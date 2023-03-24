Роналду забивает за сборную Португалии 20 лет подряд – с 2004 года

двадцать лет подряд забивает за сборную .

38-летний форвард оформил дубль в игре с (4:0, второй тайм) в квалификации Евро-2024.

Впервые нападающий забил за национальную команду в 2004 году и с тех пор отличается ежегодно.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.