«У иранцев Рамадан начался, но они наращивали давление на нашу оборону. Они заслужили забить второй гол». Аршавин о матче сборной России

считает, что России не хватило сил в матче с Ираном (1:1).

«Не сказать, что супермолодой состав был. Все ребята уже давно на слуху. Обычная игра, пока было достаточно сил, наши может быть даже чуть‑чуть переигрывали Иран. Такое ощущение, что чуть‑чуть подсаживались каждый игрок и команда в целом.

У них начался Рамадан, они не должны были ничего есть, но наращивалось давление на нашу оборону. В конце Иран больше заслуживал того, чтобы забить второй гол.

Мы почти весь первый тайм атаковали левым флангом. лучше понимает Антона Зиньковского, он не боится брать на себя. сфолил, перед этим от него отскочило, как от забора, дважды ошибся в одном эпизоде.

в первом тайме был хорош, чего нельзя сказать об , он играл с краю, мяча у него почти не было. Сейчас он растерялся», – сказал бывший игрок сборной России.

«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче