Де Лигт, Гакпо, Ботман и еще два игрока из-за вирусной инфекции покинули расположение сборной Нидерландов

Несколько игроков сборной Нидерландов покинули расположение команды.

Защитник « » , форвард « » , защитник «Баварии» Маттейс де , полузащитник ПСВ Йоэй Верман и вратарь « » вернулись в свои клубы. Они заразились вирусной инфекцией.

В качестве замены главный тренер нидерландской команды Роналд Куман вызвал троих игроков – хавбека «Баварии» , вратаря « » Кьелла Схерпена и защитника « » Стефана де Врея.

24 марта сборная Нидерландов встретится с командой Франции в рамках отбора Евро-2024. 27 марта команда Кумана сыграет с Гибралтаром.