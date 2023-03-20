Лучано Спаллетти: «Наполи» – это не только Осимхен и Хвича»

Теги Торино Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Амир Ррахмани Виктор Осимхен Ким Мин Чжэ Джованни Ди Лоренцо Хвича Кварацхелия Футбол

Лучано Спаллетти заявил, что «Наполи» – это не только Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия.

Вчера «Наполи» разгромил «Торино» (4:0) – Осимхен сделал дубль, а Хвича забил и отдал результативную передачу. Отрыв «Наполи» от 2-го места в Серии А вчера вырос до 19 очков.

«В моменте с третьим голом выделяются пятка Квары и подача Оливеры, а также отличный удар головой от Осимхена. Но вы посмотрите, что сделал Ди Лоренцо – он прибежал в центр поля со своей позиции. Он пробежал 30 метров с мячом и отдал пас налево – там было пространство для развития атаки.

«Наполи» – это не только Осимхен и Хвича. «Наполи» – это все игроки нашей команды. Ди Лоренцо провел космический матч. Он играл как чемпион, как инопланетянин.

У всех наших игроков есть качество, каждый из них может вступить в игру, действуя при этом стабильно. Например, такую агрессию, как у Кима, найти нелегко. От него практически невозможно избавиться. Я видел, что Ким сделал с несколькими игроками.

У Ди Лоренцо сильный характер, это отличный парень. Как Осимхен, Ким и Ррахмани, он становится важнейшим лидером. Такие игроки иногда передают спокойствие и силу, которые порой могут заставить товарища по команде принять то или иное решение. Они здорово себя проявляют», – сказал главный тренер «Наполи».

У Хвичи 1+1 – и рекорд, который держался в топ-5 лиг 16 лет! Дальше в сборную

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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5 комментариев

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Никита Самарин
Какой же крутой Наполи в этом сезоне! 🤩
Без сомнения одна из сильнейших команд Италии за последние годы.
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PatologoanatoM
Ответ Savarona25
В покупку Осимхена Наполи конкретно вложились (70 млн) и при этом угадали. Хвича просто счастливый билет, его цена выросла на 600%. Но, конечно, 2 игрока ничего не решат, нужна поддержка всей команды. Давно в Италии не было такого лидера с такой уверенной и красивой игрой. Титул в Италии практически в кармане (первый с сезона 89/90!), можно при удаче замахнуться и на ЛЧ.
В ЛЧ может сказаться только не хватка еврокубкового опыта у ребят , а если брать сетку, она просто идеальная до финала, во вью Спаллетти говорит обратное, чтоб у игроков была мотивация и уважение к сопернику, но Милан , а дальше Интер/Бенфика всяко лучше чем Реал и далее Бавария/Сити. Тем более в чемпионате почти все улажено, можно полноценно готовиться к лч, а там дальше финал , один матч, на кураже можно обыграть любого.
+2
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+2
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Savarona25
В покупку Осимхена Наполи конкретно вложились (70 млн) и при этом угадали. Хвича просто счастливый билет, его цена выросла на 600%. Но, конечно, 2 игрока ничего не решат, нужна поддержка всей команды. Давно в Италии не было такого лидера с такой уверенной и красивой игрой. Титул в Италии практически в кармане (первый с сезона 89/90!), можно при удаче замахнуться и на ЛЧ.
+4
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+4
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Кирилл Игнашов
Надеюсь возьмут серию А и Лигу Чемпионов
+11
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Alex1104
Правильно Спалетти говорит. Иначе получится клон ПСЖ, а не команда
+5
0
+5
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