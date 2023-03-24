Роналду забил со штрафного в двух матчах подряд – за «Аль-Наср» и Португалию
Криштиану Роналду во второй игре подряд результативно исполнил штрафной удар.
38-летний форвард сборной Португалии поразил правый верхний угол ворот Лихтенштейна на 63-й минуте игры в квалификации Евро-2024.
18 марта он забил за «Аль-Наср» в матче с «Абхой» (2:1) в лиге Саудовской Аравии.
Таким образом, он отличился со штрафного в двух играх подряд, хотя до этого не забивал с апреля 2022 года.
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.
Увы Артем, на одном пьедестале с Чемпионами Мира можно быть только с таким же трофеем)
Поэтому никогда он с ними не будет на одном пьедестале, сколько бы ботов не поставили тебе +.
Там будет даже пенальти важнейшим
Это просто кринж какой то, любой вратарь ФНЛ отразил бы
А если нет ?
Ыыыы ! Он даже этим не забил !
)))