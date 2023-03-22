«Реал» о завершившем карьеру Озиле: «Выражаем восхищение и уважение одному из наших великих игроков. Удачи, Месут»
«Реал» пожелал Месуту Озилу удачи после завершения карьеры.
«Реал» хочет выразить свою признательность, восхищение и уважение одному из наших великих игроков.
Удачи, дорогой Месут, тебе и твоей семье», – говорится в сообщении «Реала».
Озил выступал за «Реал» в 2010-2013 годах. С командой он взял Ла Лиги, Кубок и Суперкубок Испании.
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