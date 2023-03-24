Защитник «Пари НН» Масоэро: «США подавали СССР как что-то негативное, но то хорошее, что сейчас есть в России, – благодаря Советскому Союзу»

Теги премьер-лига Россия Политика Пари НН Лукас Масоэро Футбол

Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро считает период СССР хорошим временем для России.

– Советский период – хорошее время для нашей страны?

– На мой взгляд, да. Понятное дело, США во время холодной войны подавали СССР как что-то негативное. Поэтому для всех история однобокая.

Как мне представляется, то хорошее, что сейчас есть в России, – благодаря Советскому Союзу, – сказал аргентинец.

«Путин – мастер геополитики, он защищает права России. Для аргентинцев он не диктатор, у нас его считают умным». Защитник «Пари НН» Масоэро о президенте РФ

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130 комментариев

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Verhovn
Ответ Павел Мельников
Вот в этом мире, где дальше Воронежа с Красноярском никто не живет, вы и остались. Сидело намного больше и за то, за что теперь не сажают - факт.
Какой ты бравый) Из Израиля вещаешь? Гыы😄 Ты не очень умный манипулятор, хот и не эта цель тебя преследует. Ты не очень далёкий человек, чтобы ты там себе не напридумывал о своём интеллекте) Ад’ос амиго))
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Fatty Toni
Ответ Павел Мельников
О, какой красавец, ну вы посмотрите. Ну прямо будущий судоплатовец. Хорошо, что не подсудимый "тройки".
Ты такой смелый потому что анонимный? Хотя это ты думаешь, что анонимный. Надо будет, и к тебе постучатся.
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kai.domov
Ответ Павел Мельников
У coвков тоже память избирательно работает. Распад колониализма где-то в далекой Африке почему-то перевешивает ГУЛАГ и отсутствие собственной свободы передвижения.
Ну почему же избирательно? Репрессии в то время, были практически по всему миру, где-то раньше, где-то позже. Как думаете, можно считать репрессиями создание лагерей и уничтожение русинов Закарпатья Австро-Венгрией и Польшей? Гуглите и найдете много интересного...
Гулаг тема неоднозначная. Если сейчас дать либералам власть, они устроят свой далеко не либеральный Гулаг, и поверьте, они уже и списки "подготовили".
Гулаг 30-х, ну не было там массово невиновных. Практически 90 процентов сидели "за дело". Конечно попали туда и по доносам, случайные и невиновные - "лес рубят, щепки летят".
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Павел Мельников
Ответ Verhovn
В этом ты не прав. Никто не вспоминает о геноциде индусов от бритов. Это как бы нормально; никто не вспоминает колонии в Африки. Там все жестокостью отметились. Не заливай тут про ГУЛАГ. Ты ни хрена об этом не знаешь..
Ну почему же, вот ты вспомнил, например. Я тоже картину Верещагина помню (Дьявольский ветер). А почему про ГУЛАГ не заливать, потому что не жили в те времена? Так мы и жестокости колониализма не видели своими глазами. Просто темы гулагов некоторым неудобнее.
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counsel
Ответ Temirlahn
Когда мне говорят, что в СССР было лучше, я просто ставлю в пример Южную и Северную Кореи. Наглядный пример. Где КНДР, где Южная Корея.
А почему бы с Китаем не сравнить?
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Гусеконь
Ответ Pb-SE
Ссср- прекрасная страна. Как только границы открылись, жители США, Европы и Израиля толпами хлынули в нашу страну, поскольку условия жизни там были намного лучше.
и как СССР развалился, мы благодаря капитализму рванули в развитии вперёд
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counsel
Ответ Temirlahn
Когда мне говорят, что в СССР было лучше, я просто ставлю в пример Южную и Северную Кореи. Наглядный пример. Где КНДР, где Южная Корея.
КНДР - самостоятельное государство, а Южная Корея - просто вассал. И сравнение некорректное абсолютно, экономика СССР была намного больше экономики Южной Кореи.
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Barry_Cadny
Ответ Ramin Nuriev
Как человек не живший при Тургеневе, может говорить о его поэзии?
Великий русский поэт Тургенев и великий композитор Пушкин?:) Вам уж точно ни о чём судить не надо:)
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counsel
Ответ kulik13
Как человек, который не жил в СССР может про это рассуждать? Тем более аргентинец.
У него есть мозг и возможность получать информацию.
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Barry_Cadny
Ответ Temirlahn
Когда мне говорят, что в СССР было лучше, я просто ставлю в пример Южную и Северную Кореи. Наглядный пример. Где КНДР, где Южная Корея.
Можно ещё вспомнить ГДР и ФРГ. Или Чехословакию и Австрию. Во времена СССР.
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Павел Мельников
Ответ Алекс Я
Какой свободы передвижения не было?я за 8 руб.мог доехать от Воронежа до Красноярска к сестре.никаких проблем не было.а в Гулаге сидели за что то ,а не просто так.
Вот в этом мире, где дальше Воронежа с Красноярском никто не живет, вы и остались. Сидело намного больше и за то, за что теперь не сажают - факт.
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B_Boris
База, в России особо ничего хорошего не появилось, до сих пор на пережитках прошлого живут, кстати как и большинство стран мира, США в том числе.
Масоэро конечно не шарит, приплел Путина ненавидящего СССР, такого же "либераста" адепта "вопреки", его высказывания и отношение доказательство.
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ɔculpa
Ответ Temirlahn
Когда мне говорят, что в СССР было лучше, я просто ставлю в пример Южную и Северную Кореи. Наглядный пример. Где КНДР, где Южная Корея.
Ну я совершенно не намерен отстаивать блага эпохи СССР, но пример твой – для дурачков, которым не интересны ни экономический, ни культурный контексты, ни нюансы возможных развитий в СССР и Корее. Ты пишешь это для дурней, которые жаждут заглотить хавку погрубее и поскорее назвать её неким Знанием.
СССР не могло бы существовать сильно больше, чем существовало, но твои примеры для идиотов, у которых в голове – только лишь пародия на представление об истории. И таких знатоков сейчас пруд пруди. Чем больше людей, тем больше "специалистов". И да, сразу: себя я специалистом не считаю совершенно, но, к сожалению, даже я понимаю, что примеры твои могут быть удобоваримыми максимум для сообразительных собак, но даже не для скромных людей среднего уровня интеллекта.
Печально не то, что ты есть, а печальна твоя заплюсованность, так что моё возмущение адресовано не в твой адрес, а к количеству проплюсовавших тебя людей.
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Barry_Cadny
Ответ kulik13
Как человек, который не жил в СССР может про это рассуждать? Тем более аргентинец.
Именно аргентинец! Они в большинстве леваки.
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B_Boris
Ответ atomio
на примере СССР надеюсь больше в мире никогда не будет того, кто захотел бы "построить коммунизм" в отдельно взятой стране. Какая-бы не была демократия, со всеми своими плюсами и недостатками - ничего лучше еще не придумали. Демократия и либеральная экономика = залог успеха развитых стран. вот и всё. с цифрами не поспоришь
Даже не рассуждайте, вам не дано.
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Гусеконь
Ответ Temirlahn
Когда мне говорят, что в СССР было лучше, я просто ставлю в пример Южную и Северную Кореи. Наглядный пример. Где КНДР, где Южная Корея.
или Вьетнам и его соседи
или Куба и Гаити
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Verhovn
Ответ Павел Мельников
У coвков тоже память избирательно работает. Распад колониализма где-то в далекой Африке почему-то перевешивает ГУЛАГ и отсутствие собственной свободы передвижения.
В этом ты не прав. Никто не вспоминает о геноциде индусов от бритов. Это как бы нормально; никто не вспоминает колонии в Африки. Там все жестокостью отметились. Не заливай тут про ГУЛАГ. Ты ни хрена об этом не знаешь..
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Павел Мельников
Ответ Fatty Toni
Комментарий удален модератором
О, какой красавец, ну вы посмотрите. Ну прямо будущий судоплатовец. Хорошо, что не подсудимый "тройки".
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B_Boris
Ответ Gani
Можно о «выдающихся результатах» поподробнее, пожалуйста? Я жил в СССР, видел очереди, сплошную коррупцию, блат, абсолютно любые продукты качеством ниже китайского ширпотреба, идеологический психоз, в школе отношения на уровне детской колонии. Все хорошее, что я запомнил больше связано с человеческими качествами, традициями и бытом страны, в которой я жил. Может вы в другом СССРе жили? Или про СССР со слов бабушки рассказываете, которая СССР со своей молодостью путает?
Вы как и я не жили получается в СССР, как и большинство комментаторов нынешних, спросите лучше вашего деда хотя бы чтобы знать.
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НАВАЛЬНЫЙ
Наверное он имеет ввиду инфраструктуру, которая осталась с тех времён и наследие в виде ядерного оружия.
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tyuiop tyuiop
Ответ Хортон
Да неужели. Т.е. в тотальной деиндустриализации 90-х и халявной раздаче (присвоению, воровству - нужное подчеркнуть) госактивов в частные руки, благодаря которому сформировалось дичайшее соцнеравенство, тоже клятый совок виноват?
ну да.
ведь это все устроили красные дериктора и номенклатура партии
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Алекс Я
Ответ Игорь Борунов
Половина населения страны жила в коммунальных квартирах, а для покупки автомобиля нужно было встать в очередь. А так-то да, конечно.
Тем не менее миллионы граждан получили бесплатные квартиры.сейчас такой возможности нет ни у кого.
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Алексей Полиенков
Это база. Тут прав на все 100.
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Fatty Toni
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Павел Мельников
Ответ Verhovn
Ну почему? Я допускаю, что он какую-то историю страны где он работает смог изучить, что похвально.. Только ведь тут две стороны медали. Просто оставьте парня в покое. Он наслаждается Россией. И это прекрасно))
Теоретически мог, но судя по тому, что он говорит - он не сам изучал с разных сторон. А скорее всего просто где-то подслушал разговор немолодых людей, в рюмочной, например. ))
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