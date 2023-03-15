Глава CBF о расизме в адрес Винисиуса: «Нельзя допустить, чтобы он каждую неделю подвергался нападкам. Мы обратимся во все суды, чтобы защитить его»

Глава Бразильской конфедерации футбола высказался о расизме в адрес .

Вингер « » постоянно подвергается расистским оскорблениям со стороны фанатов в Испании. В начале марта в 7-й раз за текущий сезон подала жалобу на расизм в адрес 22-летнего бразильца.

«Мы обеспокоены. Мы не можем допустить, чтобы такой спортсмен, как Винисиус, почти каждую неделю подвергался расистским нападкам. Мы сообщили об этом испанской федерации, потому что это ненормально. Правительство обратилось к нам, и министр юстиции направил письмо министру юстиции Испании, чтобы он знал о ситуации и нашел немедленное решение.

Мы должны очень решительно защищаться от расизма. Ситуация повторяется снова и снова. Мы собираемся обратиться во все суды, чтобы защитить Винисиуса или любого другого бразильского спортсмена, подвергшегося нападкам», – сказал Эдналдо Родригес.

Винисиус Жуниор: «Расизм может серьезно влиять на людей. Не все такие спокойные, как я. Хотелось бы, чтобы с ним было покончено»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас