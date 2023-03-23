Федун об игроках «Ростова» в сборной: «Пусть опубликуют количество брака в передачах, процент выигранных единоборств. Жуткое зрелище будет, думаю»

Теги Ростов Леонид Федун премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Николай Комличенко Максим Осипенко Данил Глебов Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Федун раскритиковал игру футболистов «Ростова» в матче сборных России и Ирана (1:1).

В стартовом составе на матч с иранцами вышли представляющие «Ростов» Максим Осипенко, Данил Глебов и Николай Комличенко.

«Я понимаю, что тренер сборной — тренер «Ростова», но пусть опубликуют количество брака игроков «Ростова», которое они сделали в передачах, а также процент выигранных единоборств.

Думаю, что это будет просто жуткое зрелище. Симпатии тренера не должны распространяться на сборную», – заявил бывший владелец «Спартака».

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26 комментариев

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исянов
жуткое зрелище это то, что ты сделал со спартаком на посту президента. а в сборной просто слабые игроки и нет тренера
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Честный контроль
Ответ Алексей Никитин
ещё игроков цска, ах да, они даже в убогую сборную не могут попасть
Хорошо что ФКСМ базовый клуб этой "убогой сборной". Сразу видна причина убогости. А игрокам ЦСКА делать там нечего.Видимо потому что ими не эскортница командует да и в футбол привыкли играть, а не заговоры искать.
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Gaiar
Ответ Direct free kick
С таким примитивным мышлением тяжёло жить. Ведь глупо отрицать, что Карпин убогий тренер, Легия, Сантгаллен, Маккаби даже не Тельавив, а Хайфа не дадут соврать
Это никак не отменяет невменяемость Федуна и его сожительницы, которые сделали все для деградации спартака, судейства и нашего футбола в общем
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Гекдениз Кардениз
Ответ дурной сходненский гребист
Ленька злится на недавнее интервью Валеры, где он прошелся по Зухре
а че обижаться он се не знал что до Валерки по ней много кто прошелся
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Ванзай
45 ттд, 19 процентов брака, дуойка (с) классик жанра.
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Russ Ivan
Карпуха - просто мезость, что игра в клубе и сборной, что хайп на недоумках-малолетках. Потом уедет в свою ысонию и будет выкладывать счастливые фотки...
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Redmurza
Ответ antiginer
Остальные то просто европейский топ-уровень.Игроки Ростова тянут сборную мирового уровня ко дну на котором она,если быть объективным,давно обитает.Но здесь то причина иная и всем понятная,зацепить Валеру из за его слов про сожительницу,сказанных накануне
Ехидство как-то должно оправдать откровенно донный уровень того же Комличенко?
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Алексей Никитин
Ответ инок
Федун, ты бы лучше помолчал. Глебов в подкате спас сборную во 2 тайме. А единственный гол в ворота сб. России назначен после необъяснимой ошибки игрока Спартака - Литвинов сбил иранца в штрафной.
сам привез и сам спас. Глебов вообще игрок одного умения. Выводить мяч, отдавать передачи вперед вообще ноль. Тупо бегунок, подкаты и все.
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avcgloronalduMU
росто днище, рфс тащит Валеру и ростовчан
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Jan Paskel
Странно что миллиардер Федун потратил два часа своей жизни на вот это вот. Они обычно больше дорожат своим временем :)
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Winbreaker
5-22 по ударам против сраного ирана… Позорище просто…(
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Древний спартач
Ответ Честный контроль
И заодно вместе с статистикой игроков Ростова и игроков ФКСМа тогда уж. Думаю сразу заткнется увидев удручающий результат.
Литвинов - ноль , Хлусевич не хуже других , а Зиньковский лучший среди наших . Обляков , вроде , вышел , а толку - ноль .
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Алексей Никитин
Ответ Честный контроль
И заодно вместе с статистикой игроков Ростова и игроков ФКСМа тогда уж. Думаю сразу заткнется увидев удручающий результат.
ещё игроков цска, ах да, они даже в убогую сборную не могут попасть
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инок
Федун, ты бы лучше помолчал. Глебов в подкате спас сборную во 2 тайме. А единственный гол в ворота сб. России назначен после необъяснимой ошибки игрока Спартака - Литвинов сбил иранца в штрафной.
+8
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LLiriKK
Зато виноваты, как Карпин это утверждает в каждом своем интервью, коих раздал немеряно, все вокруг: злая судьба, менталитет, футболисты, политики - кто и что угодно, но только не он сам!
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Честный контроль
И заодно вместе с статистикой игроков Ростова и игроков ФКСМа тогда уж. Думаю сразу заткнется увидев удручающий результат.
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Direct free kick
Ответ дурной сходненский гребист
Ленька злится на недавнее интервью Валеры, где он прошелся по Зухре
С таким примитивным мышлением тяжёло жить. Ведь глупо отрицать, что Карпин убогий тренер, Легия, Сантгаллен, Маккаби даже не Тельавив, а Хайфа не дадут соврать
+6
-13
-7
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Aleksandr Danilov
Ответ antiginer
Остальные то просто европейский топ-уровень.Игроки Ростова тянут сборную мирового уровня ко дну на котором она,если быть объективным,давно обитает.Но здесь то причина иная и всем понятная,зацепить Валеру из за его слов про сожительницу,сказанных накануне
Просто видно по играм РПЛ, что у Ростова нет уровня. То, что они в топ 3 это огромное везение. Они мучаются весь сезон пытаясь упасть на пенальти. Игроки Спартака и Зенита хотя бы в футбол пытаются играть.
+13
-5
+8
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Мукунку хороший
Ответ Direct free kick
Карпуша худший тренер сборной России после Бышовца
И худший некомпетентный штаб- колхоз «Большое дышло»..)))
+3
-2
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дурной сходненский гребист
Ленька злится на недавнее интервью Валеры, где он прошелся по Зухре
+16
-4
+12
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Tpy6kaMerlina
Карпина на выход из сборной. Смотреть это нереально тяжело
+3
-4
-1
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PavelK22
Ответ Aleksandr Danilov
Эти люди просто не уровень. При каком другом тренере бы Комличенко и Глебов играли в сборной? Осипенко темболее
Там пол команды таких пассажиров ⚓️
+3
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Direct free kick
Карпуша худший тренер сборной России после Бышовца
+3
-10
-7
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antiginer
Остальные то просто европейский топ-уровень.Игроки Ростова тянут сборную мирового уровня ко дну на котором она,если быть объективным,давно обитает.Но здесь то причина иная и всем понятная,зацепить Валеру из за его слов про сожительницу,сказанных накануне
+43
-11
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Эльдар Гаджиев
ну все по делу
+4
-4
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