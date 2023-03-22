Фримпонг об Озиле: «Не лучший игрок «Арсенала» эпохи «Эмирейтс». Топ-4 – ван Перси, Касорла, Алексис, Фабрегас. Карьера Месута могла быть длиннее, останься он в Испании»

не включил в топ-4 лучших игроков «Арсенала» с 2006 года.

Бывший футболист сборной Германии сегодня объявил о завершении карьеры. За «канониров» он выступал c 2013 по 2021 год, выиграв 4 Кубка Англии и Суперкубок Англии.

«Озил не лучший игрок «Арсенала» эпохи « ». Первая тройка – Робин ван , и Алексис Санчес.

Четвертым будет Фабрегас, так что Озил может занять пятое место.

Из-за своей манеры игры Озил казался ленивым. Он казался расслабленным, не спешил. Думаю, его считали ленивым. Он не бегал слишком много, рассчитывая, что за него это будут делать другие, но создавал моменты, как только получал мяч. И делал это на протяжении всей карьеры.

Останься Озил в чемпионате Испании, его карьера могла бы быть длиннее, потому что в АПЛ очень высокий темп.

Но давайте не забывать, что он сделал для «Арсенала», он был великолепен. Ему пришлось покинуть клуб, но он один из лучших игроков последних 10-15 лет, однозначно», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» BettingSites.

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