Рибери – Озилу: «Все, кто разбирается в футболе, запомнят тебя как выдающегося игрока. Наслаждайся выходом на пенсию, брат!»
Франк Рибери поздравил Месута Озила с завершением карьеры.
«Все, кто хоть немного разбирается в футболе, запомнят тебя как исключительного, выдающегося игрока.
Наслаждайся выходом на пенсию, брат!» – написал бывший игрок «Баварии» и сборной Франции в твиттере.
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