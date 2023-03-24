Диаш после 4:0 с Лихтенштейном: «У Португалии серьезные амбиции. Было важно хорошо стартовать с новым тренером»

оценил победу сборной над (4:0) в отборе Евро-2024.

«У нас серьезные амбиции. Сейчас стараемся двигаться от матча к матчу.

Было важно хорошо стартовать, особенно под руководством нового тренера. Мы идем своим путем и продолжим делать это в воскресенье», – сказал защитник сборной Португалии.

26 марта команда сыграет в гостях с Люксембургом.