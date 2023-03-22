«Реал» о завершившем карьеру Озиле: «Выражаем восхищение и уважение одному из наших великих игроков. Удачи, Месут»

Теги Месут Озил Реал Мадрид Ла Лига Футбол

«Реал» пожелал Месуту Озилу удачи после завершения карьеры.

«Реал» хочет выразить свою признательность, восхищение и уважение одному из наших великих игроков.

Удачи, дорогой Месут, тебе и твоей семье», – говорится в сообщении «Реала».

Озил выступал за «Реал» в 2010-2013 годах. С командой он взял Ла Лиги, Кубок и Суперкубок Испании.

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13 комментариев

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Сергей Логинов
Пас на Роналду на Камп Ноу
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f0rmoceft
В Реале был великолепен, какие передачи делал… загляденье
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Wekil Halylow
Ответ Sevuska
Лучший ассистент Роналду за всю его карьеру . Целую глаза легенде Арсенала и Реала 👍
Легендой Арсенала я бы не называл
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comodinho
Круто играл Месут в Реале, не хватало стабильности только.
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Андрей Хенто
Ответ Амин Чич
он явно впечатлительный человек, когда его попросили из Реала, где он себя чувствовал идеально, его самолюбие было задето! По сути он играл в Арсенале в пол ноги, без изюминки
В Арсенале Месут первые два сезона выжигал напалмом, раздавал передачи на любой вкус, вместе с Санчесом шикарно смотрелись, а вот потом уже после продления контракта что один, что другой перестали играть в футбол.
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Андрей Хенто
Молодцы, что не забывают про своих бывших игроков, тем более Месут в футболке Королевского клуба порой творил фантастические вещи, шикарный плеймейкер. Спасибо ему за все и удачи в дальнейшем!
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LLiriKK
С таким чувством и вкусом уничтожить собственную карьеру и память о своем неплохом игроцком отрезке - это действительно вызывает восхищение!
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Sevuska
Лучший ассистент Роналду за всю его карьеру .
Целую глаза легенде Арсенала и Реала 👍
+1
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Амин Чич
он явно впечатлительный человек, когда его попросили из Реала, где он себя чувствовал идеально, его самолюбие было задето! По сути он играл в Арсенале в пол ноги, без изюминки
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Raul14
На пике своей карьеры был лучше всяких чави-мави))
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Бременер
Если б не лень ещё играл бы и играл
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Пацанчик реальный
Справедливости ради,карьеру он завершил года три назад!
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asker15041993
Удачи и здоровья!, В будущем надеюсь увидеть тебя, в тренерском штабе!
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