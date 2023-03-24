Рибери – Озилу: «Все, кто разбирается в футболе, запомнят тебя как выдающегося игрока. Наслаждайся выходом на пенсию, брат!»

поздравил с завершением карьеры.

«Все, кто хоть немного разбирается в футболе, запомнят тебя как исключительного, выдающегося игрока.

Наслаждайся выходом на пенсию, брат!» – написал бывший игрок «Баварии» и сборной Франции в твиттере.

Озил закончил карьеру. Тут галерея главных моментов – от «Вердера» и «Реала» до заката в Турции

«Реал» о завершившем карьеру Озиле: «Выражаем восхищение и уважение одному из наших великих игроков. Удачи, Месут»