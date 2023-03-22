Куман о невызове в сборную правого защитника Фримпонга: «Он играет почти как вингер. Мой защитник должен уметь обороняться, а тут у меня есть сомнения»
Роналд Куман не вызвал защитника Джереми Фримпонга из-за системы сборной Нидерландов.
Фримпонг – правый защитник, выступающий за «Байер».
«Он не вызван из-за системы, в которой мы играем. Джереми играет почти как правый вингер. Мой правый защитник в первую очередь должен уметь хорошо обороняться, а у меня есть сомнения на этот счет», – сказал тренер сборной Нидерландов.
Стоит отметить, что Фримпонгом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Реал».
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А вообще я не удивлен. Крутой игрок в прошлом, но совершенно средний тренер.
Гертрюйда тоже очень хороший защ, но он больше ложный правый для строительства позиционок низом через опорную.
Есть ощущение, что при Кумане будет меньше нестандартных топовых решений наподобие типичных выборов Луи вроде вратаря Херенвена, замены под серию пенальти, Вегхорста как напада под давление и тд