Федун об игроках «Ростова» в сборной: «Пусть опубликуют количество брака в передачах, процент выигранных единоборств. Жуткое зрелище будет, думаю»
Леонид Федун раскритиковал игру футболистов «Ростова» в матче сборных России и Ирана (1:1).
В стартовом составе на матч с иранцами вышли представляющие «Ростов» Максим Осипенко, Данил Глебов и Николай Комличенко.
«Я понимаю, что тренер сборной — тренер «Ростова», но пусть опубликуют количество брака игроков «Ростова», которое они сделали в передачах, а также процент выигранных единоборств.
Думаю, что это будет просто жуткое зрелище. Симпатии тренера не должны распространяться на сборную», – заявил бывший владелец «Спартака».
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