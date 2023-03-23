Где смотреть Сборная России – Сборная Ирака, во сколько прямая трансляция матча, Международные товарищеские матчи 26 марта
В воскресенье, 26 марта, сыграют сборная России и сборная Ирака в рамках Международных Товарищеских Матчей.
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- Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная России – сборная Ирака
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
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