подписал контракт с прямым конкурентом, теперь бавария кидает его точно так же, как и приглашала. Поделом ему. И Тухеля ждёт та же участь, переходить в стан злейшего врага после Дортмунда, да ещё и подсиживая своего бывшего ученика, который ассистировал ему в Аугсбурге. Рад, что ПСЖ от него избавился, таким персонажам самое место в баварии, как Тухель и Нагельсманн.
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NottinghamForest79
за шо ему 12 лям в 35 лет
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benjamin92
Ответ Юрий Балышев
Ждём Нагельсмана в АПЛ, ещё один топ тренер, интересней будет битва за топ 6.
Надеюсь, он додумается не идти в ТТХ и подождать лета. Уверен, без работы не останется
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badaboom
Баварка повторяет ошибки Барсы, которая начала в свое бремя беситься с жиру и делать глупые вещи.
Хасан=Барто.
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Пепкины Квадруплы
Ответ Nicolas Erfe
да,пока с Тен Хагом все наоборот, но извини, один сезон пока не перекрывает 10 лет позора.
Это да, тут согласен.
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Ман Сити
Через год и этому физруку будут выплачивать. Их не смущают что его вышвыривали со всех клубов? Ну коли богатые, то их проблемы
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Nicolas Erfe
Ответ Пепкины Квадруплы
Причём тут тен Хаговский МЮ? Там как раз сейчас всё наоборот.
да,пока с Тен Хагом все наоборот, но извини, один сезон пока не перекрывает 10 лет позора.
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Somewell Muradyan
Честно, не понимаю Бавария купила за 25 миллионов, сейчас ещё 3 шку заплатят, плюс около 12 миллионов ещё доплатят, 40 миллионов, ещё писали что может выйти до 27 миллионов, 25 то чтоо как купили Нагельсмана и плюс щас около 27 выплатят это 53милиоона за такую сумму можно было бы удолитворить запрос по нападающему тому же Нагельсману, честно жалко кажется не дали ему время
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зак
Понятно что слили его игроки, Сане, Гнабри Новички были не довольны им, только Шупо-Мотинг огорчён..
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Пепкины Квадруплы
Ответ Nicolas Erfe
Очень показательная деталь. Лично для меня Бавария теперь встала в один ряд с Челси, МЮ, ПСЖ - клубами без философии, где тренер нанимается, чтобы делать так, как хотят боссы и не дай бог не обидеть какого-то игрока. И тот факт, что это второй конфликт с молодым тренером - вспомним Ковача - говорит о том, что клуб превратился в сборище консерваторов и инфантилов. Плевать на развитие, главное чтобы здесь и сейчас всем было спокойно и хорошо. Тьфу блин
Причём тут тен Хаговский МЮ? Там как раз сейчас всё наоборот.
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Under
Ответ Буратино55
Почему бавария так позорно себя ведёт с его контрактом? В той ситуации в которой его увольняют должны эти 27млн выплатить без разговоров
если они ему будут платить зарплату до конца контракта, то и имеют полное право держать в клубе
смысл отпускать к конкурентам
всё остальное предмет для обсуждений
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Nicolas Erfe
Очень показательная деталь. Лично для меня Бавария теперь встала в один ряд с Челси, МЮ, ПСЖ - клубами без философии, где тренер нанимается, чтобы делать так, как хотят боссы и не дай бог не обидеть какого-то игрока. И тот факт, что это второй конфликт с молодым тренером - вспомним Ковача - говорит о том, что клуб превратился в сборище консерваторов и инфантилов. Плевать на развитие, главное чтобы здесь и сейчас всем было спокойно и хорошо. Тьфу блин
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Ильдар1982
Ответ Буратино55
Почему бавария так позорно себя ведёт с его контрактом? В той ситуации в которой его увольняют должны эти 27млн выплатить без разговоров
Все тайное становится явным. Скоро узнаем.
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Analjinn
Ответ Arthur Morgan
Там тоже не идиоты работают. Вряд-ли в прессе попало всё, из-за чего его уволили. Думаю, были гораздо более серьезные причины. Не удивлюсь, если связанно со сливами.
"Там тоже не идиоты работают."
Ах если бы - это всего лишь люди. После всевозможных историй с бюрофаксами такой уверенности нет.
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