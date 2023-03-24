Колосков об 1:1 с Ираном: «Игра России никуда не годится, ее и игрой нельзя назвать. Такое количество брака недопустимо»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Вячеслав Колосков Краснодар товарищеские матчи (сборные) Матвей Сафонов Р-Спорт Футбол

Вячеслав Колосков недоволен игрой сборной России в матче с Ираном (1:1).

«Такая игра команды понравиться не может, вчера не было ничего похожего на игру. Да, результат приемлемый, ведь это был первый матч команды после долгого перерыва. К тому же на поле соперника, участника чемпионата мира, счет 1:1 – приемлемый результат.

А игра никуда не годится, ее в общем-то и игрой нельзя назвать, мягко говоря. Игра – это работа с мячом, в пас, обводки, удары по воротам и создание голевых моментов. Ничего этого в игре сборной России вчера не было. Проблемы есть, и тренеры в них разберутся, им есть над чем работать.

Конечно, никто не ожидал какой-то феерической игры от нашей команды после, по сути, только одной полноценной тренировки. Но такое количество брака в действиях футболистов просто недопустимо. Матч проходил в среднем темпе, без сверх напряжения с обоих сторон, но игра сборной Ирана смотрелась.

Они выглядели легче во всех компонентах: и в работе с мячом, и в передачах, и в обводках. У Ирана хорошая команда, и этот спарринг полезен для нашей сборной. Игра прошла с полным преимуществом сборной Ирана, и моя оценка такова: результат приемлемый, игра неудовлетворительная.

В этой игре мне никто не понравился, даже Матвей Сафонов. В рамке он был хорош, но что касалось розыгрыша мяча, здесь у него большие проблемы. И они были видны не только в этой игре, но и в других.

Тренеру вратарей сборной России с ним надо работать, он действует слишком авантюрно, порой неточно. И в любой момент от него можно ждать какого-то сюрприза», – сказал почетный президент РФС.

К сожалению, сборная России – это фантом

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6 комментариев

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СИ
Колосков, намахнулся бей - так кого выгонять надо из руководства рфс и РПЛ? Или все оставить без изменения и наш футбол будет продолжать деградировать?
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Иван Егурнов
С одной стороны, по товарнякам оценивать сборную трудно, слишком своеобразная ситуация.

С другой стороны, можно было бы поиграть в открытый футбол на радость болельщикам как раз в таких матчах.

Но у нас как всегда что-то странное и необъяснимое. Имитация деятельности на поле.
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interested
Зато тренер талантливый и альтернативы ему нет. ;)
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Владимир Киселёв
игра-блевотина.
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Ge. bon
Какой тренер такая и сборная
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Quiet Dad
Валера, верим!)
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