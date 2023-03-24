FA аннулировала билет фаната, приехавшего на матч Италия – Англия с флагом «Диего сыграл в ящик»
Фаната с оскорбительной для неаполитанцев атрибутикой не пустили на игру Италия – Англия.
Болельщик, который привез в Неаполь флаг Англии с надписью «Диего сыграл в ящик», отсылающей к смерти экс-форварда «Наполи» Диего Марадоны, не смог попасть на стадион, поскольку его билет был признан недействительным.
Футбольная ассоциация Англии выпустила заявление, в котором осудила поведение мужчины.
«Мы немедленно приняли меры по аннулированию билета до начала матча. Вопрос будет изучен дополнительно по возвращении команды в Англию», – говорится в сообщении.
Перед игрой FA подчеркнула необходимость «представлять Англию должным образом».
«Диего сыграл в ящик». Английский фанат привез в Неаполь флаг с надписью о смерти Марадоны
За глумление над идолом неаполитанцев где-нибудь за углом случайно упал бы на чей-то нож, и сам сыграл бы в ящик
Но ладно бы против Аргентины ещё с таким флагом на матч пришёл, а Италия то причём к этой истории?
Тем более в Неаполе, где с таким баннером гулять опасно для здоровья)