Диаш после 4:0 с Лихтенштейном: «У Португалии серьезные амбиции. Было важно хорошо стартовать с новым тренером»
Рубен Диаш оценил победу сборной Португалии над Лихтенштейном (4:0) в отборе Евро-2024.
«У нас серьезные амбиции. Сейчас стараемся двигаться от матча к матчу.
Было важно хорошо стартовать, особенно под руководством нового тренера. Мы идем своим путем и продолжим делать это в воскресенье», – сказал защитник сборной Португалии.
26 марта команда Роберто Мартинеса сыграет в гостях с Люксембургом.
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