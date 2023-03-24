Масоэро о том, что бы перенес в Аргентину из России: «Безопасность и экономическую стабильность. В РФ ситуация точно надежнее нашей»

Аргентинский защитник «Пари НН» сравнил экономику России и Аргентины.

– Как нынешняя инфляция [в Аргентине] коснулась твоей семьи, знакомых?

– Зарплаты остаются прежними, а цены взлетели. Сложно обеспечивать себя, строить планы на будущее. Люди смотрят в сторону Европы, Центральной или Северной Америки.

Пару лет назад моя родня проводила каникулы на Кубе. А теперь едет в Чили всего дней на пять-шесть. Большего позволить себе не могут.

– Это самое трудное время на твоей памяти?

– В 2000-2001-м было жестче. Случилась гиперинфляция, правительство провело деноминацию. За неделю сменилось пять президентов. Народ требовал у банков деньги, полиция подавляла протесты. Кошмар.

– Что в Аргентину ты бы перевез из России?

– Безопасность. И экономическую стабильность. Знаю, всякое бывает, ситуация меняется, но в России она точно надежнее нашей. По крайней мере, идешь в магазин и знаешь, что увидишь на ценниках, – сказал Масоэро.

Защитник «Пари НН» Масоэро: «США подавали СССР как что-то негативное, но то хорошее, что сейчас есть в России, – благодаря Советскому Союзу»