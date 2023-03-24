Роналду забивает за сборную Португалии 20 лет подряд – с 2004 года

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду двадцать лет подряд забивает за сборную Португалии.

38-летний форвард оформил дубль в игре с Лихтенштейном (4:0, второй тайм) в квалификации Евро-2024.

Впервые нападающий забил за национальную команду в 2004 году и с тех пор отличается ежегодно.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ psixyec
Величайший в истории. Несмотря на все проблемы, он продолжает забивать и остаётся лучшим.
Величайший в истории Португалии? Возможно🤓
P.S. Посылаю код на самоуничтожение: 18122022😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Aleksandr Dubovik
Соррян бро, не все играют в клубах покупающих судей всю его карьеру и не всем дарят 5 пенальти на ЧМ
Интересный факт: Из общего количества голов на ЧМ-22 Месси и Роналду, с пенальти были забиты:

Месси - 57% из своих голов с пенальти
Роналду - 100% из своих голов с пенальти
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arslan Galandarov
Если в этом игре не забил бы то все комменты было бы по другому и статья))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
20!8
Идут года,а Криш продолжает забивать уже третий десяток лет и многие кому и нет такого возраста продолжают за этим наблюдать за новостями связанными с ними и его критиковать, такова участь великих)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr kovalsky
Ответ VERBLYUD
Только глупый назовет его величайшим)
А вот и первый кандидат
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Dubovik
Ответ atomio
Его величие никто и не оспаривает. Просто один - чемпион мира, а другой - нет. Вот и вся разница.
Соррян бро, не все играют в клубах покупающих судей всю его карьеру и не всем дарят 5 пенальти на ЧМ
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
Блин ригоберка даже не родился тогда, легенда
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Young Anton
достойный человек и футболист
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хавбек+
легенда мирового футбола
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
Ответ Aleksandr Dubovik
Величие этого игрока могут оспаривать только люди с дефицитом IQ
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Лучший за всю историю игры
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
Ответ psixyec
Величайший в истории. Несмотря на все проблемы, он продолжает забивать и остаётся лучшим.
Наконец-то ты признал всю мощь Богоравного Лео Месси
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ mr kovalsky
Величайший, только глупый оспорит
Только глупый назовет его величайшим)
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr kovalsky
Величайший, только глупый оспорит
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Златан Лучший!
Это реально мощно!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Карл-Хайнц Кёрбель
Легенда🐐
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Козьминский
Ответ Барсик Юрана
Дайте мне пенку с лихштейном, тоже забью
в 10 лет не играют за сборные стран
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Dubovik
Величие этого игрока могут оспаривать только люди с дефицитом IQ
+35
-9
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Великий 🐐
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Так Лихтенштейну и Люксембургу он и в 50 может забивать. Но где он был на ЧМ 22?)
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Дайте мне пенку с лихштейном, тоже забью
+3
-10
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psixyec
Величайший в истории. Несмотря на все проблемы, он продолжает забивать и остаётся лучшим.
+32
-10
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий