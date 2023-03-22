Фримпонг об Озиле: «Не лучший игрок «Арсенала» эпохи «Эмирейтс». Топ-4 – ван Перси, Касорла, Алексис, Фабрегас. Карьера Месута могла быть длиннее, останься он в Испании»

Теги Месут Озил Эмирейтс Франсеск Фабрегас Робин ван Перси Алексис Санчес премьер-лига Англия Санти Касорла Ла Лига Арсенал Эммануэль Фримпонг Футбол

Эммануэль Фримпонг не включил Месута Озила в топ-4 лучших игроков «Арсенала» с 2006 года.

Бывший футболист сборной Германии сегодня объявил о завершении карьеры. За «канониров» он выступал c 2013 по 2021 год, выиграв 4 Кубка Англии и Суперкубок Англии.

«Озил не лучший игрок «Арсенала» эпохи «Эмирейтс». Первая тройка – Робин ван Перси, Санти Касорла и Алексис Санчес.

Четвертым будет Фабрегас, так что Озил может занять пятое место.

Из-за своей манеры игры Озил казался ленивым. Он казался расслабленным, не спешил. Думаю, его считали ленивым. Он не бегал слишком много, рассчитывая, что за него это будут делать другие, но создавал моменты, как только получал мяч. И делал это на протяжении всей карьеры.

Останься Озил в чемпионате Испании, его карьера могла бы быть длиннее, потому что в АПЛ очень высокий темп.

Но давайте не забывать, что он сделал для «Арсенала», он был великолепен. Ему пришлось покинуть клуб, но он один из лучших игроков последних 10-15 лет, однозначно», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» BettingSites.

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12 комментариев

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OSHO - ऊर्जा
Мне он никогда особо не нравился. Да, его пасы были топовыми, для этого нужен определённый навык, видение поля, футбольный интеллект, но в топ футболе, это слишком мало, нужно быть разносторонним, но у него почему то не сложилось. Долго разбираться почему. Есть куча факторов.
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OSHO - ऊर्जा
Ответ Нефанатик
"АПЛ очень высокий темп" Такой высокий что регулярно отхватывают от испанцев
Это ты скажи МЮ который проходит только одних испанцев.
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Yri Yrov
арсеналовский Озил точно входил в топ пять команды
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Alar Asus
Озил ленивый слишком и безвольный. Такие в АПЛ успешно не играют
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van basten
Ответ Roman
Джуру забыл и Диаби. Они железно в топ-3
Жервиньо the Best!
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Павел Матвеев
Воу воу вот
Как же шава и насри был не плох
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Niko [Ars]
Ответ Александр Белов
Касорла в свое время очень хорош был, хотелось бы посмотреть на него в Барсе или Сити Пепа
Санти вообще лютейший тип, но горе-доктора оборвали ему карьеру
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Niko [Ars]
Ответ Black Phoenix
Очень жаль, что Озил начал за здравие, а закончил за упокой тотальным срачем с Арсеналом. Игрок-то реально топовейший, и имел все шансы стать легендой пушкарей. Но не сошлось, не смоглось.
Венгер терпел-терпел
Эмери терпел-терпел
Артета долго терпеть не стал и правильно сделал
0
-1
-1
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Black Phoenix
Очень жаль, что Озил начал за здравие, а закончил за упокой тотальным срачем с Арсеналом. Игрок-то реально топовейший, и имел все шансы стать легендой пушкарей. Но не сошлось, не смоглось.
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Нефанатик
"АПЛ очень высокий темп" Такой высокий что регулярно отхватывают от испанцев
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-2
-2
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Roman
Джуру забыл и Диаби. Они железно в топ-3
+1
-1
0
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Александр Белов
Касорла в свое время очень хорош был, хотелось бы посмотреть на него в Барсе или Сити Пепа
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