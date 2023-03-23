«У иранцев Рамадан начался, но они наращивали давление на нашу оборону. Они заслужили забить второй гол». Аршавин о матче сборной России

Теги Андрей Аршавин Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Антон Зиньковский Сеид Эззатоллахи Матч ТВ Даниил Хлусевич религия Арсен Захарян Футбол

Андрей Аршавин считает, что России не хватило сил в матче с Ираном (1:1).

«Не сказать, что супермолодой состав был. Все ребята уже давно на слуху. Обычная игра, пока было достаточно сил, наши может быть даже чуть‑чуть переигрывали Иран. Такое ощущение, что чуть‑чуть подсаживались каждый игрок и команда в целом.

У них начался Рамадан, они не должны были ничего есть, но наращивалось давление на нашу оборону. В конце Иран больше заслуживал того, чтобы забить второй гол.

Мы почти весь первый тайм атаковали левым флангом. Даниил Хлусевич лучше понимает Антона Зиньковского, он не боится брать на себя. Сеид Эззатоллахи сфолил, перед этим от него отскочило, как от забора, дважды ошибся в одном эпизоде.

Зиньковский в первом тайме был хорош, чего нельзя сказать об Арсене Захаряне, он играл с краю, мяча у него почти не было. Сейчас он растерялся», – сказал бывший игрок сборной России.

«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче

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7 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Это когда Сергеич начал в рамаданах разбираться?
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Аталанта расправила плечи
Ответ Aleksandr Danilov
Что изменилось после игры? Кто то умер? Зарплату не заплатили? Жени ушли? Нет. Но на ЧМ мы были вышли в 1/4 легко, нам просто не хватает официальности игры
Да что ты черт побери такое несёшь?!
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OldRedWhite
Ответ error505
у него бумажки нет
Тогда - Аршавина !
Он в отличии от эстонца хоть на русском может изъясняться!
А то у нынешнего словарный запас из 20 слов + фамилии , ну и И !
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OldRedWhite
Ответ Aleksandr Danilov
Что изменилось после игры? Кто то умер? Зарплату не заплатили? Жени ушли? Нет. Но на ЧМ мы были вышли в 1/4 легко, нам просто не хватает официальности игры
Так вроде ж мы и чемпионы ?
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Aleksandr Danilov
Что изменилось после игры? Кто то умер? Зарплату не заплатили? Жени ушли? Нет. Но на ЧМ мы были вышли в 1/4 легко, нам просто не хватает официальности игры
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error505
Ответ леннорыч-абрамович
Мостового в тренеры сборной!
у него бумажки нет
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леннорыч-абрамович
Мостового в тренеры сборной!
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