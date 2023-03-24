FA аннулировала билет фаната, приехавшего на матч Италия – Англия с флагом «Диего сыграл в ящик»

Теги Сборная Англии по футболу сборная Италии по футболу серия А Италия болельщики Наполи Диего Марадона Футбольная ассоциация Англии квалификация Евро-2024 Футбол

Фаната с оскорбительной для неаполитанцев атрибутикой не пустили на игру Италия – Англия.

Болельщик, который привез в Неаполь флаг Англии с надписью «Диего сыграл в ящик», отсылающей к смерти экс-форварда «Наполи» Диего Марадоны, не смог попасть на стадион, поскольку его билет был признан недействительным.

Футбольная ассоциация Англии выпустила заявление, в котором осудила поведение мужчины.

«Мы немедленно приняли меры по аннулированию билета до начала матча. Вопрос будет изучен дополнительно по возвращении команды в Англию», – говорится в сообщении.

Перед игрой FA подчеркнула необходимость «представлять Англию должным образом».

«Диего сыграл в ящик». Английский фанат привез в Неаполь флаг с надписью о смерти Марадоны

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16 комментариев

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Железный Манк
Что за дегенерат)) Мужику жить надоело?
За глумление над идолом неаполитанцев где-нибудь за углом случайно упал бы на чей-то нож, и сам сыграл бы в ящик
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BananaMama
Ну у Англии свои счёты с Марадоной, как известно
Но ладно бы против Аргентины ещё с таким флагом на матч пришёл, а Италия то причём к этой истории?
Тем более в Неаполе, где с таким баннером гулять опасно для здоровья)
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maxoc
Ответ Evgeny Alexandrovich
А деньги то вернули человеку?
В ящик положат, почтовый
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Дмитрий Крутенко
Раньше бы надо было доказать в суде, что Диего это именно Марадонна, а не кто-то другой с этим именем. А сейчас Европа сходит с ума и уже скоро превратится в Россию. Теперь они судят не фактами, а догадками. Даже российский суд, который "нет в...е" засчитал, как воблу оказался и то более справедлив.
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Pigmalion
Какие-то все нежные и обидчивые стали.
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Моутиньо оформляет 40
Что они в моралочку лезут
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Питекантроп
На правду не обижаются.
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sfilatov13
никакой свободы слова, за правду человека не пустили на стадион
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ХавиГави_Паратрупер
Как бы его самого не аннулировали в Неаполе💀
+8
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Gagarin Party
Ответ Scorpion
Иногда просто не пойму откуда появляются такие дебилы
когда я иногда вижу комментарии здесь таких же как этот дурачок, тоже думаю откуда берутся.
+2
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Jan Paskel
Ответ tm5pvbngvj
И правильно. Прошелся бы по улицам с этим флагом, то сам бы «сыграл в ящик»
Навряд ли он бы там прошёлся, хватило бы выйти на улицу
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Evgeny Alexandrovich
А деньги то вернули человеку?
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Scorpion
Иногда просто не пойму откуда появляются такие дебилы
+4
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RealJericho
Одним KPETuHOM меньше и слава богу!)
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tm5pvbngvj
И правильно. Прошелся бы по улицам с этим флагом, то сам бы «сыграл в ящик»
+15
-2
+13
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yumurta
И Д И О Т
+16
0
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