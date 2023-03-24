Ловчев о матче России с Ираном: «Убожество и издевательство над футболом, невыносимо смотреть. Я потерял 2 часа жизни»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Евгений Ловчев товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Евгений Ловчев назвал убожеством игру сборной России с Ираном (1:1).

«Это не может понравиться. Это убожество. Я потерял два часа жизни. Начиналось все за здравие. Особенно с левой стороны, Антон Зиньковский вроде бы проскакивал. Но с каждой минутой все было хуже и хуже. Это издевательство над футболом. Это нельзя оправдывать.

Надо говорить людям, которые надевают майку сборной страны, что нельзя надевать майку, чтобы вот так играть. Все эти ребята – лучшие в своих клубах. Но то, что я видел, – это невыносимо смотреть. Потому что это сборная большой великой страны.

Хуже, чем последние три игры нашей сборной, я не видел. Иран пытался играть хоть в какой-то футбол, но они усыпили его. И сделали безразличным к результату», – сказал бывший футболист «Спартака».

К сожалению, сборная России – это фантом

«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче

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20 комментариев

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Alex Metallov
Ну, не надо было смотреть. Впрочем Ловчев же типа эксперт на Матч ТВ ему же наверное платят за экспертизм. Так что хотя бы за деньги просматривает и болтает.
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Igbin
Почему два часа? В перерыве тоже мучился?
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m1t9
даже тряпочный ловчев почувствовал что что-то не так
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NATo
единственное что наши футболики умеют-это пинать мяч назад вратарю! Видимо Карпин научил!
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Wiley Fox
Ответ юра георгиевский
Совсем непонятно, зачем господин Ловчев смотрел второй час, если первый совсем не понравился ....... ???!!!
Ловчев на матч тв работает экспертом

Он это смотрел, как главный герой в Заводном апельсине
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S. A.
Это г**** редкое
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Противовес
P.S. На желтом СЭ, "ручные" эксперты и корры, и здешние писаки, уже пытались оправдать безликую (со стороны нашей сборной) ничью с Ираном, который должен был просто ГРОМИТЬ сброд Карпинский, шарахавшийся в своей штрафной с 9-ю защитниками, симулируя и затягивая время, чтобы сохранить незаслуженную, даже, ничейку. Они осторожно заявляют,что играли чуть интереснее, чем с мурляндией и фонкледами, а вывод, что из себя представляет Карпин и его любимцы, будем делать после игры с "никаким" Ираком, в Питере, где и арбитры, будут, привычно, лояльны к хозяевам Газпрома, а команда соперника, со статусом дворовой, будет бита. Вот тогда и сборная России, на фоне всех, выше перечисленных условий, будет "великолепна", а тренер, опять,(как в РПЛ) "велик".. И всё забудется - сборная будет хороша, а рыжий "верблюд" (заплевал все газоны футбольные не только в России, но уже за рубежом гадит), классным коучем. Примерно, так и будет, поскольку не дозволено в приватизированных Газпромом СМИ, говорить правду о любимцах Дюкова, Миллера и КО. Убирать нужно, пока не поздно, зарвавшегося, самовлюбленного, прибалта, который за место в сборной "не держится",спит и видит,когда можно будет свалить в Испанию,с паспортом эстонца, "забыв" российский на берегу Дона. Стыдно
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Джиза
Валеру менять надо. Чтобы тренер хотел выиграть и не думал, что делает всем одолжение
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Cat Behemoth
Бедненький... А телевизор выключить не пробовал?
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f0mk4
Ловчев mood: Я всё это хаваю, у меня нет выбора)
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sdzrghx
Не атаковали вообще! Вся игра через "назад" . Давно такого не видал :)
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Александр Зубков
Ответ Evgeny Trifonov
с Газаевым разные матчи смотрели? Я видимо тоже смотрел тот что и Ловчев
Газзаев думал, что мы в белом.
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Dinamik1
Полностью согласен с Серафимычем.Ведь они молодые глаза должны гореть а им все по фиг.
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Ебздрогыч
Надо устроить соревнование: всех, кто будет плохо играть в чемпионате и кубке, летом вместо отпуска отправят в сборную на турнир в Азию, играть в Душанбе и Ташкенте в плюс 45 градусов. Представляете, как повысится качество футбола, у ребят мотивация появится, огонь в глазах!
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Противовес
Молодец, дед.Что может дать сборной такая безтрофейная никчемность, как Карпин, которого Дюков вытащил из, провалившегося во всех турнирах, в первый приход Валеры на Дон, "Ростова",(вылет из Кубка, ЛЕ в первом же туре и подвал таблицы РПЛ) лишь потому, что заслуженный, адекватный и уважающий себя тренер, в это Газпромовское болото(РФС. РПЛ, с засильем питерских посредственностей,) на предлагаемые условия (до конца года), не пошел.А прибалту нужно было БЕЖАТЬ от возмущенных ростовчан, чтобы сохранить свое лицо. Вот он теперь,совместитель, с помощью того же Дюкова, становится "успешным" в карманном ЧР, подбирая себе игроков по себе (гнилых,мерзких,кривоногих), таких как Комличенко,зацелованных арбитрами РФС за симуляции и нырки(даря пенали), а в матче с иранцами, уже в первом тайме мог быть изгнанным с поля (грубость, нырки,симуляции), при нейтральном арбитраже. Смотреть тошно на это убожество.
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Alestern
Вот тут сложно не согласиться с Ловчевым... Это был какой то антифутбол в исполнении сборной России.. и никакие отмазки, типа несыгранность и т.п. здесь неуместны...
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Древний спартач
Согласен , но есть сомнение в одном предложении Ловчева -"Потому что это сборная большой великой страны" . К нынешней России это выражение не относится . Я знаю одну Великую страну - СССР и великих спортсменов в этой стране . А пока "эти нынешние великие" не научились даже делать гвозди , да и галоши го"""" !
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юра георгиевский
Совсем непонятно, зачем господин Ловчев смотрел второй час, если первый совсем не понравился ....... ???!!!
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Кирилл.С-Пб
Почти всех фриков опросили...
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Evgeny Trifonov
с Газаевым разные матчи смотрели? Я видимо тоже смотрел тот что и Ловчев
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