Зарема об 1:1 с Ираном: «Очень не хотела бы, чтобы «Спартак» играл как сборная России. Приятно, что лучшим был Зиньковский»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Антон Зиньковский Зарема Салихова Футбол

Зареме Салиховой не понравилась игра сборной России в матче с Ираном (1:1).

«Я бы очень не хотела, чтобы московский «Спартак» играл как сборная России в этом матче.

Приятно, что лучшим на поле был игрок «Спартака» Антон Зиньковский», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче

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7 комментариев

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Кеша
В каждой бочке затычка . Адепты Салиховой не спать , ваш выход .
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Колбаскер тут
Если бы не наличие пищевика, то может быть и сыграли бы в футбол
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Никита Самарин
Никто не хочет играть как сборная России в этом матче. Смотреть на это больно.
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Спартак сила
мы видели игру Спартака при физруке
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PavelK22
Смотришь на состав сборной ,и в шоке как эти люди сюда попали ? Кто они ,и за что они носят футболку сборной ?сброд одним словом !
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Ярик01
Антон и накосячил
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Кирилл.С-Пб
Не спит, баба, переживает 🤣🤣🤣
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