Федун об игроках «Ростова» в сборной: «Пусть опубликуют количество брака в передачах, процент выигранных единоборств. Жуткое зрелище будет, думаю»

раскритиковал игру футболистов « » в матче сборных России и (1:1).

В стартовом составе на матч с иранцами вышли представляющие «Ростов» Максим Осипенко, Данил Глебов и Николай Комличенко.

«Я понимаю, что тренер сборной — тренер «Ростова», но пусть опубликуют количество брака игроков «Ростова», которое они сделали в передачах, а также процент выигранных единоборств.

Думаю, что это будет просто жуткое зрелище. Симпатии тренера не должны распространяться на сборную», – заявил бывший владелец «Спартака».