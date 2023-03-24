Саутгейт о 2:1 с Италией: «Англия провела выдающийся первый тайм. Могли забить третий мяч»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу сборная Италии по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Гарет Саутгейт оценил победу сборной Англии над Италией (2:1) в отборе Евро-2024.

«Мы провели выдающийся первый тайм, но после перерыва было очень сложно. Показали два разных тайма. Сначала прекрасно контролировали игру и не позволяли сопернику эффективно использовать прессинг, могли забить третий мяч.

В начале второго тайма приняли несколько неверных решений, что изменило игровой рисунок», – сказал главный тренер сборной Англии.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий