Де Лигт, Гакпо, Ботман и еще два игрока из-за вирусной инфекции покинули расположение сборной Нидерландов
Несколько игроков сборной Нидерландов покинули расположение команды.
Защитник «Ньюкасла» Свен Ботман, форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо, защитник «Баварии» Маттейс де Лигт, полузащитник ПСВ Йоэй Верман и вратарь «Андерлехта» Барт Вербрюгген вернулись в свои клубы. Они заразились вирусной инфекцией.
В качестве замены главный тренер нидерландской команды Роналд Куман вызвал троих игроков – хавбека «Баварии» Райана Гравенберха, вратаря «Витесса» Кьелла Схерпена и защитника «Интера» Стефана де Врея.
24 марта сборная Нидерландов встретится с командой Франции в рамках отбора Евро-2024. 27 марта команда Кумана сыграет с Гибралтаром.
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