Роналду забил со штрафного в двух матчах подряд – за «Аль-Наср» и Португалию

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду во второй игре подряд результативно исполнил штрафной удар.

38-летний форвард сборной Португалии поразил правый верхний угол ворот Лихтенштейна на 63-й минуте игры в квалификации Евро-2024.

18 марта он забил за «Аль-Наср» в матче с «Абхой» (2:1) в лиге Саудовской Аравии.

Таким образом, он отличился со штрафного в двух играх подряд, хотя до этого не забивал с апреля 2022 года.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

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44 комментария

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spmnk2gg5q
Ответ Artem Piatkov
Кто бы что не говорил, но 60 штрафных за карьеру - просто фантастика 💫 120+43 за сборную - тоже фантастика и такое побить просто нереально ✨ Первый футболист, у которого 100 голов без учёта товарищеских матчей (у пешехода только 70 в турнирных матчах и 0+0 против Бразилии) Лучший европейский футболист в истории с отрывом и один из в футболе (на одном пьедестале с Пеле и Месси, как минимум)
Сравни теперь сборные которым забивает Месси,каким Роналду.Один тащит на ЧМ,другой против команды которая не в топ 50
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FC.Barcelona
Ответ Vladco
Как и ты- безработный:))
То есть признаешь что твой кумир забивает не футболистам?
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Vladco
Ответ FC.Barcelona
У Лихтенштейна вратарь кто по профессии?
Как и ты- безработный:))
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Евгений Якутов
Красава-Рон!
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ZamoRano
Ответ atomio
Голы любителям теперь считаются? Ну ок))) глянул его прошлый гол со штрафного, где вся стенка тупо разошлась - смех да и только.
Ну нашему месе пять голов Эстонии вроде засчитали...
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BolxoB
Ответ Alex Rhea
ну это лучше, чем с левыми пенками, чтоб хозяев из Катара потешить)
в школе расскажешь
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
Кто бы что не говорил, но 60 штрафных за карьеру - просто фантастика 💫 120+43 за сборную - тоже фантастика и такое побить просто нереально ✨ Первый футболист, у которого 100 голов без учёта товарищеских матчей (у пешехода только 70 в турнирных матчах и 0+0 против Бразилии) Лучший европейский футболист в истории с отрывом и один из в футболе (на одном пьедестале с Пеле и Месси, как минимум)
Даже жаль тебя)
Увы Артем, на одном пьедестале с Чемпионами Мира можно быть только с таким же трофеем)
Поэтому никогда он с ними не будет на одном пьедестале, сколько бы ботов не поставили тебе +.
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mr kovalsky
Ответ AF007
0+0 в плей-офф ЧМ. Клеймо на всю оставшуюся жизнь криштика
5 пенок похуже будет
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Lana Rhoades
Ответ Бестрофейник 19/20
Через день после гола со штрафного Месси Лилю, голы со штрафного не считаются голами. До тех пор, пока Месси снова не забьёт
Сегодня еще матч товарищеский с Панамой
Там будет даже пенальти важнейшим
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Goofts
Ответ Бестрофейник 19/20
Через день после гола со штрафного Месси Лилю, голы со штрафного не считаются голами. До тех пор, пока Месси снова не забьёт
Вратарь на коленях был, ахахахах
Это просто кринж какой то, любой вратарь ФНЛ отразил бы
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FC.Barcelona
У Лихтенштейна вратарь кто по профессии?
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Бестрофейник 19/20
Ответ AF007
В ЮА ботоксный беспризорник забил бы максимум 5 голов за карьеру
Ну да ВВП такой себе футболист
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кто-то
Ответ Artem Piatkov
Кто бы что не говорил, но 60 штрафных за карьеру - просто фантастика 💫 120+43 за сборную - тоже фантастика и такое побить просто нереально ✨ Первый футболист, у которого 100 голов без учёта товарищеских матчей (у пешехода только 70 в турнирных матчах и 0+0 против Бразилии) Лучший европейский футболист в истории с отрывом и один из в футболе (на одном пьедестале с Пеле и Месси, как минимум)
Ну с Месси ты, конечно, загнул. Аргентинец явно посильней выглядет, да и бомбардирские качества у Лео по-лучше выражены. Тут даже спорить не надо: играя не форварда, Месси всё равно забивал больше Португальца, да и соотношение голы/матч у Лео тоже лучше + ассисты, которых у Месси всегда было больше, а про более мелкую статистку вроде созданных моментов, точных пасов, ключевых и пасов под удар и т.д я просто молчу. Я понимаю куда я это пишу, понимаю, что фаны Роналду меня просто заминусуют, прочитав только первую строчку комментария
+14
-3
+11
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arslankolesov71@gmail.com
Икона,легенда,олицетворение футбола ❤️
+2
-3
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Человек1991
38 летний Роналду со статой 5 голов в сезоне в основе 80 минут против Лихтенштейна, а Рамуш 28 голов ,10 голевых в сезоне , подменяет его на 10 минут . Это просто лютое позорище от Мартинеса.))
+4
-7
-3
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Temp LC
Ответ Человек1991
Хахаха это конечно очень удивительно ) но всё таки это голы со штрафных деревенским командам , Аль Абхе последней команде аравии , где стенка раступилась и вратарь под рукой пустил мяч , и Лихтенштейну ))
Могу показать десятки таких забитых штрафных. Они все купленные? Даже у твоего меси такие имеются
+6
-3
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Артем Яковлев
Ответ Artem Piatkov
Кто бы что не говорил, но 60 штрафных за карьеру - просто фантастика 💫 120+43 за сборную - тоже фантастика и такое побить просто нереально ✨ Первый футболист, у которого 100 голов без учёта товарищеских матчей (у пешехода только 70 в турнирных матчах и 0+0 против Бразилии) Лучший европейский футболист в истории с отрывом и один из в футболе (на одном пьедестале с Пеле и Месси, как минимум)
А ещё какой-то рассинхрон, вроде обходит на голову пешехода, а вроде может встать с ним в один ряд лучших
+4
-1
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OldRedWhite
Ответ Роман
Гол отличный вышел.
Фанаты Месси : Ыыыы ! Он только этим и может !
А если нет ?
Ыыыы ! Он даже этим не забил !
)))
+3
-3
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AF007
Ответ Бестрофейник 19/20
У любой сильной сборной есть слабый соперник в группе. Например, Франция громила Казахстан 8:0, были и другие разгромы типа 7:0, 6:0. Но по мнению фанатов Месси набивает статистику только Роналду
В ЮА ботоксный беспризорник забил бы максимум 5 голов за карьеру
+6
-6
0
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Артем Яковлев
Ответ Artem Piatkov
Кто бы что не говорил, но 60 штрафных за карьеру - просто фантастика 💫 120+43 за сборную - тоже фантастика и такое побить просто нереально ✨ Первый футболист, у которого 100 голов без учёта товарищеских матчей (у пешехода только 70 в турнирных матчах и 0+0 против Бразилии) Лучший европейский футболист в истории с отрывом и один из в футболе (на одном пьедестале с Пеле и Месси, как минимум)
Всё звучит сладко, но только поводы вспомнить КР7 теперь возникают после матчей чемпионата Саудовской Аравии и сборной против Лихтенштейнов/Люксембургов
+20
-5
+15
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AF007
Ответ Artem Piatkov
Кто бы что не говорил, но 60 штрафных за карьеру - просто фантастика 💫 120+43 за сборную - тоже фантастика и такое побить просто нереально ✨ Первый футболист, у которого 100 голов без учёта товарищеских матчей (у пешехода только 70 в турнирных матчах и 0+0 против Бразилии) Лучший европейский футболист в истории с отрывом и один из в футболе (на одном пьедестале с Пеле и Месси, как минимум)
0+0 в плей-офф ЧМ. Клеймо на всю оставшуюся жизнь криштика
+22
-16
+6
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Человек1991
Хахаха это конечно очень удивительно ) но всё таки это голы со штрафных деревенским командам , Аль Абхе последней команде аравии , где стенка раступилась и вратарь под рукой пустил мяч , и Лихтенштейну ))
+5
-7
-2
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Aleksandr Dubovik
Просто папа в деле, хейтеры че с лицом?😂😂
+1
-6
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Бестрофейник 19/20
У любой сильной сборной есть слабый соперник в группе. Например, Франция громила Казахстан 8:0, были и другие разгромы типа 7:0, 6:0. Но по мнению фанатов Месси набивает статистику только Роналду
+16
-7
+9
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Владислав Козьминский
Ответ atomio
Голы любителям теперь считаются? Ну ок))) глянул его прошлый гол со штрафного, где вся стенка тупо разошлась - смех да и только.
атомио ну вот зачем ты вообще заходишь на ветки Роналду, для чего, в чем смысл ?
+5
-3
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