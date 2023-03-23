Де Лигт, Гакпо, Ботман и еще два игрока из-за вирусной инфекции покинули расположение сборной Нидерландов

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Несколько игроков сборной Нидерландов покинули расположение команды. 

Защитник «Ньюкасла» Свен Ботман, форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо, защитник «Баварии» Маттейс де Лигт, полузащитник ПСВ Йоэй Верман и вратарь «Андерлехта» Барт Вербрюгген вернулись в свои клубы. Они заразились вирусной инфекцией. 

В качестве замены главный тренер нидерландской команды Роналд Куман вызвал троих игроков – хавбека «Баварии» Райана Гравенберха, вратаря «Витесса» Кьелла Схерпена и защитника «Интера» Стефана де Врея. 

24 марта сборная Нидерландов встретится с командой Франции в рамках отбора Евро-2024. 27 марта команда Кумана сыграет с Гибралтаром. 

3 комментария

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Zenith forever
Как много клубов теперь заразятся.
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Огнян Георгиев
Това е някакво проклятие!
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Wekil Halylow
когда спортс обявит о Лучший тренер и игрока в марте?
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