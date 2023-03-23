Зарема об 1:1 с Ираном: «Очень не хотела бы, чтобы «Спартак» играл как сборная России. Приятно, что лучшим был Зиньковский»
Зареме Салиховой не понравилась игра сборной России в матче с Ираном (1:1).
«Я бы очень не хотела, чтобы московский «Спартак» играл как сборная России в этом матче.
Приятно, что лучшим на поле был игрок «Спартака» Антон Зиньковский», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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