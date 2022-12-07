Юристы Роналду запросили документы о расследовании финансов «Юве» – им отказали. Клуб должен португальцу 19,9 млн евро

Юристы Криштиану Роналду запросили документы о расследовании финансов «Ювентуса».

Как сообщают итальянские СМИ, «Ювентус» до сих пор должен португальскому форварду 19,9 млн евро. Роналду согласился заморозить зарплату на четыре месяца в 2020 году, во время ковида.

Однако он также подписал с клубом документы, гарантирующие ему выплату денег за три из этих четырех месяцев: один – на случай, если игрок останется в Турине, другой – если уйдет из .

В заявлении наблюдательного совета клуба подтверждается, что Роналду через своих адвокатов запросил у прокурора Турина документы, связанные с расследованием. Прокурор отклонил запрос.

Наблюдательный совет «Ювентуса» подчеркнул, что португалец «выступает взыскателем долга, тем самым подтверждая элементы расследования». Также совет утверждает, что Роналду не делал никаких запросов в клуб, «полагая, что это обстоятельство не имеет финансового значения».

На прошлой неделе «Ювентус» опубликовал пересмотренный сводный финансовый отчет, но долг перед Роналду в нем не фигурирует. Это побудило наблюдательный совет «передать клубу вышеупомянутую информацию, запросив соответствующее рассмотрение в свете значимости суммы, составляющей приблизительно 20 млн евро».

«Тайная сделка с Роналду не должна быть раскрыта, иначе нам вцепятся в глотку». Опубликован разговор представителей «Юве» о махинациях с зарплатой Криштиану

Игроки «Юве» в 2020-м отказались от зарплаты за месяц, но клуб объявил об отказе от 4-месячной зарплаты. Кьеллини убеждал одноклубников не рассказывать об этом

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ