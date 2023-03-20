Лучано Спаллетти: «Наполи» – это не только Осимхен и Хвича»

заявил, что «Наполи» – это не только и .

Вчера «Наполи» разгромил « » (4:0) – Осимхен сделал дубль, а Хвича забил и отдал результативную передачу. Отрыв «Наполи» от 2-го места в Серии А вчера вырос до 19 очков.

«В моменте с третьим голом выделяются пятка Квары и подача Оливеры, а также отличный удар головой от Осимхена. Но вы посмотрите, что сделал Ди Лоренцо – он прибежал в центр поля со своей позиции. Он пробежал 30 метров с мячом и отдал пас налево – там было пространство для развития атаки.

«Наполи» – это не только Осимхен и Хвича. «Наполи» – это все игроки нашей команды. Ди Лоренцо провел космический матч. Он играл как чемпион, как инопланетянин.

У всех наших игроков есть качество, каждый из них может вступить в игру, действуя при этом стабильно. Например, такую агрессию, как у , найти нелегко. От него практически невозможно избавиться. Я видел, что Ким сделал с несколькими игроками.

У Ди Лоренцо сильный характер, это отличный парень. Как Осимхен, Ким и Ррахмани, он становится важнейшим лидером. Такие игроки иногда передают спокойствие и силу, которые порой могут заставить товарища по команде принять то или иное решение. Они здорово себя проявляют», – сказал главный тренер «Наполи».

У Хвичи 1+1 – и рекорд, который держался в топ-5 лиг 16 лет! Дальше в сборную

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