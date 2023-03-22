Куман о невызове в сборную правого защитника Фримпонга: «Он играет почти как вингер. Мой защитник должен уметь обороняться, а тут у меня есть сомнения»

Теги Байер сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман бундеслига Германия Джереми Фримпонг Футбол

Роналд Куман не вызвал защитника Джереми Фримпонга из-за системы сборной Нидерландов.

Фримпонг – правый защитник, выступающий за «Байер».

«Он не вызван из-за системы, в которой мы играем. Джереми играет почти как правый вингер. Мой правый защитник в первую очередь должен уметь хорошо обороняться, а у меня есть сомнения на этот счет», – сказал тренер сборной Нидерландов.

Стоит отметить, что Фримпонгом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

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7 комментариев

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Буратино55
Ну вызови его как вингера, в чем проблема?
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Momos
Правильно делает. И так в Голландии слишком много черных.
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moldfan
Используй выше в таком случае ? В чем проблема. Такое ощущение, что сейчас у Голландцев на эти позиции игроков, ну прямо обосраться.

А вообще я не удивлен. Крутой игрок в прошлом, но совершенно средний тренер.
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Спартак Уокер
Куман любит оставлять хороших игроков вне поля
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Кирилл Голивец
А вот в ван Галовские 5-2-1-2 он бы зашел, но там Думфрис есть. Вообще у Нидерландов есть дефицит топовых атакующих игроков (против Аргентины почти спас прости Господи Вегхорст, а всякие Малены и Данжума офигеть как нестабильны), поэтому атакующие крайние защитники могут дать недостающие качества.

Гертрюйда тоже очень хороший защ, но он больше ложный правый для строительства позиционок низом через опорную.

Есть ощущение, что при Кумане будет меньше нестандартных топовых решений наподобие типичных выборов Луи вроде вратаря Херенвена, замены под серию пенальти, Вегхорста как напада под давление и тд
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Fedoseich
возьми его тогда как крутого игрока, не защитника. это ж твоё умение как тренера, не?
+4
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Aidos9419
своей игрой Фримпонг заслужил вызов, жаль что он так с ним..
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