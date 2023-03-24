Защитник «Пари НН» Масоэро: «США подавали СССР как что-то негативное, но то хорошее, что сейчас есть в России, – благодаря Советскому Союзу»
Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро считает период СССР хорошим временем для России.
– Советский период – хорошее время для нашей страны?
– На мой взгляд, да. Понятное дело, США во время холодной войны подавали СССР как что-то негативное. Поэтому для всех история однобокая.
Как мне представляется, то хорошее, что сейчас есть в России, – благодаря Советскому Союзу, – сказал аргентинец.
«Путин – мастер геополитики, он защищает права России. Для аргентинцев он не диктатор, у нас его считают умным». Защитник «Пари НН» Масоэро о президенте РФ
Гулаг тема неоднозначная. Если сейчас дать либералам власть, они устроят свой далеко не либеральный Гулаг, и поверьте, они уже и списки "подготовили".
Гулаг 30-х, ну не было там массово невиновных. Практически 90 процентов сидели "за дело". Конечно попали туда и по доносам, случайные и невиновные - "лес рубят, щепки летят".
Масоэро конечно не шарит, приплел Путина ненавидящего СССР, такого же "либераста" адепта "вопреки", его высказывания и отношение доказательство.
СССР не могло бы существовать сильно больше, чем существовало, но твои примеры для идиотов, у которых в голове – только лишь пародия на представление об истории. И таких знатоков сейчас пруд пруди. Чем больше людей, тем больше "специалистов". И да, сразу: себя я специалистом не считаю совершенно, но, к сожалению, даже я понимаю, что примеры твои могут быть удобоваримыми максимум для сообразительных собак, но даже не для скромных людей среднего уровня интеллекта.
Печально не то, что ты есть, а печальна твоя заплюсованность, так что моё возмущение адресовано не в твой адрес, а к количеству проплюсовавших тебя людей.
или Куба и Гаити
ведь это все устроили красные дериктора и номенклатура партии