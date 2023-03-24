Защитник «Пари НН» считает период СССР хорошим временем для России.

– Советский период – хорошее время для нашей страны?

– На мой взгляд, да. Понятное дело, США во время холодной войны подавали СССР как что-то негативное. Поэтому для всех история однобокая.

Как мне представляется, то хорошее, что сейчас есть в России, – благодаря Советскому Союзу, – сказал аргентинец.

«Путин – мастер геополитики, он защищает права России. Для аргентинцев он не диктатор, у нас его считают умным». Защитник «Пари НН» Масоэро о президенте РФ