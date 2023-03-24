Рибери – Озилу: «Все, кто разбирается в футболе, запомнят тебя как выдающегося игрока. Наслаждайся выходом на пенсию, брат!»

Теги Бавария Месут Озил Франк Рибери бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Франк Рибери поздравил Месута Озила с завершением карьеры.

«Все, кто хоть немного разбирается в футболе, запомнят тебя как исключительного, выдающегося игрока.

Наслаждайся выходом на пенсию, брат!» – написал бывший игрок «Баварии» и сборной Франции в твиттере.

Озил закончил карьеру. Тут галерея главных моментов – от «Вердера» и «Реала» до заката в Турции

«Реал» о завершившем карьеру Озиле: «Выражаем восхищение и уважение одному из наших великих игроков. Удачи, Месут»

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2 комментария

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Дмитрий Гудков
Сейчас бы повторить материал про удар, который придумал Озил, с отскоком
+2
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Данил Логинов
Мне всегда казалось что Озил идеальный футболист, но стабильности не хватало, а так классная карьера.
+6
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