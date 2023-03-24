Ловчев о матче России с Ираном: «Убожество и издевательство над футболом, невыносимо смотреть. Я потерял 2 часа жизни»

назвал убожеством игру сборной России с Ираном (1:1).

«Это не может понравиться. Это убожество. Я потерял два часа жизни. Начиналось все за здравие. Особенно с левой стороны, Антон Зиньковский вроде бы проскакивал. Но с каждой минутой все было хуже и хуже. Это издевательство над футболом. Это нельзя оправдывать.

Надо говорить людям, которые надевают майку сборной страны, что нельзя надевать майку, чтобы вот так играть. Все эти ребята – лучшие в своих клубах. Но то, что я видел, – это невыносимо смотреть. Потому что это сборная большой великой страны.

Хуже, чем последние три игры нашей сборной, я не видел. Иран пытался играть хоть в какой-то футбол, но они усыпили его. И сделали безразличным к результату», – сказал бывший футболист «Спартака».

К сожалению, сборная России – это фантом

«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче