FA аннулировала билет фаната, приехавшего на матч Италия – Англия с флагом «Диего сыграл в ящик»

Фаната с оскорбительной для неаполитанцев атрибутикой не пустили на игру Италия – .

Болельщик, который привез в Неаполь флаг Англии с надписью «Диего сыграл в ящик», отсылающей к смерти экс-форварда « » , не смог попасть на стадион, поскольку его билет был признан недействительным.

ассоциация Англии выпустила заявление, в котором осудила поведение мужчины.

«Мы немедленно приняли меры по аннулированию билета до начала матча. Вопрос будет изучен дополнительно по возвращении команды в Англию», – говорится в сообщении.

Перед игрой FA подчеркнула необходимость «представлять Англию должным образом».

«Диего сыграл в ящик». Английский фанат привез в Неаполь флаг с надписью о смерти Марадоны