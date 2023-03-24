Саутгейт о 2:1 с Италией: «Англия провела выдающийся первый тайм. Могли забить третий мяч»
Гарет Саутгейт оценил победу сборной Англии над Италией (2:1) в отборе Евро-2024.
«Мы провели выдающийся первый тайм, но после перерыва было очень сложно. Показали два разных тайма. Сначала прекрасно контролировали игру и не позволяли сопернику эффективно использовать прессинг, могли забить третий мяч.
В начале второго тайма приняли несколько неверных решений, что изменило игровой рисунок», – сказал главный тренер сборной Англии.
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