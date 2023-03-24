Роналду забил со штрафного в двух матчах подряд – за «Аль-Наср» и Португалию

во второй игре подряд результативно исполнил штрафной удар.

38-летний форвард сборной поразил правый верхний угол ворот на 63-й минуте игры в квалификации Евро-2024.

18 марта он забил за « » в матче с «Абхой» (2:1) в лиге Саудовской Аравии.

Таким образом, он отличился со штрафного в двух играх подряд, хотя до этого не забивал с апреля 2022 года.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.