Куман о невызове в сборную правого защитника Фримпонга: «Он играет почти как вингер. Мой защитник должен уметь обороняться, а тут у меня есть сомнения»

не вызвал защитника из-за системы сборной Нидерландов.

Фримпонг – правый защитник, выступающий за « ».

«Он не вызван из-за системы, в которой мы играем. Джереми играет почти как правый вингер. Мой правый защитник в первую очередь должен уметь хорошо обороняться, а у меня есть сомнения на этот счет», – сказал тренер сборной Нидерландов.

Стоит отметить, что Фримпонгом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

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