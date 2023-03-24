Масоэро о том, что бы перенес в Аргентину из России: «Безопасность и экономическую стабильность. В РФ ситуация точно надежнее нашей»

Теги премьер-лига Россия Пари НН Лукас Масоэро деньги Футбол

Аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро сравнил экономику России и Аргентины.

– Как нынешняя инфляция [в Аргентине] коснулась твоей семьи, знакомых?

– Зарплаты остаются прежними, а цены взлетели. Сложно обеспечивать себя, строить планы на будущее. Люди смотрят в сторону Европы, Центральной или Северной Америки.

Пару лет назад моя родня проводила каникулы на Кубе. А теперь едет в Чили всего дней на пять-шесть. Большего позволить себе не могут.

– Это самое трудное время на твоей памяти?

– В 2000-2001-м было жестче. Случилась гиперинфляция, правительство провело деноминацию. За неделю сменилось пять президентов. Народ требовал у банков деньги, полиция подавляла протесты. Кошмар.

– Что в Аргентину ты бы перевез из России?

– Безопасность. И экономическую стабильность. Знаю, всякое бывает, ситуация меняется, но в России она точно надежнее нашей. По крайней мере, идешь в магазин и знаешь, что увидишь на ценниках, – сказал Масоэро.

Защитник «Пари НН» Масоэро: «США подавали СССР как что-то негативное, но то хорошее, что сейчас есть в России, – благодаря Советскому Союзу»

Материалы по теме

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СержМиранэн
Ответ Сергей Пацаваца
По ходу не зря нацисты любили Аргентину
к чему ты это сказал, сам-то понял ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pigmalion
Ответ three hundred bucks
ну т.е. не меньше двух лямов в месяц. вы серьезно считаете, что иностранец с подобными доходами заметит подорожание бензина на пару рублей, помидоров на 30 или +50 рублей в счет за интернет?
Я думаю, он заметит повышение цен на 100%, как в Аргентине.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СержМиранэн
Ответ Истинный зенитовец
«Зарплаты остаются прежними, а цены взлетели. Сложно обеспечивать себя, строить планы на будущее» Сначала подумал, что это он про РФ
ты вообще работаешь ? или ты больше на думской зависашь ?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маршал Ней
Проблема в том, что такой выбор это не заслуга России и ее властей, а проколы властей Аргентины. Ну и про стабильность он, конечно, прав - как было население РФ подавляюще не богатым (а по большей части, даже бедным) так и осталось - стабильность, х....ли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
three hundred bucks
Ответ Pigmalion
Это НиНо, сомневаюсь, что там даже 300к есть. Расходы на жизнь.
ну т.е. не меньше двух лямов в месяц. вы серьезно считаете, что иностранец с подобными доходами заметит подорожание бензина на пару рублей, помидоров на 30 или +50 рублей в счет за интернет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
$-AGROHIM-$
Ответ vzi
Безопасность - уличная безопасность в России лучше. В любой латинке выхватить люлей намного легче, чем в России. Экономическая стабильность - в Аргентине 100% инфляция за прошлый год и девальвация песо к доллару тоже в 2 раза, с 100 до 200. Аргентина при всем уважении это страна банкрот и вечный политико-экономический хаос. :(
в Аргентине нет шальных нефтегазодолларов, как можно нас с ними сравнивать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rundatgame
Вот же задал работки либеройдам из комментов этот паренёк из Аргентины. Столько хорошего о России наговорил, глупец такой.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Никитин
Ответ Лёха Жданчик
Перенеси одного поехавшего кукухой деда лучше
хочешь своего деда туда отправить, а сам жить в его квартире?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антимосковский
Ответ Ivan Balashov
Ага. Офигенная безопасность, когда менты могут без каких-либо причин вломиться в бар посреди Москвы и начать издеваться над его посетителями.
в бар, который финансирует страну-врага в вооруженном конфликте (как бы к нему ни относиться)? по другую сторону баррикад за такое и разбираться бы не стали, сразу расстрел, у нас же год ничего не могли сделать))) ух какое издевательство, гимн заставили спеть
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pigmalion
Ответ three hundred bucks
с зп под лям баксов? или сколько там у него? расходы на продукты?
Это НиНо, сомневаюсь, что там даже 300к есть.
Расходы на жизнь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Ответ Barvex
И мобилизация с войной тоже в Аргентине.
Нет, на это у них денег нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Ответ Nottingham Forecast
Какая же примитивно обывательская логика у чувака. В Аргентине его родня живёт, в т.ч. простые люди, судя по всему. Поэтому он в курсе проблем народа. В России же он необоснованно большие бабки за пинание мяча ногами получает и жизни простого люда не видит. Но такое умозаключение для него - слишком сложная штука. Поэтому гениальный вывод - в России всё заибца, в Аргентине - мрак
А что не так в жизни простых людей? Он тебе сказал главное, ты идёшь в магазин и видишь стабильные цены, а не скачки в 2 раза, это для него главное.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
three hundred bucks
Ответ Pigmalion
Ну то есть, хочешь сказать, что он не замечает, что его месячные расходы становятся больше?
с зп под лям баксов? или сколько там у него? расходы на продукты?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LLiriKK
Если сравнивать с другими странами Латинской Америки, кроме Венесуэлы, то в Аргентине и вправду жопа полная.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
Перенеси одного поехавшего кукухой деда лучше
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pigmalion
Ответ three hundred bucks
ага, со списочком, в котором приблизительная цена на пельмени написана. а потом такой сидит с чеком "ба, на 8 рублей подорожали"
Ну то есть, хочешь сказать, что он не замечает, что его месячные расходы становятся больше?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Semen B
Ответ Fox_Mulder_12
В январе-феврале, по предварительным данным Минфина, дефицит бюджета РФ составил 2,581 трлн рублей, приблизившись к годовому плану в 2,925 трлн рублей. Экономически стабильно, тут он прав 👌
Сейчас в условиях санкции дефицит меньше 2% ВВП.
У США дефицит больше 5% ВВП постоянно.
Вроде стабильно, не?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ Истинный зенитовец
«Зарплаты остаются прежними, а цены взлетели. Сложно обеспечивать себя, строить планы на будущее» Сначала подумал, что это он про РФ
вы удивитесь, но за пределами РФ тоже есть страны со слабой экономикой
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ vzi
Безопасность - уличная безопасность в России лучше. В любой латинке выхватить люлей намного легче, чем в России. Экономическая стабильность - в Аргентине 100% инфляция за прошлый год и девальвация песо к доллару тоже в 2 раза, с 100 до 200. Аргентина при всем уважении это страна банкрот и вечный политико-экономический хаос. :(
сейчас местные знатоки вам расскажут, какой рай в Аргентине
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
three hundred bucks
Ответ Pigmalion
Так тут не надо кандидатом наук, чтобы сравнить инфляции в обеих странах, где ты живешь. В магазины-то он ходит.
ага, со списочком, в котором приблизительная цена на пельмени написана. а потом такой сидит с чеком "ба, на 8 рублей подорожали"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ Nottingham Forecast
Безопасность особенно чёткая! Утром Яндекс новости открываешь, и из 5 новостей в 3-х слово "ядерное" встречается. Аж по уши в безопасности всей страной 👍
Сейчас бы безопасность оценивать по новостям в Яндексе) о ядерной войне говорят с 60х, но пока даже самым отбитым верхушкам не захотелось убивать своих детей
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lavinka
Просто кек .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Шило
Ответ Ivan Balashov
Ага. Офигенная безопасность, когда менты могут без каких-либо причин вломиться в бар посреди Москвы и начать издеваться над его посетителями.
Всё правильно сделали. А то совсем страх потеряла либерда, на всу донаты в центре страны собирая.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Ответ Сергей Пацаваца
По ходу не зря нацисты любили Аргентину
А ха ха 🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pigmalion
Ответ three hundred bucks
я уверен, что сей футболер не в курсе показателей экономики РФ, да и в аргентинских слабо разбирается.
Так тут не надо кандидатом наук, чтобы сравнить инфляции в обеих странах, где ты живешь.
В магазины-то он ходит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий