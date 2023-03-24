Колосков об 1:1 с Ираном: «Игра России никуда не годится, ее и игрой нельзя назвать. Такое количество брака недопустимо»

недоволен игрой сборной России в матче с Ираном (1:1).

«Такая игра команды понравиться не может, вчера не было ничего похожего на игру. Да, результат приемлемый, ведь это был первый матч команды после долгого перерыва. К тому же на поле соперника, участника чемпионата мира, счет 1:1 – приемлемый результат.

А игра никуда не годится, ее в общем-то и игрой нельзя назвать, мягко говоря. Игра – это работа с мячом, в пас, обводки, удары по воротам и создание голевых моментов. Ничего этого в игре сборной России вчера не было. Проблемы есть, и тренеры в них разберутся, им есть над чем работать.

Конечно, никто не ожидал какой-то феерической игры от нашей команды после, по сути, только одной полноценной тренировки. Но такое количество брака в действиях футболистов просто недопустимо. Матч проходил в среднем темпе, без сверх напряжения с обоих сторон, но игра сборной Ирана смотрелась.

Они выглядели легче во всех компонентах: и в работе с мячом, и в передачах, и в обводках. У Ирана хорошая команда, и этот спарринг полезен для нашей сборной. Игра прошла с полным преимуществом сборной Ирана, и моя оценка такова: результат приемлемый, игра неудовлетворительная.

В этой игре мне никто не понравился, даже . В рамке он был хорош, но что касалось розыгрыша мяча, здесь у него большие проблемы. И они были видны не только в этой игре, но и в других.

Тренеру вратарей сборной России с ним надо работать, он действует слишком авантюрно, порой неточно. И в любой момент от него можно ждать какого-то сюрприза», – сказал почетный президент РФС.

К сожалению, сборная России – это фантом

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