Диаш после 4:0 с Лихтенштейном: «У Португалии серьезные амбиции. Было важно хорошо стартовать с новым тренером»

Теги Сборная Португалии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу Роберто Мартинес квалификация Евро-2024 Рубен Диаш Футбол

Рубен Диаш оценил победу сборной Португалии над Лихтенштейном (4:0) в отборе Евро-2024.

«У нас серьезные амбиции. Сейчас стараемся двигаться от матча к матчу.

Было важно хорошо стартовать, особенно под руководством нового тренера. Мы идем своим путем и продолжим делать это в воскресенье», – сказал защитник сборной Португалии.

26 марта команда Роберто Мартинеса сыграет в гостях с Люксембургом.

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1 комментарий

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Прессинг Рангника
не представляю, как с таким соперником можно стартовать плохо
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