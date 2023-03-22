«Реал» о завершившем карьеру Озиле: «Выражаем восхищение и уважение одному из наших великих игроков. Удачи, Месут»

« » пожелал удачи после завершения карьеры.

«Реал» хочет выразить свою признательность, восхищение и уважение одному из наших великих игроков.

Удачи, дорогой Месут, тебе и твоей семье», – говорится в сообщении «Реала».

Озил выступал за «Реал» в 2010-2013 годах. С командой он взял , Кубок и Суперкубок Испании.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас